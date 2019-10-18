Дайджест СМИ: Эрдоган оскорбил главу МИД Германии, США теряют контроль над миром

Автор:

Кучер Егор

Эрдоган осмелел

Как сообщает Bild, после начала военной операции Турции в Сирии Реджеп Эрдоган делает всё более резкие заявления в адрес США и европейских союзников. Глава МИД Германии Хайко Маас накануне прокомментировал ситуацию в Сирии и призвал ограничить поставки оружия Турции.

Хайко Маас. Фото: Frank Rumpenhorst/Globallookpress

В ответ турецкий лидер набросился на него с жёсткой критикой, о которой Bild пишет в статье под названием «Эрдоган оскорбил нашего министра иностранных дел».

И тут появляется министр иностранных дел Германии — человек, не знающий меры, — и говорит: "Давайте не будем продавать оружие Турции, этому надо положить конец". Однако от этого проиграет не Турция, а сам Маас и Германия,

— сказал Эрдоган в беседе с журналистами.

Издание отмечает, что президент Турции назвал Мааса «дилетантом» и упрекнул его в том, что тот не разбирается в политике. «Если бы ты понимал политику, то ты бы так не говорил», — прокомментировал Эрдоган заявление Мааса.

Гнев турецкого лидера, между тем, коснулся всех западных правительств, добавляет издание. Эрдоган отметил, что курды, которых защищают на Западе, ранее совершили не один теракт на территории Турции.

Реджеп Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress

Поэтому я обращаюсь к вам — давайте сражаться вместе. Или, по крайней мере, не вмешивайтесь,

— сказал Эрдоган в адрес США, Германии и Франции.

Он также добавил, что при нём в Сирии «не будет перемирия». Эрдоган призвал курдские силы сложить оружие и выйти из района турецкой военной операции через зону безопасности. Bild напоминает, что накануне Эрдоган отказался встречаться с госсекретарём США Майком Помпео или вице-президентом Майком Пенсом.

«Я не буду с ними встречаться. Они встретятся лишь со своими коллегами. Я буду говорить только тогда, когда прибудет Трамп», — сказал он.

США разбомбили свой склад в Сирии

Как сообщает Reuters, после ухода из северо-восточных районов Сирии США начали «подчищать следы» своего присутствия и решили не оставлять Турции или России даже малой части боеприпасов, которые американская армия, уходящая в спешке, не смогла забрать с собой.

Истребитель F-15e. Фото: David Allison / Shutterstock.com

Американские официальные лица сообщили, что в среду США осуществили заранее запланированный воздушный удар по Северной Сирии, чтобы уничтожить склад с боеприпасами и военную технику, оставленную там после вывода войск из северо-восточной части страны,

— сообщает агентство.

Reuters ссылается на полковника армии США Майлса Кэггинса, который подтвердил, что в ударе по цементному заводу французской фирмы Lafarge участвовали два истребителя F-15e американской коалиции в Сирии. Именно на предприятии фирмы Lafarge ранее США и их союзники устроили склад боеприпасов, а также стоянку военной техники. Отмечается, что удар был нанесён строго после того, как на заводе не осталось людей.

Le Monde добавляет, что этим ударом фактически закончилась «славная история больших французских инвестиций» в Сирию. Завод фирмы Lafarge находится примерно в 150 км к востоку от Алеппо, он был открыт ещё в 2007 году. В 2010 году предприятие производило уже 2,6 млн тонн цемента в год и считалось крупнейшей иностранной инвестицией вне нефтяного комплекса Сирии.

До 2013 года производство продолжалось, несмотря на растущую нестабильность в регионе из-за гражданской войны, которая началась в 2011 году. Согласно нашим источникам, безопасность завода сначала обеспечивалась сирийской армией. Затем, с лета 2012 года, контроль над предприятием перешёл к курдским силам из YPG,

— пишет французская газета.

США теряют контроль над ситуацией в мире

Фото: U.S. Air Force/Globallookpress

Фото: U.S. Air Force/Globallookpress

Как пишет Washington Post, вывод войск США из северо-восточных районов Сирии, вхождение туда Турции, а также совместных сил России и сирийского правительства могут говорить о том, что Вашингтон утрачивает влияние на Ближнем Востоке, это может обернуться в итоге «капитуляцией» американских солдат в других ключевых регионах.

Удар по положению Америки на Ближнем Востоке был внезапным и неожиданным. В течение нескольких часов успехи турецких войск в Сирии вынудили сирийских курдских союзников на этой неделе перейти на другую сторону, что свело на нет годы усилий США в Сирии и изменило баланс сил на Ближнем Востоке,

— пишет газета.

Издание отмечает, что «победителями» являются российские и сирийские войска, которые теперь «подсчитывают добычу». Последние же действия США знаменуют собой «огромную победу» президента Сирии Башара Асада, который «почти мгновенно вернул себе контроль над территорией, составляющей примерно треть страны». Действия США подтвердили статус Москвы в качестве основного игрока, ответственного за судьбу Сирии, а также растущую роль России на Ближнем Востоке, добавляет Washington Post.

Газета приводит мнение Хуссейна Ибиша из Института арабских государств в Вашингтоне, который отметил, что политика США на Ближнем Востоке способна аукнуться американцам далеко за пределами региона.

«Есть ощущение, что началось долгое прощание США с Ближним Востоком, которое может обернуться прощанием и с Азией, и с остальными регионами», — заявил он.

Washington Post отмечает, что арабские новостные каналы демонстрируют кадры ликующих сирийских войск и перемежают эту картинку показом роскошных официальных приёмов, которые устроили президенту России Владимиру Путину монархи Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов — главные союзники США в Персидском заливе. И хотя эти визиты были запланированы ещё давно, сейчас они оставляют ощущение завершения некой большой политической операции.

В. Путин с наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Фото: kremlin.ru

«Сдвинуть курдов»: Турция приостановила военную операцию в Сирии после переговоров с США Это оставило плохое послевкусие у всех американских друзей и союзников в регионе, не только у курдов. Многие теперь будут искать себе новых друзей, так как русские не оставляют своих союзников, а борются за них. Так делают и иранцы,

— сказал изданию один из представителей региональных государств.

Россия сняла с поезда американских дипломатов

Wall Street Journal сообщает, что накануне власти России сняли троих американских дипломатов с поезда, который направлялся в «отдалённые российские города с ограниченным доступом», расположенные вблизи места «недавнего ЧП с ядерным взрывом».

«По данным российских информационных агентств, дипломаты в понедельник были сняты с поезда, который направлялся в Нёноксу — закрытый населённый пункт вблизи главного полигона ВМФ России. Для посещения подобных населённых пунктов иностранцам необходимо получать специальное разрешение», — пишет газета.

Отмечается, что инцидент произошёл на вокзале в Северодвинске, где российские власти не допустили в поезд трёх человек — военно-морских и военных атташе США. Госдеп подтвердил, что «американские дипломаты находились в официальных поездках и должным образом уведомили о них российские власти».