Дайджест СМИ: Как Эрдоган предал Путина, почему Россия встала на защиту Крыма

Автор:

Кучер Егор

Как Турция предаёт Россию

Тема обострения отношений Турции и России из-за гибели в Сирии турецких солдат и отказа Анкары от совместных патрулей — одна из самых главных на страницах западных СМИ.

"Пять турецких солдат и трое мирных жителей были убиты, а пять человек получили ранения в понедельник в северо-западной провинции Идлиб, последнем крупном оплоте оппозиции в Сирии, где правительственные силы, поддерживаемые российскими ВКС, пытаются одержать победу над бывшими боевиками «Аль-Каиды» (организация запрещена в России. — Прим. Царьграда) и поддерживаемыми Турцией мятежниками", — отмечает Bloomberg.

Напомним, сообщалось, что удары по военным Турции были нанесены сирийскими силами по ошибке, так как Анкара не предоставила информации о проходе своей колонны. Между тем турецкий президент Реджеп Эрдоган уже пообещал "возмездие".

"Те, кто проверяет решимость Турции с помощью такого коварного нападения, поймут, что совершили большую ошибку. Мы не можем молчать, поскольку наши солдаты принимают мученическую смерть, мы заставим заплатить за это", — сказал Эрдоган в Анкаре перед поездкой на Украину.

Bloomberg пишет, что Эрдоган быстро привёл свой приговор в исполнение: турецкие военные самолёты и артиллерийские подразделения буквально тут же убили более 75 сирийских солдат и бойцов союзных правительственных сил, о чём немедленно рапортовал министр обороны Хулуси Акар. Турция при этом отменила своё участие в совместных с Россией патрулях на северо-востоке Сирии.

Военными Турции были нанесены удары по сирийским войскам. Фото: Anas Alkharboutli / Globallookpress

Как сообщает Bloomberg, Эрдоган призвал Россию не вмешиваться в конфликт и не пытаться "остановить" турецкую операцию. Президент Турции сказал, что целью этой операции являются не российские силы, а "сирийский режим".

Турция мстит России исподтишка?

В то же время Анкара, видимо, посчитала, что "отмщения" в лице убитых сирийских солдат ей будет мало. Власти Турции анонсировали выделение Украине 200 млн лир военной помощи. Об этом пишет турецкое издание En Son Haber.

"Посол Турции на Украине заявил, что президент Эрдоган во время своего визита в Киев подпишет договор о финансовой помощи в размере 200 млн лир для удовлетворения потребностей украинской армии", — сообщает издание.

В Киеве пройдёт заседание Совета по стратегическому сотрудничеству Украины и Турции. Председателем будет украинский президент Владимир Зеленский, добавляет En Son Haber. Ожидается, что стороны обсудят положение крымско-татарских граждан, а также стратегическое партнёрство. Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что "Украина очень нуждается в военной поддержке со стороны Турции".

Особый интерес между тем представляют комментарии читателей. Многие из них посчитали, что помощь Украине — это "нож в спину России". Некоторые пользователи критикуют Эрдогана за выделение денег другой стране в ситуации, когда экономика Турции находится не в лучшем состоянии, и призывают истратить эти средства на турков, а не на украинцев, "чтобы позлить Путина".

Власти Турции анонсировали выделение Украине 200 млн лир военной помощи. Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress

"Путину это не понравится", — написал один из читателей. "Не понимаю, зачем нам нужно ставить такие ультиматумы России?" — отметил другой. "Скажите, что это шутка", — написал ещё один читатель. Другой пользователь метко замечает: "Лишь бы Путин не услышал", а ещё один выражает опасения: "А что будет, если Путин перекроет туристический поток?"

"Лучший день Путина"

Как отмечает Fox News, президент России Владимир Путин "очень обрадовался" последним событиям в США, где стало очевидно, что в деле об импичменте Дональда Трампа не будут вызваны ценные свидетели для дачи показаний против президента США. Это означает, что импичмент Трамп, скорее всего, не состоится. Путин также "оказался рад" расколу Европы из-за Brexit.

У Владимира Путина был лучший день в прошлую пятницу, когда он достиг двух своих самых давних целей: разделения Европы и разделения Соединённых Штатов. Путин добился успеха без единого выстрела и запуска ракет,

— отмечает Fox News.

В ночь на 1 февраля на улицы британских городов вышли толпы плачущих от счастья граждан, радующихся Brexit. Фото: Han YanPaulMcErlane / Globallookpress

Спустя 47 лет Великобритания покинула ЕС после референдума 2016 года, который прошёл с небольшим перевесом в четыре пункта и вызвал бурные дебаты в течение последних трёх лет, говорится в материале. Это обнажило противостояние внутри Британии — между молодыми и пожилыми, темнокожими и белыми, тори и лейбористами. Сам референдум между тем был поставлен под сомнение из-за "предполагаемого вмешательства России", добавляет Fox News, игнорируя тот факт, что Россия просто не могла настолько "вмешаться", чтобы в ночь на 1 февраля на улицы британских городов вышли толпы плачущих от счастья граждан, радующихся Brexit.

Однако американский телеканал непреклонен: "Теперь уже официально: Brexit нанесёт непоправимый ущерб экономике Великобритании и сократит её ВВП на душу населения. Страна станет слабее в экономическом плане", а следовательно, "это очень выгодно Владимиру Путину".

Кроме этого, продолжает Fox News, в пятницу 51 сенатор Республиканской партии проголосовали против разрешения свидетелям давать показания в суде по импичменту Дональда Трампа. Хотя 72% всех американцев хотели вызова свидетелей, включая 67% республиканцев, утверждает Fox News.

"В результате Трамп, вероятно, будет оправдан позднее на этой неделе, хотя некоторые сенаторы Республиканской партии говорят, что его действия — отказ от военной помощи в попытке заставить Украину расследовать действия политического конкурента — были ошибочными", — говорится в материале.

Некоторые считают, что США взбудоражены политическим расколом, равного которому не было со времён Ричарда Никсона и скандала с Уотергейтом. Фото: Stefani Reynolds / Globallookpress

"В результате страна взбудоражена политическим расколом, равного которому не было со времён Ричарда Никсона и скандала с Уотергейтом. Всё это делает Путина очень счастливым", — подводит итог телеканал.

Почему Россия усиливает военное присутствие в Крыму?

Ответ на этот вопрос пытается найти The National Interest. В частности, речь идёт о переброске на полуостров российских ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. Впрочем, издание очень быстро находит объяснение.

"Москва хочет, чтобы никто не мог попытаться вернуть Крым. С этой целью она разместила там много военной техники. Российские военно-воздушные силы разместили эскадрильи бомбардировщиков Ту-22М3 на Крымском полуострове, который Россия незаконно захватила у Украины в начале 2014 года. Данный шаг означает развёртывание бомбардировщиков в непосредственной близости от стран НАТО и любых боевых групп авианосцев ВМС в Средиземном море", — пишет издание.

Однако в реальности дело куда прозаичнее. The National Interest вспоминает заявление российского сенатора Виктора Бондарева ещё 18 марта 2019 года. Тогда он сказал, что бомбардировщики являются ответом на создание НАТО наземной системы противоракетной обороны в Румынии в 2015 году.

"Заявление Бондарева указывает на пагубную и популярную российскую теорию заговора, которая долгие годы подрывала отношения Москвы с Западом", — полагает издание.

Российские военно-воздушные силы разместили эскадрильи бомбардировщиков Ту-22М3 на Крымском полуострове. Фото: UAC / Globallookpress

По словам Бондарева, размещение бомбардировщиков и баллистических ракет "Искандер" в Крыму не позволит Украине, США и НАТО когда-либо угрожать российскому Черноморскому флоту, говорится в материале.