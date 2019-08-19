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Дайджест СМИ: «Доказательства» боёв России под Иловайском, Дания ответила Трампу
19 августа 2019, 14:09 • 69 • В мире
Зарубежные СМИ 19 августа пишут о «доказательствах» участия армии России в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года. Гибралтар вопреки указанию США отпустил задержанный иранский танкер и не конфисковал груз нефти на его борту. Дания расценила слова Дональда Трампа о покупке Гренландии как шутку. Президент США призвал не продлевать послабления против китайской Huawei.
Автор:
Кучер Егор
Западные доказательства
Британская Guardian со ссылкой на исследование британской группы Forensic Architecture утверждает, что Россия якобы принимала участие в боях под Иловайском в 2014 году.
— пишет издание.
Отмечается, что «доказательства» включают в себя спутниковые снимки российских вооружённых автоколонн на территории Украины и снимки танка Т-72Б3, который использовался только российскими вооружёнными силами. Эти «доказательства» будут использованы при подаче исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Шутки о Гренландии
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен полностью исключила возможность продажи Гренландии США. Об этом она заявила в интервью датскому изданию Sermitsiaq.
Премьер скандинавского государства прибыла накануне в город Каписиллит в Гренландии, где посетила воспитанников детского дома. Однако рядовая поездка главы датского правительства вызвала небывалый ажиотаж среди журналистов, стремившихся получить комментарий относительно планов президента США Дональда Трампа купить Гренландию.
— приводит издание заявление Метте Фредериксен.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Фото: www.globallookpress.com
В ходе своей поездки премьер посетила не только гренландский город Каписиллит, но и офисы ряда компаний, а также штаб местного Арктического командования.
Ранее информацию о планах покупки Гренландии подтвердил и сам Дональд Трамп. Он заявил, что «не понимает», как эта информация просочилась в СМИ, однако «такой разговор действительно был», и данный вопрос обсуждался исключительно в рамках обеспечения безопасности Дании, которую «США защищают, как и большинство стран мира».
Гибралтар отпустил иранский танкер
Как пишет Wall Street Journal, задержанный в Гибралтаре танкер с нефтью из Ирана, обвинённый США в нарушении режима санкций против Сирии, был переименован и опущен, груз не был конфискован, несмотря на требования Вашингтона.
— пишет издание.
Танкер Grace1 был переименован в Adrian Darya 1, получил иранский флаг и покинул воды Гибралтара около 23 часов по местному времени (около полуночи 18 августа по мск). Это произошло после того как Минюст Гибралтара отклонил ордер Министерства юстиции США, в котором требовалось захватить судно и конфисковать 2,1 млн баррелей нефти, находящихся на его борту.
«Официальные лица Гибралтара заявили, что территория подчиняется законам Европейского Союза, а не США», — отмечает Wall Street Journal.
Власти Гибралтара решили отпустить танкер после того как получили от иранских властей заверения, что судно с грузом нефти не пойдёт в Сирию. Фото: Marcin Krzyzak/shutterstock.com
Власти Гибралтара решили отпустить танкер после того как получили от иранских властей заверения, что судно с грузом нефти не пойдёт в Сирию. Это было достаточным основанием для того, чтобы не задерживать судно, так как европейские санкции, в отличие от американских, запрещают лишь продажу нефти режиму сирийского президента Башара Асада, но не ограничивают нефтяной экспорт из Ирана, отмечает издание.
Иранские источники подтвердили изданию, что в Тегеране могут рассмотреть вопрос о том, чтобы в ответ отпустить британский танкер Stena Impero.
Трамп призвал давить на Huawei
Как сообщает Washington Post, Дональд Трамп подтвердил намерение не предоставлять больше отсрочек по санкциям против китайского IT-гиганта Huawei.
— сказал Трамп, ссылаясь на проблемы национальной безопасности.
Вступление в силу полноценных санкций США против Huawei ожидается в понедельник, 19 августа. Трамп распорядился включить компанию в американский «чёрный список» в мае, но затем для компании была предоставлена отсрочка в 90 дней начиная с 20 мая.
«Агентство Reuters сообщило в конце прошлой недели со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, что Минторг США хочет отложить введение санкций против Huawei. Но Трамп в воскресенье отверг эти заявления», — сообщает издание.
Трамп подчеркнул, что США «не могут иметь дело» с этой китайской компанией, более того, запрет для подрядчиков федерального правительства на сотрудничество с Huawei содержался также в законопроекте о расходах на оборону, подписанном ещё в 2018 году.
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