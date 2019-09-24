Дайджест СМИ: Европа обвинила Иран в атаке Саудовской Аравии, Турция может купить Patriot

Автор:

Кучер Егор

Европа отвернулась от Ирана

Как пишет Wall Street Journal, лидеры Великобритании, Франции и Германии присоединились к США и обвинили Иран в нападении на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. Они также призвали заключить с Тегераном новое соглашение по его ракетной деятельности.

В совместном заявлении в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что они продолжают поддерживать ядерное соглашение 2015 года, но выступают за начало переговоров о новом, более продолжительном договоре,

— сообщает газета.

Отмечается, что в заявлении европейских лидеров впервые отмечен сдвиг позиций в сторону США, так как ранее они не осуждали Иран и выступали за соблюдение условий СВПД — Совместного всеобъемлющего плана действий, ставшего результатом работы «шестёрки» международных посредников в отношении ядерной программы Тегерана.

«Давайте заключим с Ираном сделку, которая будет ещё лучше» — приводит Wall Street Journal слова Бориса Джонсона, ставшего первым европейским лидером, предложившим изменить ядерный договор 2015 года.

«Я думаю, что есть один парень, который может сделать (соглашение) ещё лучше, — это президент Соединённых Штатов. Я надеюсь, что итогом станет выигрышная сделка», — сказал Джонсон, назвав Трампа «блестящим переговорщиком».

Б. Джонсон. Фото: Han Yan/Globallookpress

Издание отмечает, что к более жёсткой позиции в отношении Ирана Европу подтолкнули опасения в связи с возможной эскалацией ситуации в Персидском заливе после атаки дронов на саудовские нефтяные месторождения. По мнению европейцев, это может привести к прекращению поставок нефти и серьёзной войне в регионе.

Трамп заморозил помощь Украине для давления на Зеленского

Как пишет New York Times, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о заморозке помощи Украине на более чем 391 млн долларов перед телефонным разговором с украинским лидером Владимиром Зеленским. Отмечается, что решение было принято как раз перед тем, как Трамп потребовал от Зеленского проведения расследования в отношении «ведущего кандидата в президенты США от демократов».

«Сроки решения по блокировке помощи Украине и личное участие в этом Трампа добавляют важные детали к дебатам о попытках президента надавить на Киев, чтобы побудить украинские власти провести расследование, касающееся бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера», — отмечает газета.

Д. Трамп. Фото: Ron Sachs/Globallookpress

Подробности о заморозке помощи Украине появились в тот момент, когда демократы в Конгрессе, защищающие Байдена, потребовали от администрации Трампа передать им документы о разговоре с Зеленским, отмечает издание. Демократы продолжают утверждать, что имело место превышение Трампом своих полномочий, за что ему может грозить импичмент.

«Трамп, которого сразу после приезда на сессию Генассамблеи ООН заставили отвечать на вопросы об Украине, отрицал, что он заморозил помощь в попытке заставить Владимира Зеленского раскопать компромат на бывшего вице-президента», — пишет газета.

«Надеюсь, вы скоро убедитесь, что это не так», — сказал Трамп.

Турция может купить Patriot

Как сообщает издание Daily Sabah, Турция допускает возможность покупки американских ЗРК Patriot, если будут соблюдены определённые условия. Об этом после прибытия на сессию ГА ООН в Нью-Йорке заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Эрдоган также затронул вопросы, которые он намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах сессии, в частности Сирию и поддержку террористических групп со стороны США», — отмечает издание.

Реджеп Эрдоган. Фото: Kay Nietfeld/Globallookpress

Мы завершили все наши мероприятия вдоль границы (Сирии и Турции. — Прим. Царьграда). Мы вместе с США в НАТО, и мы продолжаем наше стратегическое партнёрство на протяжении многих лет. Но там, куда Соединённые Штаты никто не приглашал, мы не можем позволить себе игнорировать поддержку, которую они оказывают террористическим организациям,

— сказал Эрдоган.

Президента Турции также спросили о том, может ли Анкара всё-таки купить американские ракетные системы Patriot. На это Эрдоган ответил, что Анкара «не видела на столе» нормальных предложений на этот счёт.

«Если наши условия будут выполнены, мы могли бы рассмотреть возможность их покупки, этот вопрос также включён в повестку дня переговоров с США», — сказал турецкий лидер.

США согласовали с Польшей увеличение контингента

Как сообщает Польское агентство печати (PAP), президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда провели встречу в Нью-Йорке, где в эти дни начинается дискуссия в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе переговоров стороны подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.

А. Дуда и Д. Трамп. Фото: White House /Globallookpress

В декларации сказано, что США и Польша продолжат укреплять военные связи и возможности Вашингтона по «сдерживанию в Польше». Стороны согласовали прибытие в ближайшее время дополнительно ещё тысячи солдат США и увеличение численности американского контингента, который сейчас достигает 4,5 тыс. человек.

«В декларации Польша и США договорились продолжить укрепление стратегических оборонных связей для повышения как безопасности обеих стран, так и безопасности НАТО», — сказано в сообщении.

Польша взяла на себя вопросы создания дополнительной инфраструктуры для прибывающих американских военных, заявил Дональд Трамп после подписания документа. Президент США отметил, что США и Польша сотрудничают в разных сферах, однако преимущественно — в военной. Он подтвердил, что Вашингтон направит дополнительный контингент в Польшу.