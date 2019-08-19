Дайджест СМИ: «Доказательства» боёв России под Иловайском, Дания ответила Трампу

Автор:

Кучер Егор

Западные доказательства

Британская Guardian со ссылкой на исследование британской группы Forensic Architecture утверждает, что Россия якобы принимала участие в боях под Иловайском в 2014 году.

Вновь собранные доказательства, подтверждающие участие российских военных в конфликте на Украине, будут использованы для подкрепления судебных исков против российского государства со стороны украинских боевиков-добровольцев,

— пишет издание.

Отмечается, что «доказательства» включают в себя спутниковые снимки российских вооружённых автоколонн на территории Украины и снимки танка Т-72Б3, который использовался только российскими вооружёнными силами. Эти «доказательства» будут использованы при подаче исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Шутки о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен полностью исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью датскому изданию Sermitsiaq.

Премьер скандинавского государства прибыла накануне в город Каписиллит в Гренландии, где посетила воспитанников детского дома. Однако рядовая поездка главы датского правительства вызвала небывалый ажиотаж среди журналистов, стремившихся получить комментарий относительно планов президента США Дональда Трампа купить Гренландию.

Гренландия не продаётся. Гренландия не датская, Гренландия гренландская. Я очень надеюсь, что это (планы президента США — прим. Царьграда) не является чем-то серьёзным,

— приводит издание заявление Метте Фредериксен.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Фото: www.globallookpress.com

В ходе своей поездки премьер посетила не только гренландский город Каписиллит, но и офисы ряда компаний, а также штаб местного Арктического командования.

Ранее информацию о планах покупки Гренландии подтвердил и сам Дональд Трамп. Он заявил, что «не понимает», как эта информация просочилась в СМИ, однако «такой разговор действительно был», и данный вопрос обсуждался исключительно в рамках обеспечения безопасности Дании, которую «США защищают, как и большинство стран мира».

Гибралтар отпустил иранский танкер

Как пишет Wall Street Journal, задержанный в Гибралтаре танкер с нефтью из Ирана, обвинённый США в нарушении режима санкций против Сирии, был переименован и опущен, груз не был конфискован, несмотря на требования Вашингтона.

Официальный представитель Гибралтара заявил, что иранский танкер отплыл с британской заморской территории в воскресенье, несмотря на возражения со стороны США. Это вселяет надежду, что Иран ответит взаимностью и отпустит танкер под британским флагом, задержанный ранее в Персидском заливе,

— пишет издание.

Танкер Grace1 был переименован в Adrian Darya 1, получил иранский флаг и покинул воды Гибралтара около 23 часов по местному времени (около полуночи 18 августа по мск). Это произошло после того как Минюст Гибралтара отклонил ордер Министерства юстиции США, в котором требовалось захватить судно и конфисковать 2,1 млн баррелей нефти, находящихся на его борту.

«Официальные лица Гибралтара заявили, что территория подчиняется законам Европейского Союза, а не США», — отмечает Wall Street Journal.

Власти Гибралтара решили отпустить танкер после того как получили от иранских властей заверения, что судно с грузом нефти не пойдёт в Сирию. Фото: Marcin Krzyzak/shutterstock.com

Власти Гибралтара решили отпустить танкер после того как получили от иранских властей заверения, что судно с грузом нефти не пойдёт в Сирию. Это было достаточным основанием для того, чтобы не задерживать судно, так как европейские санкции, в отличие от американских, запрещают лишь продажу нефти режиму сирийского президента Башара Асада, но не ограничивают нефтяной экспорт из Ирана, отмечает издание.

Иранские источники подтвердили изданию, что в Тегеране могут рассмотреть вопрос о том, чтобы в ответ отпустить британский танкер Stena Impero.

Трамп призвал давить на Huawei

Как сообщает Washington Post, Дональд Трамп подтвердил намерение не предоставлять больше отсрочек по санкциям против китайского IT-гиганта Huawei.

На данный момент, похоже, мы больше не собираемся заниматься бизнесом (с ними — прим. Царьграда),

— сказал Трамп, ссылаясь на проблемы национальной безопасности.

Вступление в силу полноценных санкций США против Huawei ожидается в понедельник, 19 августа. Трамп распорядился включить компанию в американский «чёрный список» в мае, но затем для компании была предоставлена отсрочка в 90 дней начиная с 20 мая.

«Агентство Reuters сообщило в конце прошлой недели со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, что Минторг США хочет отложить введение санкций против Huawei. Но Трамп в воскресенье отверг эти заявления», — сообщает издание.

Трамп подчеркнул, что США «не могут иметь дело» с этой китайской компанией, более того, запрет для подрядчиков федерального правительства на сотрудничество с Huawei содержался также в законопроекте о расходах на оборону, подписанном ещё в 2018 году.