Дайджест СМИ: Конец эры США, впереди гегемония Китая

Автор:

Кучер Егор

Закат американского "града на холме"

Весь мир с сопереживанием наблюдает за тем, как COVID-19 терзает США. К 9 марта Штаты вышли на второе место в мире по числу жертв пандемии, обогнав Испанию. Лидером по-прежнему остаётся Италия, однако США значительно опережают её по числу заразившихся.

Британская Times задаётся вопросом о том, не означает ли нынешний кризис в США заката эры американской гегемонии. Эпоха свободного мира по-американски длилась почти всю жизнь современного взрослого человека – с момента окончания Второй мировой войны с "банкротством" ведущих стран и до формирования нового геополитического устройства.

"Эта эпоха была определена решением президента Трумэна, которого его назначенцы Джордж Маршалл и Дин Ачесон призвали оказать финансовую помощь Европе и сделать её безопасность приоритетной. Эра, которая была отмечена культурным доминированием Голливуда и рок-н-ролла, большим процветанием западного капитализма и ядерным противостоянием с Советским Союзом", – сказано в материале.

Разница между послевоенным миром и нынешней ситуацией состоит в том, что тогда все были уверены в лидерстве США, которые могут взять на себя ответственность и повести мир за собой. Теперь же всё изменилось, уверено издание.

Никто не приручил коронавирус, он не умеет говорить ни на одном языке и не живёт в какой-то конкретной стране. COVID-19 – это великий международный кризис. Его отличие в том, что реакция на него оказалась национальной,

– сказано в материале.

Times спрашивает – где тот мировой лидер, который смог бы повести за собой остальных? По мнению издания, таковым вовсе не является Дональд Трамп, который "не смог даже организовать достойный ответ внутри США", не говоря уже о том, чтобы встать во главе неких международных институтов, координирующих борьбу всего человечества.

Автор материала в Times также пишет, что если проект Pax Americana провалился, то на смену Америке может прийти Китай, который способен стать новым гегемоном и лидером, только уже не свободного мира.

Рационализм Путина

National Interest, напротив, подробно оценивает, как президент России Владимир Путин противостоит коронавирусу и кризису в экономике. Отмечается, что Россия столкнулась с обрушением цен на нефть и рубля, и в этот момент оказалось, что стране необходимо ещё притормозить экономику.

В Москве, которую многие сравнивают с Нью-Йорком, стало совсем тихо, что говорит о понимании российскими властями всей серьёзности ситуации, сказано в материале.

"Отправив военную медицинскую бригаду в Италию в конце марта, Кремль убил двух зайцев одним выстрелом: с одной стороны, сделал дипломатический жест, а с другой – позволил своим экспертам воочию взглянуть на условия в самых пострадавших регионах мира", – пишет National Interest.

Но у России, продолжает издание, есть лидер, "которого вольны выбирать сами русские". Сегодня он противостоит большому кризису, который бьёт по России со всех сторон – политически и экономически.

Следует признать, что современная Россия сейчас сталкивается с полным набором взаимосвязанных кризисов – от деликатной ситуации с Турцией в Идлибе до продолжающихся сложных переговоров по Донбассу. И всё же эти внешнеполитические кризисы практически ничтожны по отношению к ценам на нефть и, конечно, почти беспрецедентной проблеме коронавируса,

– пишет издание.

В этот критический момент Путин предпринял ряд решительных и значительных шагов: с самого начала закрыл всю границу с Китаем, надел средства индивидуальной защиты, чтобы продемонстрировать солидарность с медицинскими работниками, и приказал россиянам "оставаться дома", сказано в материале.

"Кто должен решать, кто обладает властью в Москве? Разумеется, именно россияне. Они сами понимают собственные обстоятельства и, следовательно, имеют наилучшие возможности для выбора своего лидера", – пишет издание.

В качестве иллюстрации National Interest указывает, что "русские были обделены сильными лидерами", так как "у них не было Линкольна, Франклина Рузвельта и Эйзенхауэра".

"Правление Владимира Путина едва ли было безупречным, но оно в целом разумно соответствовало сложному стратегическому и экономическому положению России", – делает вывод издание.

Путин объявил о поддержке врачей

Зарубежные СМИ также оценили выступление Владимира Путина 8 апреля, в котором он объявил о мерах поддержки экономики и врачей. France24 отмечает, что президент России решил отметить "подвиг врачей на передовой" борьбы с коронавирусом.

"Путин перечислил бонусы для них как часть новых мер по поддержке россиян во время эпидемии. Это произошло после того как представители здравоохранения сообщили о более чем 1000 новых случаев COVID-19. Президент также призвал общественность набраться терпения, чтобы замедлить распространение инфекции", – отмечает телеканал.

Страна осознаёт, насколько важна работа врачей, "впервые за многие десятилетия", сказал Путин, пообещав 10 млрд рублей (132 млн долларов) ежемесячных премий работникам здравоохранения по всей стране, сказано в материале.

"Врачи, лечащие пациентов с коронавирусом, будут получать дополнительно 80 тыс. рублей (1059 долларов) в месяц, а медсёстры, врачи скорой помощи и водители будут получать от 25 до 50 тыс. рублей", – сообщает France24.

Отдельно Путин отметил необходимость жителей России выдержать режим самоизоляции, в котором "муторно", однако, по его словам, от дисциплины граждан зависит то, как быстро Россия победит коронавирус.

В России: Мишустин дал МВД право штрафовать за нарушение самоизоляции в Москве

Между тем правительство России утвердило соглашение между МВД и мэрией Москвы о штрафах для нарушителей режима самоизоляции. Соответствующие поправки ранее были внесены в Кодекс Москвы об административных правонарушениях.

"Утвердить соглашение между Министерством внутренних дел РФ и правительством Москвы о передаче Министерству внутренних дел РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях", подписанное 4 апреля 2020 года", – сказано в документе.

Напомним, в Москве штраф за нарушение самоизоляции составляет 4 тыс. рублей и 5 тыс. рублей при нарушении на личном автомобиле. При повторном нарушении – 5 тыс. рублей. При этом мэр Москвы Сергей Собянин ранее говорил, что гражданам не запрещены поездки по городу в случае необходимости, "но это не должно быть массовое катание". Власти Москвы также имеют возможность следить за передвижением автомобилей по городу при помощи камер.