Дайджест СМИ: Главный секрет Путина, "пощёчина России" в Белоруссии, НАТО – фикция

Автор:

Кучер Егор

Главный секрет Путина

Американский журнал New Yorker предпринимает собственную попытку разобраться в происходящих в России изменениях политической системы. Издание задаётся вопросом – в чём главный секрет Владимира Путина, изменившего Россию 20 лет назад и меняющего её сегодня? За ответом журнал обратился к либеральной журналистке Маше Липман, политологу из Московского центра Карнеги.

"Владимир Путин объявил о радикальных изменениях в российской Конституции. Вскоре после этого премьер-министр и его правительство подали в отставку. Нет сомнений, что они сделали это по указанию Путина. Затем Путин официально представил конституционные изменения и уволил генерального прокурора страны", – напоминает журнал.

Всем уже очевидно, что Путин не предполагает каким-либо образом сохранять свой президентский пост после 2024 года, говорится в материале. Отвечая на вопросы автора статьи, Мария Липман отметила "жёсткий стиль" управления Путина, позволивший ему спасти страну от "бедности и разрухи" ещё 20 лет назад.

Когда Путин впервые пришёл к власти, он унаследовал Россию в состоянии нищеты и беспорядков. И он обязался консолидировать власть в Кремле, ослабив все формально определённые институты власти. Он вернул стабильность и смог обеспечить процветание благодаря высокой и растущей цене на нефть. В этот момент его, безусловно, очень волновал полный контроль, и он смог восстановить этот контроль для себя. Тем не менее он также был обеспокоен такими вещами, как национальное развитие и экономический рост,

– приводит журнал слова Липман.

Впрочем, жёсткий стиль управления привёл к тому, что против России были введены санкции, а экономический рост замедлился, продолжила она. Для Путина очень важным является национальный суверенитет России во внешней политике. Путинский стиль предполагает, что "никто не должен диктовать России, что ей делать", иметь "хотя бы отдалённую возможность сломить волю России или заставить её изменить внешнюю политику".

Для Путина очень важным является национальный суверенитет России. Фото: Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Далее политологу напомнили, что "путинский режим убивает журналистов", однако она не согласилась с такой постановкой вопроса.

К сожалению, в России были случаи убийства журналистов. Но это не следствие политики правительства. То, что происходит в России, случалось довольно часто. Это люди с большим влиянием, с большими деньгами, большой властью сводят счёты с журналистами, которых они считают своими противниками,

– сказала она.

Последние изменения, по её словам, говорят о желании Путина создать новую систему управления, ведь ничто не мешало ему переписать Конституцию под себя уже после 2008 года, когда он был на "пике популярности". Путин действует более тонко, однако о конечном значении преобразований говорить пока рано, считает Липман.

"Пощёчина России"

Как пишет New York Times , в ходе визита в Белоруссию госсекретарь США Майк Помпео пообещал президенту республики Александру Лукашенко "поддержку на 100% нефтью и газом".

"Госсекретарь Майк Помпео заявил в субботу, что США готовы и способны обеспечить Белоруссию на 100% своей нефтью и газом, дав пощёчину России, которая недавно прекратила поставки. Помпео является первым государственным секретарём, посетившим Белоруссию за 26 лет и прибывшим в Минск на фоне новой напряжённости между Минском и Москвой из-за энергетики. На встрече с авторитарным президентом Александром Лукашенко Помпео сказал, что надеется помочь Белоруссии достичь «суверенитета» и «независимости», к которой она стремится", – пишет газета.

Белоруссия опасается, что Россия пытается её поглотить, и в прошлом месяце начала закупать газ у Норвегии после прекращения российских поставок, уверено американское издание. США, по словам Помпео, не только готовы удовлетворять потребности Белоруссии в газе и нефти, но и хотят расширить свой дипломатический штат в стране.

"США хотят заполнить вакуум и будут продолжать наращивать штат в своём посольстве в Минске, который был резко сокращён 12 лет назад, когда США ввели значительные санкции против этой страны за нарушения прав человека. В сентябре обе страны договорились об обмене послами впервые с 2008 года. Помпео сказал, что в ближайшее время будет назначен новый посол США", – говорится в материале.

Госсекретарь Майк Помпео заявил в субботу, что США готовы и способны обеспечить Белоруссию на 100% своей нефтью и газом. Фото: president.gov.by

Отметим, что настоящим благом для Белоруссии было бы безоговорочное снятие с республики американских санкций, однако этого США делать не намерены. Помпео лишь хочет подороже продать газ и нефть, воспользовавшись временным охлаждением между Минском и Москвой.

НАТО утратило силу

Как пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung , Североатлантический альянс утратил дееспособность, однако об этом "не принято говорить". Такое мнение выразил в статье для издания швейцарский дипломат и публицист Пауль Видмер.

"Вы можете говорить одни вещи, но другие не можете. Например, допускается говорить о кризисе мирового либерального порядка, однако горе тому, кто начнёт вдаваться в конкретику. Эммануэль Макрон осмелился заявить о «смерти мозга НАТО». Какой решительный протест! Но он, несомненно, прав. Распад НАТО начался тридцать лет назад и способствовал распаду либерального мирового порядка", – сказано в материале.

Этой позиции обязан был возразить генсек НАТО Йенс Столтенберг, что он и сделал, назвав альянс "самой успешной военной организацией всех времён".

"Столтенберг был не так уж и не прав. Вот только говорить об этом он должен был в прошедшем времени", - написал Видмер.

Главной проблемой он считает неспособность США брать на себя роль лидера. Это привело к тому, что Макрон констатирует "смерть мозга НАТО", Дональд Трамп называет альянс устаревшим, а канцлер Германии Ангела Меркель жалуется, что на союзников нельзя положиться.

Североатлантический альянс утратил дееспособность, однако об этом "не принято говорить". Фото: Michael Kappeler / Globallookpress

"Все видят, что НАТО уже недееспособно, но делают вид, что это не так. Это ложь", – резюмирует дипломат.

"Наследие Гитлера"

National Interest публикует ужасающий по своим выводам материал о том, что именно Вторая мировая война и лично Гитлер якобы способствовали возникновению у России имперских амбиций.

"Именно благодаря боевым действиям на Восточном фронте Советы смогли завоевать половину Европы", – кощунственно заявляет американское издание.

В материале говорится, что начало операции "Барбаросса" 22 июня 1941 года стало "величайшей иронией истории": Гитлер был одержим завоеванием России и превращением её населения в рабов, но всё пошло не так.

"Вместо этого половина Германии была оккупирована Красной армией, как и прошлые подданные Российской империи. Когда четыре миллиона нацистских солдат пересекали советскую границу рано утром 22 июня 1941 года, они мечтали увидеть шпили Кремля. Вместо этого они стали звеньями в цепи последствий, которые всё ещё формируют сегодняшний мир", – пишет издание.

Подавляющее большинство западных СМИ категорически не приемлют понятия об освобождении Красной армией Европы от фашизма. Фото: Russian Look / Globallookpress

Отметим, что National Interest, как и подавляющее большинство западных СМИ, категорически не приемлет понятия об освобождении Красной армией Европы от фашизма. Вместо этого они предпочитают видеть в этом "оккупацию", не принимая в расчёт тот факт, что немцы в завоёванных странах устраивали концлагеря и казнили местное население, тогда как при освобождении от фашистов Красную армию там встречали цветами.

При этом National Interest не отрицает, что Россия была великой державой и до Второй мировой войны.

"Россия была тяжеловесом по крайней мере с 18-го века, чудовищем достаточно сильным, чтобы уничтожить армию Наполеона (который также думал, что Россия станет лёгкой добычей). И всё же три четверти века спустя трудно понять, насколько отличался тогда глобальный баланс сил", – сказано в материале.

В частности, в конце 1930-х годов в США была армия меньше, чем в Румынии. В то же время Великобритания "владела четвертью поверхности Земли и считалась обладателем самого мощного в мире флота". Франция имела самую большую сухопутную армию. В то же время Лондон и Вашингтон были уверены в том, что Россия не переживёт блицкриг Гитлера, однако всё получилось иначе. Россия осталась на ногах и стала одной из двух мировых сверхдержав на период более чем в 40 лет, считает издание.