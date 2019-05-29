Дайджест СМИ: Китай говорит с США загадками, Меркель теряет преемницу, кризис в Венесуэле

Автор:

Кучер Егор

Загадочные послания из Китая

Как сообщает агентство Bloomberg, Китай, судя по всему, готовится применить против США беспрецедентные санкции и ограничить поставки в Америку необходимых ей редкоземельных металлов. Отмечается, что Пекин не делает никаких официальных заявлений на этот счёт, однако в китайских СМИ появляются «загадочные послания», которые свидетельствуют о том, что Китаю надоело терпеть.

«США не должны недооценивать способность Китая вести торговую войну», — приводит Bloomberg сообщение ведущей партийной газеты Китая People's Daily.

В комментарии газеты содержалась редкая китайская фраза, означающая "не говори, что я тебя не предупреждал". Эта формулировка использовалась газетой в 1962 году перед тем, как Китай начал войну с Индией, и "те, кто знаком с китайским дипломатическим языком, знают вес этой фразы",

— пишет газета Global Times, связанная с Коммунистической партией.

Эта фраза также предвосхитила начало конфликта между Китаем и Вьетнамом в 1979 году», — поясняет агентство, пытаясь провести параллели и угадать, как быстро после появления подобных комментариев Пекин перейдёт к решительным действиям.

Фото: www.globallookpress.com

«People's Daily отметила, что ей не трудно ответить на вопрос, будет ли Китай использовать эти (редкоземельные — прим. Царьград) элементы в качестве ответного удара в торговой войне», — добавляет Bloomberg.

За предупреждениями на страницах СМИ последовали и комментарии в соцсетях, отмечает агентство. Главред Global Times в Twitter заявил, что Китай «серьёзно рассматривает» вопрос об ограничении экспорта редкоземельных металлов в США. Эту позицию вслед за ним пояснил официальный представитель Национальной комиссии по развитию и реформам в интервью телеканалу CCTV. Он отметил, что «жители страны не будут рады видеть, что продукты, изготовленные из экспортируемых редкоземельных элементов, используются для подавления развития Китая». О серьёзности намерений Пекина заявила и шанхайская Shanghai Securities News, добавляет Bloomberg.

Отмечается, что Китай сосредоточил 80% мирового производства редкоземельных металлов на своей территории, а США зависят от поставок этих материалов для производства процессоров, аккумуляторов, лазерной техники, вооружений и многого другого. Вашингтон находится в крайне зависимом положении.

США будут и впредь полагаться на импорт редкоземельных минералов из Китая, материалов, используемых в ключевых компонентах для широкого спектра продуктов, включая электронику, гибридные транспортные средства и системы накопления энергии. Импорт из Китая дешевле, чем производство внутри страны в США,

— сказал аналитик Bloomberg Intelligence И Чжу.

Фото: ebenart/ Shutterstock.com

Bloomberg добавляет, что редкоземельные элементы оказались настолько чувствительной для США сферой китайского экспорта, что Вашингтон не осмелился обложить её торговыми пошлинами.

Экономика Венесуэлы тонет

Как пишет The Wall Street Journal, Центральный банк Венесуэлы впервые с 2015 года опубликовал данные о состоянии национальной экономики. Экономическая статистика правительства Венесуэлы, которая официально засекречена, показывает, что инфляция в стране является самой высокой в мире.

«По данным Центрального банка Венесуэлы, за первые девять месяцев 2018 года экономика Венесуэлы сократилась на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку резко снизилось частное потребление и выросла инфляция. <…> Частное потребление сократилось на 18,7% за первые девять месяцев прошлого года, в то время как общественное потребление упало на 9%. Регулятор сообщил, что производственный сектор рухнул на 22,5%, а розничная торговля упала на 34,1% за тот же период», — пишет The Wall Street Journal.

По данным ЦБ Венесуэлы, инфляция в стране в 2018 году достигла катастрофических 130060%, что стало самым высоким показателем в мире. Впрочем, власти, вероятно, занизили этот показатель, так как МВФ ранее говорил о других цифрах.

В апрельском отчёте МВФ заявил, что экономика Венесуэлы упала на 18% в 2018 году, в то время как инфляция составила 929790% в прошлом году. Ожидается, что она достигнет ошеломляющих 10000000% в 2019 году. МВФ прогнозировал, что рост (экономики Венесуэлы — прим. Царьград) сократится ещё на 25% в этом году, поскольку санкции США ударили по нефтяному сектору на фоне падения производства в последние годы,

— пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

The Wall Street Journal вслед за экономистами из Каракаса задаётся вопросом, зачем ЦБ Венесуэлы публикует такую удручающую статистику прямо сейчас, когда США и 50 других стран хотят привести к власти оппозиционера Хуана Гуайдо, однако власть в своих руках, опираясь на военных, держит президент Николас Мадуро.

Курц надеется на реванш

Получивший вотум недоверия от нижней палаты парламента Австрии премьер Себастьян Курц дал интервью изданию Kronen Zeitung. Он заявил, что надеется на широкую народную поддержку на выборах в сентябре, что позволит ему вновь возглавить правительство Австрии.

Австрийцы решили, что у нас будет новый состав парламента, и, конечно, я надеюсь, что у меня будет возможность продолжить хорошую работу для страны в качестве канцлера. Я хочу продолжить наш путь,

— сказал Курц, отвечая на вопрос о грядущих выборах в сентябре.

Он отметил, что «как убеждённый демократ» уважает 100-процентное голосование в парламенте, однако граждане сами будут принимать решение осенью.

С. Курц. Фото: www.globallookpress.com

«После вчерашнего голосования в парламенте я прошу вас понять, что я сегодня не думаю о коалициях. Поэтому наша цель — способствовать тому, чтобы мы укрепились как новая народная партия. Чем мы сильнее, тем яснее мы можем продолжить выбранный курс», — сказал Курц.

Вместе с тем экс-премьер Австрии отметил, что итоги голосования по вотуму недоверия его кабинету оказались неожиданными после успеха в выборах в Европарламент.

«Но что меня удивило, так это то, что SPÖ и FPÖ (правящая коалиция — прим. Царьград) изменили своё решение за считанные дни. <…> Затем наступили воскресные выборы с нашей блестящей победой, которая привела к тому, что социал-демократы объявили о роспуске федерального правительства. Если вы спросите меня, что у меня на уме, то это отсутствие понимания. Я понял, что меня убрали по тактическим соображениям. Но зачем была нужна экспансия на всё правительство? Никто не понимает этого», — посетовал Курц.

Меркель разочарована

Как стало известно Bloomberg, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что её вероятная преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр не справится с работой на высшем посту в государстве.

Ангела Меркель отказалась от надежды на своего очевидного преемника и может уйти в отставку при исполнении служебных обязанностей перед лицом растущих беспорядков в правящей партии Германии. Меркель решила, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пришедшая к власти в качестве лидера Христианско-демократического союза в декабре, не справится с главной работой в стране, сказали два близких к канцлеру источника. Это придало Меркель решимости остаться на своём посту до 2021 года,

— сообщает агентство.

А. Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Bloomberg отмечает, что сама Меркель поздно вечером во вторник на пресс-конференции в Брюсселе отказалась комментировать эту информацию и назвала её «глупостью». Однако происходящее в немецком закулисье более чем очевидно, считает агентство.

«В последние месяцы Крамп-Карренбауэр опустилась в опросах общественного мнения, а также взбесила партию неудачными усилиями по ускорению ухода Меркель на фоне худшего результата ХДС на общенациональных выборах», — отмечает Bloomberg.

Агентство сообщает также, что теперь встречи Меркель и её бывшей протеже выглядят «крайне неуклюже». Крамп-Карренбауэр созвала заседание правящей партии 2 и 3 июня без предупреждения Меркель об этом. Отмечается, что это должно было оказать дополнительное давление на канцлера.