Дайджест СМИ: Ким-шоу Трампа, крах «суши-дипломатии» Меркель, Израиль бомбит Сирию

Автор:

Гасанов Камран

Первый президент США в Северной Корее

Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить ядерные переговоры на исторической встрече, пишет британский канал BBC.

Дональд Трамп стал первым президентом США, вступившим на территорию Северной Кореи после встречи с Ким Чен Ыном в зоне, разделяющей две Кореи,

– говорится в сообщении.

Лидеры США и КНДР встречались в демилитаризованной зоне (ДЗ) и долго позировали фотографам, пока не отлучились на длившиеся примерно час переговоры. Ким сказал, что «никогда не ожидал встретить» Трампа здесь, а символически перешагнувший ДЗ глава Белого дома заявил о «невероятном прогрессе». Позже к ним присоединился президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Руководители США и Северной Кореи договорились возобновить застопорившиеся после саммита в Ханое мирные переговоры. В следующие недели представители двух администраций должны провести встречи. Цель не в том, чтобы ускорить переговоры, а поставить их на правильный путь, сказал Трамп, пригласив Кима в Вашингтон. Санкции останутся в силе, но они, возможно, будут смягчены, добавил он.

Демократы в ярости

Критики же считают саммит «политическим театром».

Стремящиеся свергнуть Дональда Трампа демократы заявили, что, несмотря на пользу беседы президента с северокорейским лидером Ким Чен Ыном о ликвидации его ядерного оружия, драма скорее похожа на шоу, чем на путь к достижению результатов,

– констатирует бизнес-издание Bloomberg.

Кандидат в президенты от демократов сенатор Эми Клобучар заявила, что прогресс не означает «подать горячее блюдо диктатору через дверь». Демократы пожаловались на то, что Ким не сдержал обещаний денуклеаризировать КНДР после двух саммитов, а подход Трампа является больше показухой, чем реальной работой.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабэт Уоррен написала в Twitter, что президент США не должен позировать на фото и «обмениваться «любовными письмами с безжалостным диктатором». Во главу угла в отношениях с КНДР США должны ставить американскую безопасность, защиту союзников и соблюдение прав человека, полагает она.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить ядерные переговоры. Фото: globallookpress.com

Пхеньяну предстоит ещё доказать свою готовность отказаться от ядерного оружия, отмечает BBC. «Кто-то серьёзно верит в то, что Ким откажется от ядерной боеголовки, потому что Трамп – его кореш?», – комментирует профессор Пусанского университета Южной Кореи Роберт Келли.

Бунт против Меркель в ЕС

Предложенные Ангелой Меркель кандидаты на ключевые посты в ЕС вызвали против неё настоящий бунт, пишет немецкая газета Der Spiegel. На встрече с лидерами ЕС на саммите G20 в Осаке Меркель посоветовала на пост председателя Еврокомиссии социал-демократа Франса Тиммерманса. Главой Европарламента должен стать Манфред Вебер от меркелевской фракции ХДС/ХСС, входящей в блок Европейская народная партия (ЕНП). Должность президента Евросовета предлагают либералам.

Европейские христианские демократы не хотят отдавать социал-демократам ключевые посты только потому, что об этом немецкая канцлерин договорилась с президентом Франции и другими главами правительств в Японии,

– отмечает Der Spiegel.

Предложенные Меркель и действующим президентом Евросовета кандидатуры отклоняют все остальные члены главной фракции Европарламента – Европейской народной партии. «Суши-дипломатия Меркель из Осаки на грани провала», – сказал высокопоставленный европейский дипломат. Инициативу Меркель раскритиковали руководители стран Вышеградской группы, включая Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию, а также Италию. Без их одобрения решение не может быть принято.

Представители правящей Европейской народной партии не хотят отдавать Тиммермансу пост главы Еврокомиссии по двум причинам. Во-первых, ЕНП победила на выборах в Европарламент, а социал-демократы с треском проиграли. Депутаты от ЕНП не понимают, почему они должны ограничиваться незначительными постами глав Европарламента и верховного представителя по иностранным делам. Второй мотив идеологический – Тиммерманс кажется консерватором слишком левых взглядов.

Предложенные Ангелой Меркель кандидаты на ключевые посты в ЕС вызвали против неё настоящий бунт. Фото: globallookpress.com

«Сложности в брюссельской сделке показывают, что Ангела Меркель теряет блеск и на европейском уровне», – резюмирует Der Spiegel.

Израиль разбомбил Сирию

Пока Трамп восстанавливает отношения с Кимом, а Брюссель «свергает» Меркель, на Ближнем Востоке снова полыхает. Израильские истребители запустили ракеты по позициям сирийской армии около Хомса и в пригородах Дамаска, передает агентство Al Jazeera.

Сирийская армия в понедельник сообщила, что её противовоздушная оборона отразила атаку, которая проводилась со стороны ливанского воздушного пространства,

– передаёт Al Jazeera.

Пресс-секретарь израильской армии отказался комментировать «подобные новости». По информации сирийского агентства SANA, в ходе нападения убиты четверо человек, включая одного ребёнка, ещё 21 ранен. Сирийская ПРО сбила несколько ракет, говорится в сообщении.

Это не первое нападение Израиля на Сирию. Тель-Авив обвиняет Дамаск в том, что на сирийской территории находятся ополченцы «Хезболлы» и проиранские силы. Их Израиль рассматривает как угрозу своей национальной безопасности. После поставок российских С-300 Сирии израильтяне не рискуют залетать в воздушное пространство Сирии и бомбят в основном со стороны Ливана. Пару месяцев назад, после атаки на аэропорт Дамаска сирийский постпред при ООН Башар Джафари пригрозил бомбардировкой Бен-Гуриона.