Дайджест СМИ: Финны тестируют "пожирателя снега" из России, русские хакеры на службе Трампа, компьютер учат распознавать эмоции

Автор:

Курганов Дмитрий

Опять эти русские

Похоже, в США начинается новая волна истерии по поводу так называемого "вмешательства России" в президентские выборы. Теперь демократы хотят сыграть на опережение. Как пишет New York Times, члены американской разведки на состоявшемся 13 февраля брифинге в Палате представителей конгресса заявили о том, что Россия вмешивается в выборы 2020 года с целью помочь переизбранию Дональда Трампа.

Сообщается, что на следующий день после брифинга действующий глава Белого дома раскритиковал директора национальной разведки Джозефа Магуайра, а спустя несколько дней тот вообще был отправлен в отставку. Правда, в администрации президента заявили, что эти два события случайно совпали по времени и связи между ними нет. Там также утверждают, что переговоры о назначении вместо Магуайра американского посла в Германии Ричарда Гренелла велись и ранее.

Также Трамп остался недоволен тем, что на брифинге присутствовал представитель Адама Б. Шиффа, демократа от штата Калифорниия, одного из инициаторов и лидеров процедуры импичмента. Во время брифинга в Комитете по разведке Палаты представителей республиканцы оспорили представленные выводы, утверждая, что Трамп был достаточно жёстким по отношению к России и что он укрепил европейскую безопасность.

New York Times также утверждает, что хакеры из России "тренируются" к выборам 2020 года, совершенствуя свои методы. Якобы они стали более "творчески" использовать Facebook и другие социальные сети. "Вместо того чтобы выдавать себя за американцев, как это было в 2016 году, российские оперативники работают над тем, чтобы заставить американцев повторить дезинформацию", — пишет американская газета.

Как компьютер распознаёт эмоции

Польская Gazeta Wyborcza задаётся вопросом, может ли искусственный интеллект при помощи определённого алгоритма распознавать человеческие эмоции. Автор статьи приходит к выводу, что пока до этого ещё далеко. Если это когда-нибудь произойдёт, то такую технологию можно будет использовать для определения (не)виновности человека в преступлении, для принятия решения о приёме человека на работу и так далее. Анализ мимики лица сможет решить сразу несколько интересных задач.

Компьютер научили распознавать эмоции человека. Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"

И хотя речь идёт о не самом близком будущем, сама по себе задача не выглядит фантастикой, отмечает издание. Более того, такие программы уже тестируются. Например, в компаниях "Голдман Сакс" и "Юнилевер" одна из них используется на предварительном этапе отбора сотрудников. А полиция в Орландо тестировала аналогичное приложение для распознавания эмоций, принадлежащее компании "Амазон". Свою заинтересованность проявляли и иммиграционные службы стран Евросоюза. После того, как "Амазон" подписал соглашение о сотрудничестве с Иммиграционной и таможенной полицией США, министерством внутренней безопасности, акционеры и некоторые сотрудники компании высказались против такого шага, посчитав его возможной причиной нарушения прав человека.

Пока эти опасения более чем обоснованы. Любопытный эксперимент этого приложения провели в Американском союзе защиты гражданских свобод. Алгоритму "показали" фотографии 28 конгрессменов, чтобы он сопоставил снимки с базой находящихся в розыске лиц. Программа посчитала, что все они — преступники в бегах. Многие эксперты в области искусственного интеллекта предупреждают: использовать его с целью оценки людей по эмоциям очень опасно.

Полвека назад считалось, что представители самых разных культур одинаково выражают ряд основных эмоций, таких как страх, злость, радость, отвращение, а потому они легко поддаются распознанию. Однако в новом тысячелетии выясняется, что не всё так просто. Авторы одного из исследований отобрали 800 с лишним английских слов, описывающих те или иные чувства. При помощи поиска в интернете к ним были подобраны фотографии людей с соответствующими выражениями лиц. Затем слова были переведены на русский, испанский, китайский, персидский языки, и по ним был произведён такой же поиск.

В итоге были получены 7,2 миллиона снимков, показывающих мимику представителей 31 страны со всех частей света, кроме Африки (там было слишком мало данных). Компьютерные алгоритмы проанализировали изображения, а исследователи насчитали 16 384 различных способа изменить выражение лица. Лишь 35 образов, выражающих эмоции, оказались общими для всех стран, хотя специалисты ожидали, что их будет несколько сотен. Отвращение действительно выглядит везде примерно одинаково, а вот у счастья обнаружилось 17 "видов".

Эмоции всегда будут оставаться частью нашей индивидуальности. Фото: Сергей Киселёв / АГН "Москва"

Большинство из нас сталкиваются с тем, что не понимают эмоции людей своей культуры. На это восприятие влияет не только мимика, но и жесты, другие элементы поведения. А по отношению к представителям других национальностей люди часто становятся жертвой стереотипов. Азиаты — холодные и бесчувственные, латиноамериканцы — мошенники и так далее.

Поэтому эмоции очень сильно зависят от контекста. Это наглядно показано в статье "Известий Национальной Академии наук США", где показан фрагмент фотографии, на которой изображён кричащий мужчина с налитым кровью лицом. При первом взгляде создаётся впечатление, что человек в ярости. Однако когда снимок показывается целиком, выясняется, что это бегущий по полю футболист, который только что забил гол. Из контекста становится понятно, что на его лице написаны радость и восторг.

Получается, что для правильной оценки эмоций искусственному интеллекту нужно понимать ещё и контекст обстоятельств. У стоящего на паспортном контроле человека может болеть желудок, зуб, или он может с тревогой думать о том, выключил ли он утюг, отправляясь в поездку. Всё это неизбежно повлияет на мимику. Эмоции всегда будут оставаться частью нашей индивидуальности, и пройдёт ещё немало времени, прежде чем компьютеры смогут точно распознавать и описывать их, резюмирует Gazeta Wyborcza.

Экологичнее не бывает

В Финляндии восхищаются российским поездом для очистки железнодорожных путей от снега. Ilta Sanomat рассказывает о составе, который будет протестирован на севере страны, где обычно для борьбы со снегом используют тракторы и экскаваторы. Цель эксперимента — выяснить, насколько более эффективно предоставленное Россией оборудование по сравнению с имеющимися возможностями. Изначально тесты планировались на юге Финляндии, но там сейчас снега очень мало.

Издание называет СМ-7 "поездом, поедающим снег и не имеющим аналогов". Принцип работы снегоуборочного поезда таков. Он не просто разбрасывает сугробы по сторонам. Захватываемый снег поступает в "дробилку", измельчающую его, откуда он по транспортёру движется в специальный вагон, вмещающий в себя до 340 кубометров. Для финнов важна экологичность, поэтому русская машина лучше, чем, например, шведский аналог, плавящий снег, но при этом работающий на жидком топливе.

Железнодорожная снегоуборочная техника РЖД будет расчищать пути от снега в Финляндии. Фото: Orini / Shutterstock.com

Финское СМИ отмечает, что нынешняя зима не настолько снежная, чтобы стать причиной конкретных проблем. Однако они имели место в прошлом году и ещё раньше, поэтому если эксперимент с СМ-7 будет признан удачным, власти рассмотрят возможность приобрести у России несколько таких поездов.

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника начала расчистку путей от снега в Финляндии. Соответствующий договор заключён между ООО "РЖД Интернешнл" (компания-дочка ОАО "РЖД") и Агентством транспортной инфраструктуры Финляндии.