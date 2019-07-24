Дайджест СМИ: Джонсон стал премьером Британии, Ким Чен Ын показал субмарину с ядерным оружием

Автор:

Кучер Егор

Новый премьер

О том, что новым премьером Великобритании стал Борис Джонсон, наперебой пишут практически все мировые СМИ. Так, лондонская Times отмечает, что 55-летний Джонсон стал третьим премьер-министром страны после проведения референдума по Brexit в 2016 году. В борьбе за пост премьера он заручился поддержкой двух третей членов Консервативной партии.

В своей приветственной речи бывший министр иностранных дел признал, что некоторые могут "усомниться в мудрости" своего решения. Однако Джонсон сказал, что возродит нацию с новым "духом поддержки", когда она покинет ЕС. "Мы снова будем верить в себя и в то, чего мы можем достичь",

— приводит издание слова Джонсона.

Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

На его избрание премьером уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что надеется на работу Джонсона с лидером партии Brexit Найджелом Фараджем. Президент США отметил, что нового премьера описали как «британского Трампа».

«Это то, что им нужно», — сказал Трамп, добавив, что «он сделает это», то есть осуществит Brexit.

«По словам помощников, мистер Джонсон, который в прошлом пытался дистанцироваться от президента США, будет стремиться построить "кабинет для современной Британии". Они сказали, что он намеревается увеличить число женщин, присутствующих в качестве полноправных членов кабинета, и что в его более широкую команду войдёт рекордное количество не белых депутатов», — пишет Times.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Bloomberg отмечает, что теперь Борису Джонсону нужно сформировать кабинет министров, который объединит партию тори и проведёт Brexit в обещанный срок — 31 октября.

Джонсон провёл несколько часов после своей победы во вторник, рассказывая консервативным членам парламента то, что большинство из них хотели услышать: Великобритания покинет Европейский союз 31 октября, и досрочных всеобщих выборов не будет,

— сообщает агентство.

Вместе с тем многое о политике Джонсона скажет сформированный им кабинет министров. Пока известно, что новый премьер намерен вернуть в правительство экс-министра международного развития Прити Пател, которая была отправлена в отставку из кабинета Мэй «после серии несанкционированных встреч с израильским правительством».

По данным Times, Пател может получить должность главы МВД, хотя пока непонятно, какое именно место предложит ей Джонсон. В кабинете с большой долей вероятности останутся Саджид Джавид, занимавший пост министра внутренних дел, а теперь способный занять кресло главы Минфина. Между тем министерство финансов также могут возглавить главный казначей Элизабет Трасс и экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

«На встрече с депутатами Джонсон был воодушевлён, когда он повторил ключевое послание своей кампании о том, что он завершит Brexit к концу октября, что бы ни случилось. До сих пор трудно понять, как он может это сделать, и его сторонники не согласны с тем, что представляет собой настоящий Brexit. Но во вторник мало кто спорил с этим», — отмечает Bloomberg.

Б. Джонсон на встрече с депутатами. Фото: www.globallookpress.com

Пекин отверг обвинения Сеула о полётах с ВКС России

Как сообщает Associated Press, власти Китая ответили на обвинения со стороны Южной Кореи в связи с полётами над Японским морем своих самолётов вместе с российскими ВКС.

Китай заявляет, что его первый совместный воздушный патруль с Россией не был направлен против третьих стран, после того, как Южная Корея пожаловалась, что военные самолёты нарушили её воздушное пространство,

— сообщает AP.

С таким заявлением выступил представитель Министерства обороны Китая Ву Цянь. Он отметил, что во вторник китайские и российские военно-воздушные силы провели патрулирование над Японским морем и Восточно-Китайским морем, не заходя в воздушное пространство других стран.

«Ву Цянь говорит, что Китай направил два бомбардировщика H-6K в смешанном составе с двумя российскими Ту-95, чтобы "углубить и развить" стратегическое партнёрство двух стран», — сообщает агентство.

Отмечается, что Южная Корея обвинила Китай во вторжении в зону идентификации ПВО, после чего южнокорейские истребители произвели 360 предупредительных выстрелов.

«Во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что зона идентификации ПВО не является территориальным воздушным пространством, и другие имеют право пролетать через неё», — отмечает агентство.

Хуа Чуньин. Фото: www.globallookpress.com

КНДР показала новую подлодку

The Wall Street Journal сообщает, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил судостроительный завод, где проинспектировал строительство новой субмарины.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, которая, по мнению экспертов, могла бы нести несколько ракет, в том числе обладающих ядерным зарядом. Это стало последней демонстрацией военной мощи Пхеньяна на фоне захождения в тупик переговоров с Вашингтоном по денуклеаризации,

— пишет газета.

Отмечается, что государственные средства массовой информации Северной Кореи в отчёте во вторник не предоставили подробных сведений о тактических возможностях подводной лодки или её физических размерах. Но КНДР планирует в ближайшее время ввести в строй эту новую подводную лодку.

«Основываясь на анализе фотографий, военные эксперты заявили, что судно представляет собой прогресс в морском вооружении КНДР, так как это (ввод в строй субмарины — прим. Царьград) увеличивает количество подводных лодок, способных запускать ракеты, а данное судно может быть достаточно большим, чтобы нести несколько ракет. Ранее считалось, что подводные лодки режима Кима способны нести только одну ракету», — пишет газета.

Ким Чен Ын осмотрел чёрно-серую подлодку на заводе, расположенном на восточном побережье КНДР, где размещены большинство баз подводных лодок страны. По сообщениям государственных СМИ КНДР, Ким Чен Ын назвал новое судно «очередной демонстрацией мощи нашей оборонной промышленности».

Ким Чен Ын. Фото: www.globallookpress.com

Афганистан ответил Трампу

Как пишет The New York Times, власти Афганистана ответили президенту США Дональду Трампу на его недавние слова о том, что он «мог бы стереть Афганистан с лица земли», но «не хочет убивать 10 млн человек». Кабул потребовал официальных объяснений этих слов.

Как отметило в своём резком заявлении правительство президента Ашрафа Гани, Афганистан ожидал, что его отношения с Соединёнными Штатами будут основаны на общих интересах и взаимном уважении,

— пишет газета.

Слова Трампа также прокомментировал бывший президент Афганистана Хамид Карзай, имевший во время своего пребывания на посту напряжённые отношения с США. Карзай сказал, что Трамп «оскорбил всех афганцев».

«В заявлении во вторник Карзай сказал, что комментарии американского президента подтвердили подозрения многих афганцев в том, что Соединённые Штаты заключили "секретные сделки" с Пакистаном, чтобы подорвать суверенитет Афганистана. Он не объяснил, какими могут быть "секретные сделки", но Афганистан обвинил Пакистан в предоставлении убежищ талибам», — пишет газета.