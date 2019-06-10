Дайджест СМИ: Гонконг против Китая, США создают оборонного гиганта, выборы в Казахстане

Автор:

Кучер Егор

Гонконг бунтует

Как сообщает Reuters , в Гонконге прошла массовая акция протеста жителей против принятого властями Китая закона об экстрадиции. Организаторы шествия заявили о более чем миллионе участников. По данным полиции, их было не более 240 тыс. человек.

Жители Гонконга выступили против закона, который позволит местным властям выдавать подозреваемых в преступлениях материковому Китаю, Тайваню и Макао. Активисты считают, что принятие этого законопроекта лишит Гонконг его автономии в составе Китая, в юрисдикцию которого регион перешёл из британского подданства в 1997 году.

В понедельник спецназ окружил парламент Гонконга после того как власти заявили, что они примут закон об экстрадиции, который позволит отправлять подозреваемых в материковый Китай, несмотря на протесты более миллиона человек,

– сообщило агентство.

Фото: www.globallookpress.com

Акция начиналась как мирный протест в одном из мировых финансовых центров, однако к раннему утру понедельника произошли первые стычки. Несколько сотен протестующих вступили в противостояние с полицией, которая ответила им перцовым газом, чем «успокоила» толпу.

«Протесты ввергли Гонконг в новый политический кризис, усилив давление на администрацию главы исполнительной власти Гонконга Кэрри Лэм и её официальных покровителей в Пекине. Ветераны-законодатели призвали её подать в отставку», – отмечает Reuters.

Сообщается, что новый законопроект об экстрадиции вызвал негативную реакцию – против него выступили бизнесмены, адвокаты, студенты, борцы за демократию и даже религиозные группы. Кэрри Лэм попыталась успокоить протестующих и заявила, что пока законопроект даже не рассматривается городской администрацией, а если соответствующая команда будет получена из Пекина, то она добьётся смягчения требований.

Этот законопроект касается не только материка. Этот законопроект не инициирован центральным народным правительством. Я не получала никакой инструкции или поручения от Пекина о том, чтобы принять этот документ,

– сказала глава администрации Гонконга.

Как отмечает издание South China Morning Post , нынешние протесты напоминают массовые беспорядки в Гонконге в 2003 году, когда более 500 тыс. демонстрантов в Гонконге сорвали принятие конституционной статьи «об антикитайских действиях». Эта статья наделила бы Китай правом запрещать деятельность политических организаций в Гонконге.

Издание также отмечает, что нынешние протесты являются «горьким напоминанием» о так называемой революции зонтиков в Гонконге в 2014 году. Тогда в городе начались мирные акции протеста Occupy Central (по аналогии с американским движением Occupy Wall Street), которые из сидячей забастовки быстро переросли в силовые акции и столкновения с полицией. Демонстранты протестовали против намерения властей Китая контролировать избирательный процесс в Гонконге.

Фото: www.globallookpress.com

В США может появиться новый оборонный гигант

Издание Wall Street Journal сообщает о переговорах об объединении крупнейших в США оборонных компаний – United Technologies и Raytheon. Если эти два предприятия создадут альянс, то по объёмам продаж и численности сотрудников новая компания станет вторым по величине в мире оборонным гигантом после Boeing.

Компании, которые в совокупности имеют рыночную стоимость около 166 млрд долларов, могут объявить о сделке в ближайшие дни, если переговоры неожиданно не прекратятся в последнюю минуту,

– сообщает издание со ссылкой на представителя отрасли.

Фото: www.globallookpress.com

Отмечается, что точные условия соглашения о слиянии пока неизвестны, однако альянс, вероятно, будет возглавлять более крупная United Technologies. У руля нового американского оборонного гиганта, как ожидается, встанет председатель правления и главный исполнительный директор United Technologies Грег Хейс. Рыночная стоимость United Technologies составляет около 114 млрд долларов, а Raytheon – около 52 млрд долларов.

«Новое подразделение станет второй по величине компанией в мире в области аэрокосмической и оборонной промышленности по объёмам продаж после Boeing, годовой доход которой в прошлом году составил более 70 млрд долларов», – пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что главная цель альянса состоит не только в том, чтобы создать крупного игрока на оборонном рынке США со всеми сопутствующими этому выгодами. Выгоду видят в повышении стабильности американской военной отрасли, так как гигант перенесёт любую турбулентность на аэрокосмическом и оборонном рынке легче, чем входящие в него компании по отдельности.

Казахстан, выборы, демократия

На Западе не остались незамеченными и выборы президента Казахстана. Так, Spiegel пишет, что переходный президент центральноазиатской республики Касым-Жомарт Токаев уверенно движется к победе на выборах.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: www.globallookpress.com

Издание вместе с тем отмечает, что Токаев не получает на выборах такой же беспрецедентной поддержки граждан, как его предшественник Нурсултан Назарбаев, подавший в отставку в марте этого года. По данным ЦИК Казахстана, основанных на экзитполах двух исследовательских институтов, Токаев получает 70% голосов, тогда как Назарбаев на последних выборах главы государства в 2015 году получил поддержку 97% избирателей. Издание между тем не смогло удержаться от указания на «недемократичность» выборного процесса в Казахстане из-за «масштабных» акций протеста:

Голосование в авторитарной советской республике сопровождалось протестами, были задержаны сотни человек. МВД страны сообщило о 500 задержанных, несанкционированные акции прокатились по Нур-Султану (бывшая Астана) и Алма-Ате. Несколько тысяч протестующих пытались дестабилизировать ситуацию в день выборов.

На отсутствие «демократии» в Казахстане сетует и Wall Street Journal . Задержание 100 человек на митинге оно преподносит в качестве доказательства необходимости борьбы за демократические права и свободы в республике.

«Выборы вызвали недовольство казахов, которые чувствуют, что их всё больше отстраняют от процесса принятия решений, несмотря на то что экономика страны пострадала от замедления темпов роста, что сказалось на доходах граждан», – пишет газета.

Вместе с тем сообщается и о вероятном организаторе акции протеста. «Полиция заявила, что протесты были инициированы бывшим банкиром в изгнании Мухтаром Аблязовым, которого разыскивают в Казахстане по многочисленным обвинениям, включая мошенничество и экстремизм. Аблязов отверг все обвинения и сказал, что они политически мотивированы», – добавляет газета.

Издание отмечет, что аналитики не ждут от Токаева смены политического курса Казахстана, который по-прежнему будет «поддерживать баланс геополитических интересов между Россией, Западом и всё более сильным восточным соседом Китаем». Ожидается также, что бывший президент Назарбаев сохранит серьёзное влияние на политику страны в качестве главы Совета безопасности.

Трамп «победил» Мексику

Как пишет Washington Post, в воскресенье, 9 июня, президент США Дональд Трамп и его соратники объявили о победе в войне тарифов над Мексикой. Издание отмечает, что администрация президента США, по-видимому, получила гарантии мексиканского правительства по сокращению потока мигрантов.

«Соглашение стало для Трампа новым оружием против критиков, которые указывали, что его спорная тактика ведения переговоров дала гораздо меньше результатов, чем он обещал на протяжении пребывания в должности», – пишет издание.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Вместе с тем пока остаётся неясным, сократит ли «победа» Трампа над Мексикой поток мигрантов в США из этой страны, отмечает газета:

Но, тем не менее, это серьёзная попытка Мексики сделать больше в вопросе, который занимает центральное место в кампании по переизбранию Трампа.

«В пятницу вечером Мексика объявила, что предпримет «решительные меры» по сокращению потока мигрантов к южной границе США, включая беспрецедентное развёртывание войск национальной гвардии. Мексика согласилась расширить программу, позволяющую мигрантам из Центральной Америки оставаться в Мексике, ожидая рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища», – напоминает Washington Post.