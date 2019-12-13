Дайджест СМИ: Германия опровергла слова Путина, Турция пригрозила закрыть базу США

Автор:

Кучер Егор

США испугались России в Сирии

Как пишет New York Times, командование ВС США в Сирии запросило инструкции на случай нападения со стороны России, Турции и Ирана.

«По словам чиновников Министерства обороны, из-за быстро меняющейся стратегии администрации Трампа в северной части Сирии американские командиры намерены защитить свои силы от ожидаемого всплеска действий со стороны военных подразделений из Турции, России, Ирана и правительства Сирии, а также их союзников. Американские командиры теперь видят в этих вооружённых группировках большую опасность, чем та, что представляют собой силы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России. — Прим. Царьград), с которыми их направили сражаться», — пишет газета.

В частности, командование запросило чёткие инструкции о том, как им необходимо действовать при нападении ряда вооружённых групп, к которым также относится поддерживаемая Россией правительственная армия Сирии. Два представителя Пентагона рассказали изданию, что армия США в Сирии жалуется на слишком «запутанные инструкции».

«Эти опасения являются результатом распоряжения президента Трампа вывести 1000 американских военнослужащих из страны на фоне вторжения Турции в северную Сирию в октябре. Несколько недель спустя Трамп утвердил план Пентагона оставить примерно 500 военнослужащих на нескольких аванпостах вокруг города Дейр-эз-Зор, чтобы противостоять ИГ», — пишет New York Times.

Солдаты армии США. Фото: Alex Halada / Globallookpress

Отмечается, что в данный момент командование США в Сирии во многом опирается лишь на бдительность офицеров на местах, которые ведут наблюдение за подозрительными передвижениями, однако эта тактика не застрахована от ошибок, особенно в плохую погоду. Поэтому «случайные встречи» с силами России, Турции, Сирии или Ирана не исключены в долине реки Евфрат, где сейчас находится наибольшая часть военных сил США.

Германия не верит Путину

Как пишет Süddeutsche Zeitung, федеральное правительство Германии считает, что президент России Владимир Путин сказал неправду по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии. Представитель Минюста ФРГ заявил в среду, что в министерстве не получали от России запроса на выдачу Зелимхана Хангошвили, как о том заявлял Путин.

Утверждается также, что двое российских дипломатов были высланы из Берлина из-за «отсутствия содействия» в расследовании. ФРГ продолжает считать Россию заказчиком убийства Хангошвили.

Издание также напоминает, что Путин назвал убитого «бандитом», «террористом», ответственным за целый ряд преступных действий и терактов в России.

Süddeutsche Zeitung между тем не отрицает, что Хангошвили был в списке разыскиваемых террористов, который российская разведка ранее передала властям Германии.

«Если иностранное государство отправляет убийцу в Германию, чтобы убить кого-то здесь, то такое не должно оставаться без радикальных последствий», — приводит издание заявление представителя Социал-демократической партии Германии Уле Греча на заседании комитета внутренних дел.

Турция грозит закрыть базу США

Как сообщает ABC News со ссылкой на турецкое агентство Anadolu, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил в среду запретить США использовать две стратегические авиабазы ​​в ответ на возможные санкции США против его страны.

Турция грозится США запретить использовать свою авиабазу Инджирлик. Фото: Depo Photos / Globallookpress

Заявление министра стало ответом на сообщения о том, что Конгресс США согласовал документ о военных расходах, в котором предусмотрены санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных систем С-400.

В случае принятия решения о санкциях в отношении Турции, авиабазы «Инджирлик» и «Куречик» могут быть включены в повестку дня. Члены Конгресса должны понимать, что на все эти санкции просто невозможно не ответить каким-либо образом,

— сказал министр.

ABC News напоминает, что аэродром «Инджирлик» на юге Турции был основной базой для операций США на Ближнем Востоке, а в последнее время — для борьбы против группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке, в то время как «Куречик» в восточной Турции является ключевой базой НАТО.

«Напряжённость усилилась после того, как Турция начала вторжение в северо-восточную Сирию, чтобы изгнать сирийские курдские силы, которые сотрудничали с США в борьбе против группировки "Исламское государство"», — сообщает телеканал.

Анкара считает курдских боевиков террористами из-за их связей с незаконными курдскими повстанцами, сражающимися внутри Турции, напоминает ABC News.