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Дайджест СМИ: Коломойский назвал стоимость заключения мира с Россией, Трамп давит на Эрдогана по С-400

15 ноября 2019, 10:54  •  82 • В мире
Зарубежные СМИ 14 ноября в деталях обсуждают интервью украинского олигарха Игоря Коломойского, в котором он назвал стоимость заключения мира с Россией и пригрозил США русскими танками у Варшавы. Дональд Трамп пытается уговорить президента Турции Реджепа Эрдогана отказаться от российских ЗРК С-400. Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Автор:
Кучер Егор
Коломойский грозит США
Как пишет New York Times, украинский миллиардер Игорь Коломойский является ключевой фигурой для Украины, так как он «потратил миллионы долларов на подготовку и оснащение боевиков и помог остановить российское продвижение в 2014 году» в конфликте, жертвами которого стали порядка 13 тыс. человек, сражающихся за то, чтобы «избавиться от оков колониального господина и приблизиться к Западу».
Издание отмечает также, что Коломойский является покровителем недавно избранного украинского президента Владимира Зеленского. Вместе с тем миллиардер утверждает, что теперь Украине пора поворачиваться обратно — от Запада к России.
Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег за это,
— сказал Коломойский в интервью изданию.
Зеленский же, отмечает газета, продолжает поддерживать тесные связи с Западом, однако уже готов идти и на прямой диалог с Москвой, предлагая провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным с глазу на глаз без присутствия западных лидеров. На недавних слушаниях в Конгрессе США по импичменту Трампа работавшие на Украине чиновники называли влияние Коломойского на Зеленского одной из основных проблем в стране, добавляет New York Times.
По словам украинского олигарха, Украина долго ждала, что Запад возьмёт её к себе, однако теперь стало очевидно, что этого не произойдёт.
И. Коломойский. Фото: Slavko Sereda / Shutterstock.com
«Вы всё равно не возьмёте нас в свой альянс. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы сделать нас членами нового Варшавского договора», — приводит издание слова Коломойского.
Пять лет назад у Коломойского, которому сейчас 56 лет, была совсем другая точка зрения. Под угрозой нападения со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов миллиардер принял предложение стать губернатором Днепропетровской области у линии фронта. Он финансировал проправительственную милицию, которая удерживала линию фронта, прежде чем регулярная армия смогла развернуть достаточно войск, чтобы держать сепаратистов в страхе,
— пишет издание.
Сейчас же Коломойский нецензурно выражается относительно усилий Запада, который в своё время предоставил Украине недостаточно военной и финансовой помощи, добавляет газета. Вместо этого, по его словам, США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического противника. «Война против России до последнего украинца», — охарактеризовал этот подход Коломойский, отметив, что в данной ситуации Украине следует ждать помощи только от России, финансовая помощь которой поможет заменить кредиты МВФ.
«Мы возьмём 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их уже сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — уверен олигарх.
Фото: bullet74 / Shutterstock.com
Он добавил, что если бы возглавил Украину, то с радостью продолжил бы расследование коррупции бывшего вице-президента США Джо Байдена, как о том просит Дональд Трамп. На вопрос о том, не поставит ли это Украину под удар в случае, если на выборах в США победит кандидат-демократ, Коломойский ответил, что в таком случае «Украина отправится к России».
Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО наложит в штаны и будет покупать памперсы,
— ответил он американским журналистам.
Трамп встретился с Эрдоганом
Как сообщает Wall Street Journal, в Белом доме состоялась «долгожданная встреча» президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана.
«Долгожданная встреча президента Трампа и лидера Турции завершилась в среду без решения ключевых вопросов, по которым спорят обе стороны, включая покупку Анкарой российской системы противовоздушной обороны и партнёрство США с курдскими сирийскими демократическими силами», — отмечает газета.
Доминантой встречи двух лидеров стала «химия между Трампом и Эрдоганом» — Трамп говорил, что давно является «большим поклонником» президента Турции, а его коллега отвечал ему, что двум странам пора открыть новую главу в отношениях.
Р. Эрдоган и Д. Трамп. Фото: Ting Shen / Globallookpress
Однако не было никаких признаков прогресса в решении вопроса о приобретении Турцией системы противоракетной обороны С-400 у России, которая вызывает серьёзную обеспокоенность у Пентагона, а также по другим вопросам, которые привели к ухудшению отношений США и Турции в рамках НАТО,
— пишет Wall Street Journal.
Газета напоминает, что Пентагон предупреждал об опасности использования С-400 Россией для сбора данных о новейших американских истребителях F-35. После того как Турция продолжила закупки у России, США заявили, что отказываются продавать этот самолёт Анкаре. Вашингтон также заморозил участие Турции в производственной программе истребителя, что нанесло удар по турецким компаниям, которые производили более 900 деталей для самолёта.
«Должностные лица США изучают возможность достижения компромисса, при котором Турция сохранит систему С-400, но не будет эксплуатировать её, что позволит США продать самолёты Анкаре и восстановить её участие в программе F-35. Но Эрдоган не указал в своих публичных замечаниях, что он согласится на такую ​​договорённость. Трамп сказал только, что было "много вариантов" для разрешения спора», — пишет газета.
С-400. Фото: Viacheslav Lopatin / Shutterstock.com
В войне на Украине «виноват Путин»
Washington Post публикует материал под заголовком «Почему Украина и Россия пока ещё находятся в состоянии войны». В статье по порядку рассматриваются причины начала конфликта на Украине, утверждается, что это именно Россия сбила Boeing над Донбассом в 2014 году, а президент России Владимир Путин «отобрал Крым» и «поддерживает сепаратистов». Весь конфликт представлен как отчаянный милитаристский и захватнический план Москвы.
В. Путин. Фото: President of Russia / Globallookpress
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«Главный американский дипломат на Украине (бывший поверенный. — Прим. Царьграда) Уильям Тейлор-младший назвал Россию «буйным соседом» Киева. Замечания Тейлора во время первого открытого слушания по расследованию импичмента неоднократно возвращались к продолжающемуся конфликту между Украиной и пророссийскими сепаратистами, который начался в 2014 году. В ходе войны Россия сыграла роль в провоцировании и поддержке боевиков в двух восточных областях Украины», — говорится в материале.
Утверждается, что война на Украине началась с того, что «народное восстание» свергло «коррумпированного и дружественного Кремлю» президента Виктора Януковича. Президент России Владимир Путин якобы «опасался, что Украина покинет российскую орбиту» и велел «аннексировать Крым», где у России уже была военно-морская база. Затем Путин «спровоцировал восстание в преимущественно русскоязычном регионе Донбасса» против «фашистов», которые, захватили власть в Киеве.
«Сепаратисты представляют собой смешанную группу. Среди них местные боевики, в том числе представители организованной преступности, и несколько милиционеров с российской стороны. Москва отрицает, что она оказывает помощь подразделениям в Восточной Украине. Но российская помощь поддерживает борьбу», — пишет Washington Post.
В прошлом году международная группа следователей под руководством Нидерландов пришла к выводу, что ракета, сбившая лайнер Малайзийских авиалиний над Восточной Украиной в 2014 году, была выпущена российскими военными,
— сказано там.
Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress
Сейчас война в Донбассе продолжается «на низком уровне». Издание пишет, что «сепаратисты не были побеждены», однако Путин навсегда «вбил клин» между большинством украинцев и Россией, что окажет влияние на многие грядущие поколения жителей Украины. В США между тем растёт тревога относительно положения дел в этой стране, большинство законодателей, как отмечается, «крайне обеспокоены политикой Трампа». Ситуация, по мнению издания, продолжает запутываться, так как новый украинский президент Владимир Зеленский может стать «лёгкой добычей Кремля» или вступить в отношения с националистами.
Туск назвал Россию проблемой
Как пишет Financial Times, глава Еврокомиссии Дональд Туск поспорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который недавно заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой.
«Президент Макрон говорит, что разделяет те же взгляды по этому вопросу, что и [венгерский премьер-министр] Виктор Орбан, и что он надеется, что Орбан поможет убедить поляков изменить свою позицию в отношении России. Может быть, но это не убедит меня, Эммануэль», — сказал Туск.
Глава Еврокомиссии предупредил, что основная угроза для Европы сейчас исходит только из Москвы, а за всё время на своём посту Туску, по его собственным словам, «неоднократно приходилось напоминать лидерам, что Россия не наш стратегический партнёр, а наша стратегическая проблема».

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