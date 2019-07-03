Дайджест СМИ: Гибель моряков, «налоги на грех» Бориса Джонсона и матриархат в ЕС

Автор:

Гасанов Камран

BBC: Это могла быть атомная подлодка

В Британии пристально следят за новостью о гибели 14 российских моряков на научно-исследовательском глубоководном аппарате. BBC обратил внимание на быструю реакцию президента Владимира Путина.

Президент очевидно не хочет повторять катастрофическую ситуацию с аварией подводной лодки «Курск» в августе 2000 года, когда погибло 118 человек. Та катастрофа была окутана тайной, а г-н Путин оставался в отпуске в течение нескольких дней, отмечает телеканал.

Накануне вечером Владимир Путин отменил своё участие в форуме «Реки России» в Тверской области, чтобы встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу. На встрече с ним президент принёс «самые искренние соболезнования семьям погибших».

Моряки, включая семь капитанов первого ранга и двух Героев России, погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в российских территориальных водах в Баренцевом море.

Огонь удалось потушить благодаря решительным действиям экипажа, отметил министр обороны Шойгу, который после встречи с президентом отправился в Североморск. Судно уже доставлено на главную военно-морскую базу Северного флота ВМФ России.

BBC сомневается, что моряки погибли в глубоководном аппарате. Ссылаясь на некоторые российские СМИ, британцы допускают, что пожар вспыхнул на борту атомной подводной лодки, например, AS-12, предназначенной для особо секретных операций.

ЕС возглавят две женщины

Спустя несколько недель переговоров и изнурительных саммитов, европейские лидеры объявили о своем выборе кандидатов на две ключевые должности в ЕС, пишет британская деловая газета Financial Times.

Впервые два наиболее важных европейских института возглавят женщины,

– отмечает FT.

Речь идёт об исполнительном директоре Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард – она должна стать председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ) – и министре обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен. Последнюю выдвинули на пост главы Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен станет первой представительницей Германии за 50 лет, которая будет руководить Еврокомиссией. Этот ключевой орган ЕС называют «мотором интеграции» – именно Еврокомиссии принадлежит право инициативы законов. В Брюсселе фон дер Ляйен будет чувствовать себя как дома – она родилась и выросла в столице Бельгии. Она – единственный политик, беспрерывно служившая в кабинете Ангелы Меркель с момента её прихода к власти в 2005 году.

Кристин Лагард. Фото: globallookpress.com

Что касается Лагард, то FT заметила, что она не совсем соответствует профилю своего нового ведомства. Да, она имеет опыт работы в области права и занимала должность председателя юридической фирмы Baker McKenzie, но не получала профильного образования по экономике. Изначально Лагард пророчили пост главы Еврокомиссии. С другой стороны, четыре года работы в качестве министра финансов Франции в ранние годы глобального финансового кризиса могут рассматриваться как подготовка к исполнению обязанностей председателя ЕЦБ, добавила британская газета.

Джонсон против налогов на сахар, соль и жир

Фаворит в преемники Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал разобраться с «налогами на грех» – на соль, жир и сахар. Это является сигналом к переходу к экономически либеральному подходу в ущерб многолетней политике стимулирования ЗОЖ, пишет бизнес-издание Bloomberg.

Джонсон считает, что введение налогов на соль, жир и сахар никак не стимулирует граждан к правильному образу жизни.

«Мне кажется, что недавнее предложение ввести налог на молочные коктейли ударит по тем, кто меньше всего может себе их позволить … Если мы хотим, чтобы люди худели и вели здоровый образ жизни, мы должны побуждать людей ходить, ездить на велосипеде и в целом делать больше упражнений», – цитирует политика Bloomberg.

Борьба с налогами противоречит заявлениям министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, который выступил в пользу кандидатуры Джонсона. Департамент Хэнкока собирается предложить распространить существующий налог на сахар на молочные коктейли и запретить продажу энергетических напитков детям.