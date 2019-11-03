Дайджест СМИ: ИГ выбрало нового лидера, Украину назвали победителем в борьбе с «Северным потоком — 2»

Автор:

Кучер Егор

Новый лидер ИГ

Как пишет The Wall Street Journal, «Исламское государство» (ИГ, террористическкая организация, запрещённая в России) подтвердило смерть своего лидера и назвало его преемника. В аудиозаявлении, которое распространяли близкие к ИГ экстремистские СМИ, сказано, что организация похвалила аль-Багдади за его «военные заслуги» и сообщила, что его преемником был выбран некто Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши. Террористы выбрали нового лидера на голосовании совета лидеров.

Сирия. Бариша. Сирийцы осматривают обломки дома после предполагаемого рейда спецназа США, ликвидировавшего лидера «Исламского государства» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. Фото: Mustafa Dahnon /Globallookpress

Объявление было сделано через пять дней после того, как США сообщили о гибели в ходе специальной операции как лидера "Исламского государства", так и его представителя Абу аль-Хасана аль-Мухаджира, которого официальные лица США считали вероятным преемником аль-Багдади. Заявление "Исламского государства" также подтверждает смерть обоих,

— пишет газета.

Отмечается, что заявление террористов было проверено компанией Site Intelligence Group, которая отслеживает появление в интернете радикальных сообщений.

Новый лидер ИГ Курайши, как пишет газета, возглавит истощённую, но всё ещё опасную группировку. После многочисленных поражений ИГ превратилось в разрозненный отряд, который делает ставку на партизанские операции — нападения на автоколонны, отдельные теракты, уточняется в материале.

За терактами стоит попытка сохранить ИГ как главную угрозу в Сирии, Ираке и во всём мире. Информационное агентство "Исламского государства" Amaq в понедельник и четверг заявило, что группировка совершила нападения в Афганистане, Сирии и Египте,

— пишет The Wall Street Journal.

При этом ИГ продолжит следовать сделанным ранее указаниям аль-Багдади, который заявлял в сентябре, что группировка должна удвоить свою подрывную работу. Отмечается, что аль-Курайши был объявлен новым халифом, то есть лидером мусульман. Однако несмотря на присвоение своим лидерам этого титула, он отвергается мусульманами всего мира, добавляет издание.

Украина выиграла борьбу с «Северным потоком — 2»?

Фото: Nord Steram 2 /Globallookpress

Фото: Nord Steram 2 /Globallookpress

Как пишет Die Welt, несмотря на то, что Дания дала окончательное разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, из ситуации с приостановкой укладки газопровода победителем вышла Украина, которая за этот период сможет гарантировать себе транзитный контракт с Россией.

Контракт на транспортировку российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря этого года. Без последующего соглашения "Газпром" не сможет выполнить свои обязательства по поставкам для своих западноевропейских клиентов. Поэтому российская компания уже к концу года подготовила всё, чтобы "Северный поток — 2" имел альтернативный маршрут. Однако "Газпром" сейчас потерпел неудачу,

— пишет газета.

Врагом российской компании стало время, так как после получения разрешения от Дании предстоит проложить 147 километров трубопровода по двум веткам, то есть в общей сложности почти 300 километров труб.

При средней скорости прокладки около трёх километров в день «Газпрому» понадобится ещё около 100 дней для завершения строительства газопровода, не считая дополнительного времени на тестовый пуск газопровода.

Это означает, что у России нет альтернативы, пока не закончится транзитное соглашение с Украиной. Таким образом, Киев может создать более выгодные условия на переговорах с Россией по времени транзита и цене транзита газа. Это позволит достичь второстепенной цели правительства США и помочь стабилизации Украины,

— пишет Die Welt.

Трамп переехал

Как сообщает Bloomberg, президент США Дональд Трамп официально сменил место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич в штате Флорида.

Д. Трамп. Фото: White House/Globallookpress

Президент Дональд Трамп, проживший всю жизнь в Нью-Йорке, сменил своё основное место жительства на Флориду, что может принести пользу его кампании по переизбранию, а также налоговой декларации,

— сообщает агентство.

Президент заявил в декларации о месте жительства, поданной в округе Палм-Бич, штат Флорида, что он стал «добросовестным жителем штата Флорида, проживающим на курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич». В серии твитов Трамп заявил, что дорожит Нью-Йорком, однако несмотря на то, что он платит миллионы долларов в год в местный бюджет, к нему очень плохо относятся политические руководители города и штата. В поданном 27 октября документе Трамп сообщил, что раньше проживал на Пятой авеню в Нью-Йорке в Trump Tower. Среди других мест он указал адрес Белого дома и свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Bloomberg уточняет, что Трамп меняет именно юридическое место жительства, то есть перестаёт быть налоговым резидентом Нью-Йорка и будет платить налоги в казну Флориды. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уже назвал переезд Трампа «экономической гражданской войной».

«Русские тролли» в Чили

Как сообщает Reuters, Госдеп США обвинил Россию в попытках разжечь беспорядки в Чили. По утверждению американского внешнеполитического ведомства, «русские тролли» намеренно использую соцсети, чтобы усугубить ситуацию в стране, охваченной протестами.

«Государственный департамент США предупредил в четверг, что он видел признаки "влияния" России на недавние беспорядки в Чили, где уже две недели продолжаются беспорядки, потрясающие администрацию президента Себастьяна Пиньеры», — сказано в сообщении.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал Reuters, что Госдеп «ясно видит» признаки использования беспорядков в Чили, вызванных неравенством и ростом стоимости жизни. Для раскачивания ситуации Россия «злоупотребляет социальными сетями, троллингом».

Беспорядки в Чили. Фото: Adrien Vautier /Globallookpress

— сказал чиновник.

Белый дом ранее заявил, что президент США Дональд Трамп «осудил попытки иностранных государств подорвать чилийские институты, демократию или общество». За последние две недели в Чили воцарился хаос, что привело к тому, что страна отказалась проводить у себя предстоящий саммит АТЭС и крупную конференцию по изменению климата, чтобы «решить проблемы дома». «Трамп, который должен был подписать торговую сделку с китайским коллегой Си Цзиньпином на встрече АТЭС в Сантьяго в ноябре, заявил в четверг, что поддерживает решение властей Чили отказаться от проведения конференций по торговле и изменению климата», — добавляет Reuters.

Как заявил официальный представитель Госдепа, Россия якобы стремится «усугубить разногласия», разжечь конфликт и повсюду действовать как антагонист «ответственным демократическим дебатам».