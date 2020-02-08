Дайджест СМИ: Китайская водка для русских, "толстые тётки" в Ленинграде и главные мужчины Джины Лоллобриджиды

Автор:

Курганов Дмитрий

В России – друзья, в США – подлецы

Читатели китайского издания "Гуаньча" высоко оценили ту помощь, которую Россия оказывает Китаю в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV и вызываемой им пневмонией. Напомним, что 5 февраля в Ухань прибыл первый военный транспортный самолёт из России, на котором прилетели эксперты в области медицины и профилактики эпидемий. Вместе с коллегами из Поднебесной они будут работать над созданием вакцины, способной нейтрализовать действие заразы. Также этим бортом был доставлен гуманитарный груз.

В комментариях к материалу интернет-пользователи отметили, что, пока весь остальной мир "только говорит и ничего не делает", именно Россия показывает яркий пример для подражания.

"Пока мы все спали, Россия нас поддерживала (самолёт приземлился ранним утром. – Прим. Царьграда). Надеюсь, что эксперты двух стран сотворят чудо, работая в команде", – написал один из читателей издания.

"Благодаря самоотверженной помощи Соединённых Штатов, научно-техническим достижениям Штатов, этой путеводной звезде демократии… Ах нет, это всё Россия", – иронизирует yougump.

В Китае надеются, что совместная работа российских и китайских специалистов будет успешной. Фото: TPG / Globallookpress

Интересно, что в комментариях развернулся спор на тему, какой водкой следует угощать русских. Одни выступили за то, что предпочтительнее пекинская водка, другие высказалась за гаоляновую, третьи – за 53-процентную маотай.

Испытание бедой – лучшая проверка, люди испокон веков это знают! Разве несколько дней назад не было слухов, подстрекающих ухудшение российско-китайских отношений?!

– задался вопросом пользователь с ником Свободный старик.

Неудивительно, что во многих комментариях Россия (иногда Советский Союз) противопоставляется США и представляется "настоящим другом, с которым можно сражаться плечом к плечу". В свою очередь Штаты для китайцев стали синонимом "подлости, низости, ограниченности и уродства". Ситуация с новым коронавирусом лишь укрепила их мнение.

Прекрасные "русские" романы итальянской дивы

Знаменитая актриса Джина Лоллобриджида, которая долгое время считалась многими самой красивой женщиной в мире, рассказала изданию La Stampa две истории любви. Она призналась, что двумя главными мужчинами в её жизни были русские, причём родные братья. Более того, очень известные в СССР, а теперь и в России люди.

Автор статьи отмечает, что в итальянскую диву влюблялось бессчётное число великих представителей мирового кинематографа, однако выделила она именно русских братьев. Лоллобриджида не сразу, но всё же назвала их имена. "Со старшим мы должны были пожениться", – отметила она.

Речь об Андрее Кончаловском. Режиссёр, сценарист, писатель, трёхкратный обладатель "Серебряного льва" – второго по значимости приза Венецианского кинофестиваля. Его глубокое понимание культуры и продолжительная карьера в театре и кино произвели на Джину Лоллобриджиду неизгладимое впечатление. Она называет его обаятельным, но со странностями. Мог прийти просто так, войти без разрешения.

"Он то и дело женился на какой-нибудь женщине, а потом приезжал сюда, чтобы возобновить роман со мной, но брал с собой в путешествие ещё и жену", – рассказывает актриса, которой сейчас уже 92 года. Однажды они должны были вместе снимать фильм, но что-то не сложилось. А поскольку, по признанию артистки, это было для неё крайне важно, она послала Кончаловского "к чёрту".

Джина Лоллобриджида считает главными мужчинами в своей жизни Кончаловского и Михалкова. Фото: Marco Provvisionato / Globallookpress

"Я всегда выбирала тех, у кого в котелке что-то есть. Мы должны были пожениться, но потом он передумал, и что уж тут скажешь?" – объясняет произошедшее Лоллобриджида. И тогда она закрутила роман с его "младшим братцем", Никитой Михалковым. Автор статьи выделяет в фильмографии актёра и режиссёра такой шедевр, как "Очи чёрные".

Однажды актриса по приглашению Индиры Ганди приехала в Индию. В то же время там оказался и Михалков. По словам итальянской звезды, никто так не портил её личную жизнь, как русские. "Российская труппа нелепейшим образом ограждала девственность этого бедолаги", – вспоминает она. Похожая ситуация была и во время отношений с Кончаловским, но его это не останавливало. Если он по-настоящему хотел попасть к ней в номер, то добивался своего.

"Это были два прекрасных романа, и я ничего плохого не делала, я не хотела создавать проблемы между братьями, это того не стоило", – так Джина Лоллобриджида подвела итог рассказу о двух главных мужчинах в своей жизни.

Эффективная пропаганда большевиков

В материале Sveriges Radio шведский литературовед Йимми Вулович рассуждает о значении пропагандистского туризма через призму истории, рассказывая о том, как он развивался в первой половине прошлого столетия. Он приводит в пример статью Калле Сёдера, которая вышла в печать в издании Stormklockan в июле 1935 года. Его туристическая группа гуляла по Ленинграду, как вдруг один из её членов воскликнул: "Только взгляните, какие толстые тётки! Голодать им явно не приходится".

По мнению автора статьи, российские большевики в то время были самыми изобретательными пропагандистами во всём мире. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"

Эти слова явно противоречили тому, как пытались представить жизнь в СССР того времени шведские антикоммунисты, уверявшие, что люди там голодают. Однако туристы из группы Сёдера видели оживлённые улицы, доброжелательных, весёлых людей, наслаждались хорошими фильмами в кинотеатрах. Внешне в этой стране всё было отлично. Вулович делает вывод, что по-настоящему эффективная пропаганда не должна выглядеть как пропаганда. Когда она находится в правильных руках, люди сами начинают говорить то, что нужно. Таких умело влияющих на народ пропагандистов, своего рода посредников, теперь называют инфлюенсерами. По мнению автора статьи, российские большевики в то время были самыми изобретательными пропагандистами во всём мире. Задачи компартии решались благодаря целым организациям, в которых трудились десятки корреспондентов, беспрерывно писавших для газет о том, как хорошо при коммунизме.

Иностранных гостей завлекали в СССР благодаря созданному в 1929 году "Интуристу". В Нью-Йорке, крупнейших столицах Европы открывались его отделения. Через такие представительства распространялись брошюры, газеты с соответствующей информацией.

В конце статьи автор говорит, что в наше время инфлюенсеры могут работать, например, в Дубае. Их туда зазывают, показывают, как там безопасно, какие замечательные пляжи, великолепный шопинг. И потом блогеры, журналисты об этом рассказывают. Но им не расскажут об изнанке Эмиратов, об "ужасающих фактах нарушений прав человека" и так далее. Ведь это совсем не подойдёт для красивых картинок в "Инстаграме", верно?

ЕС запустил бесплатный проездной Interrail для 18-летних. Фото: Sadak Souici / Globallookpress

Похожим путём идёт и Европа. В 2018 году ЕС запустил бесплатный проездной Interrail для 18-летних. Участники этого проекта, которых выбрали в качестве "корреспондентов", смогут рассказывать о своих поездках в социальных сетях (куда же без этого). Вот такая реклама туризма во времена, когда очевидно, что европейская идентичность ослабевает всё сильнее.

У СНВ-3 остался год

Newsweek обратил внимание, что новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которое провели США в среду, 5 февраля, состоялось за год до истечения срока договора СНВ-3. Ракета Minuteman III была запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Издание отмечает, что подобные тесты планируются заблаговременно, однако на практике нередко совпадают с датами событий мирового значения, как в данном случае.

СНВ-3 – важнейшее соглашение, регулирующее ядерные арсеналы России и США. Оно осталось единственным в своём роде, после того как в 2002 году Вашингтон принял решение о выходе из договора о ПРО, а в августе 2019-го состоялся окончательный разрыв Договора о размещении ракет средней и меньшей дальности. Newsweek напоминает, что СНВ-3 может быть продлён на пять лет без ратификации в парламентах стран. Однако президент США Дональд Трамп не намерен это делать, во всяком случае при условии сохранения нынешних положений договора. В то же время Владимир Путин готов продлить соглашение "без предварительных условий".

Ракета Minuteman III была запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Фото: Senior Airman Clayton Wear / Globallookpress

Именно тема продления СНВ-3 была главной на встрече главы российского МИД Сергея Лаврова с Майком Помпео в Вашингтоне, которая состоялась в конце прошлого года. После тех переговоров американская сторона заявила, что договор должен быть расширен и включить в него необходимо Китай. Официальный Пекин против, поскольку ядерный арсенал страны значительно уступает российскому и американскому.

Также издание подчёркивает, что высокотехнологичные сверхзвуковые ракеты, разработанные Россией в ответ на наращивание американской военной инфраструктуры в Восточной Европе, могут преодолеть даже самые продвинутые системы противоракетной обороны.