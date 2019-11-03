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Дайджест СМИ: ИГ выбрало нового лидера, Украину назвали победителем в борьбе с «Северным потоком — 2»
03 ноября 2019, 10:09 • 84 • В мире
Зарубежные СМИ 1 ноября пишут о том, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) выбрала себе нового лидера вместо уничтоженного Абу Бакра аль-Багдади. В Германии Украину назвали победителем в борьбе с «Северным потоком — 2». Президент США Дональд Трамп сменил место жительства: Нью-Йорк на Флориду. В США обвинили «русских троллей» в беспорядках в Чили
Автор:
Кучер Егор
Новый лидер ИГ
Как пишет The Wall Street Journal, «Исламское государство» (ИГ, террористическкая организация, запрещённая в России) подтвердило смерть своего лидера и назвало его преемника. В аудиозаявлении, которое распространяли близкие к ИГ экстремистские СМИ, сказано, что организация похвалила аль-Багдади за его «военные заслуги» и сообщила, что его преемником был выбран некто Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши. Террористы выбрали нового лидера на голосовании совета лидеров.
Сирия. Бариша. Сирийцы осматривают обломки дома после предполагаемого рейда спецназа США, ликвидировавшего лидера «Исламского государства» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади. Фото: Mustafa Dahnon /Globallookpress
— пишет газета.
Отмечается, что заявление террористов было проверено компанией Site Intelligence Group, которая отслеживает появление в интернете радикальных сообщений.
Новый лидер ИГ Курайши, как пишет газета, возглавит истощённую, но всё ещё опасную группировку. После многочисленных поражений ИГ превратилось в разрозненный отряд, который делает ставку на партизанские операции — нападения на автоколонны, отдельные теракты, уточняется в материале.
— пишет The Wall Street Journal.
При этом ИГ продолжит следовать сделанным ранее указаниям аль-Багдади, который заявлял в сентябре, что группировка должна удвоить свою подрывную работу. Отмечается, что аль-Курайши был объявлен новым халифом, то есть лидером мусульман. Однако несмотря на присвоение своим лидерам этого титула, он отвергается мусульманами всего мира, добавляет издание.
Украина выиграла борьбу с «Северным потоком — 2»?
Фото: Nord Steram 2 /Globallookpress
Как пишет Die Welt, несмотря на то, что Дания дала окончательное разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, из ситуации с приостановкой укладки газопровода победителем вышла Украина, которая за этот период сможет гарантировать себе транзитный контракт с Россией.
— пишет газета.
Врагом российской компании стало время, так как после получения разрешения от Дании предстоит проложить 147 километров трубопровода по двум веткам, то есть в общей сложности почти 300 километров труб.
При средней скорости прокладки около трёх километров в день «Газпрому» понадобится ещё около 100 дней для завершения строительства газопровода, не считая дополнительного времени на тестовый пуск газопровода.
— пишет Die Welt.
Трамп переехал
Как сообщает Bloomberg, президент США Дональд Трамп официально сменил место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич в штате Флорида.
Д. Трамп. Фото: White House/Globallookpress
— сообщает агентство.
Президент заявил в декларации о месте жительства, поданной в округе Палм-Бич, штат Флорида, что он стал «добросовестным жителем штата Флорида, проживающим на курорте Мар-а-Лаго в Палм-Бич». В серии твитов Трамп заявил, что дорожит Нью-Йорком, однако несмотря на то, что он платит миллионы долларов в год в местный бюджет, к нему очень плохо относятся политические руководители города и штата. В поданном 27 октября документе Трамп сообщил, что раньше проживал на Пятой авеню в Нью-Йорке в Trump Tower. Среди других мест он указал адрес Белого дома и свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
Bloomberg уточняет, что Трамп меняет именно юридическое место жительства, то есть перестаёт быть налоговым резидентом Нью-Йорка и будет платить налоги в казну Флориды. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уже назвал переезд Трампа «экономической гражданской войной».
«Русские тролли» в Чили
Как сообщает Reuters, Госдеп США обвинил Россию в попытках разжечь беспорядки в Чили. По утверждению американского внешнеполитического ведомства, «русские тролли» намеренно использую соцсети, чтобы усугубить ситуацию в стране, охваченной протестами.
«Государственный департамент США предупредил в четверг, что он видел признаки "влияния" России на недавние беспорядки в Чили, где уже две недели продолжаются беспорядки, потрясающие администрацию президента Себастьяна Пиньеры», — сказано в сообщении.
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал Reuters, что Госдеп «ясно видит» признаки использования беспорядков в Чили, вызванных неравенством и ростом стоимости жизни. Для раскачивания ситуации Россия «злоупотребляет социальными сетями, троллингом».
Беспорядки в Чили. Фото: Adrien Vautier /Globallookpress
— сказал чиновник.
Белый дом ранее заявил, что президент США Дональд Трамп «осудил попытки иностранных государств подорвать чилийские институты, демократию или общество». За последние две недели в Чили воцарился хаос, что привело к тому, что страна отказалась проводить у себя предстоящий саммит АТЭС и крупную конференцию по изменению климата, чтобы «решить проблемы дома». «Трамп, который должен был подписать торговую сделку с китайским коллегой Си Цзиньпином на встрече АТЭС в Сантьяго в ноябре, заявил в четверг, что поддерживает решение властей Чили отказаться от проведения конференций по торговле и изменению климата», — добавляет Reuters.
Как заявил официальный представитель Госдепа, Россия якобы стремится «усугубить разногласия», разжечь конфликт и повсюду действовать как антагонист «ответственным демократическим дебатам».
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