Дайджест СМИ: Импичмент Трампа в Палате представителей, новые санкции США против России

Автор:

Кучер Егор

Импичмент набирает обороты

Как пишут 19 декабря все без исключения американские и очень многие мировые СМИ, демократы смогли объявить импичмент Дональду Трампу в Палате представителей, которая находится под их контролем. Однако для завершения процедуры необходимо объявление импичмента и в Сенате, в котором большинство у сторонников Трампа — республиканцев.

Почти все демократы во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси поддержали обвинения против Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу после того, как он настаивал на проведении Украиной расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, ведущего кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года,

— пишет The Wall Street Journal.

Почти все демократы во главе со спикером Палаты представителей поддержали обвинения против Трампа. Фото: Saul Loeb / Globallookpress

Республиканцы в Палате представителей отклонили обе статьи обвинения, назвав процесс импичмента ошибочным. По первой статье обвинения было подано 230 голосов, против — 197. По второй — 229 за импичмент и 198 против. Отмечается, что при этом демократы не были полностью единодушны: Тулси Габбард не поддержала свою партию и выступила против импичмента по обеим статьям. Ранее Габбард уже заявляла, что Трампу необходимо выразить осуждение, а не отстранять его от должности. Её примеру последовали ещё трое демократов — Джефф Ван Дрю, Коллин Питерсон и Джаред Голден, который поддержал первую статью, но выступил против второй.

Как отмечает Hill, лидер демократов в деле импичмента Трампа Нэнси Пелоси была одета в чёрное и всем видом старалась подчеркнуть, что ей не нравится происходящее. В частности, она объяснила процесс против своего противника «необходимостью» и «обязательством» Конгресса по конституции.

«Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем выполнять свои обязанности. Трагично, что безрассудные действия президента делают необходимым импичмент. Но он не дал нам выбора», — приводит издание слова Пелоси.

Нэнси Пелоси: Безрассудные действия президента делают необходимым импичмент. Фото:Saul Loeb / Globallookpress

На голосование в Палате представителей отреагировал и сам Трамп, назвав его «самоубийством» для демократов. По его мнению, Демократическая партия продемонстрировала «глубокую ненависть и презрение к американскому избирателю» и заплатит за это на выборах 2020 года.

Этот беззаконный импичмент — политический марш самоубийства для Демократической партии,

— приводит слова Трампа Bloomberg.

Тем не менее импичмент в полной мере ещё не объявлен Трампу. После голосования в Палате представителей процедура перемещается в Сенат, где члены нижней палаты выступят как сторона обвинения, а сенаторы — как присяжные.

«Санкции из ада»

Как сообщает Bloomberg, комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) и рекомендовал вынести его на голосование всей палаты.

«Комитет Сената по международным отношениям одобрил санкции против России за вмешательство в выборы 2016 года, несмотря на сопротивление администрации Трампа и опасения по поводу сопутствующего экономического ущерба», — отмечает агентство.

Возглавляемая республиканцами коллегия проголосовала 17 голосами против 5 за продвижение законопроекта, который предусматривает санкции, в том числе и против российского госдолга. Законопроект также призывает Трампа ввести такие санкции через 90 дней после принятия документа.

Законопроект DASKA является двухпартийным — его авторами стали республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес.

«Грэм назвал документ "законопроектом о санкциях из ада", когда он впервые представил его в августе 2018 года, включив в него жёсткие положения, в том числе ограничения против российского суверенного долга», — отмечает Bloomberg.

В то же время пока остаётся неясным, сможет ли вообще пройти голосование Сената по этому законопроекту, так как лидер сенатского большинства, республиканец Митч Макконнелл выступает против принятия DASKA и может препятствовать этому процессу, используя свои широкие полномочия по установлению графика работы Сената.

Лидер сенатского большинства, республиканец Митч Макконнелл выступает против принятия DASKA и может препятствовать этому процессу. Фото: Ting Shen / Globallookpress

Тем не менее Bloomberg отмечает, что формально Макконнелл не мешал голосованию по законопроекту в профильном комитете. Известно также, что перед голосованием в комитете к нему обратились две крупные отраслевые группы — Торговая палата США и Американский институт нефти. Они призвали не принимать законопроект на уровне комитета.

Меркель объявила войну Трампу

Как пишет Bild, канцлер Германии Ангела Меркель решительно осудила принятие в США санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Издание называет это «объявлением войны Трампу».

«Я не вижу другого пути, кроме как настаивать на том, что мы не одобряем эту практику», — приводит издание слова Меркель, осудившей санкции.

«После голосования в Палате представителей на прошлой неделе федеральный министр иностранных дел Хайко Маас (СДПГ) безуспешно призвал Сенат США не соглашаться на санкции», — пишет газета, отмечая, что это влияет на автономные решения, которые были приняты в Европе.

Канцлер Германии Ангела Меркель решительно осудила принятие в США санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress

Bild при этом допускает задержки в строительстве «Северного потока — 2» из-за американских санкций. Издание отмечает, что 2,1 тыс. км газопровода уже построено, необходимо проложить ещё 300 км труб. Однако если санкции США против компаний-подрядчиков будут введены достаточно быстро, то не исключено, что России «придётся искать другие специальные суда для прокладки труб по дну Балтийского моря».

«Это абсолютно неприемлемое решение, тем более что есть подозрение, что наши собственные экономические интересы играют здесь важную роль», — приводит Bild заявление главы правительства Мекленбурга-Передней Померании Мануэлы Швезиг.

Издание также отмечает, что принятый в США закон, одобренный обеими палатами Конгресса, требует от государственного секретаря провести консультации с министром финансов и в течение 60 дней представить в Конгресс доклад о том, какие суда каких компаний проводят работы по укладке труб для «Северного потока — 2». Против представителей этих компаний будут введены жёсткие санкции, включая запрет на въезд, аннулирование действующих виз, а также блокировку счетов.