Дайджест СМИ: Демократы «топят» конкурента Байдена, Германия хочет вернуть игиловцев домой, США готовят санкции против Гонконга

Автор:

Гасанов Камран

Сенатора Элизабет Уоррен раскритиковали за её отношение к твиттеру Трампа

Кандидат в президенты от Демократической партии во время президентских дебатов столкнулась с консолидированной критикой со стороны других кандидатов, пишет The Washington Post.

Сенатор Элизабет Уоррен, чьи постоянные планы выдвинули её на вершину президентской гонки Демократической партии, впервые подверглась полноценным нападкам во время бурных первичных дебатов, направленных на выбор знаменосца в борьбе с президентом Трампом,

– отмечает издание.

Э. Уоррен. Фото: Edward M. PioRoda/Globallookpress

Все 11 кандидатов раскритиковали политическую программу Уоррен и поставили под сомнение её способность командовать армией.

Мэр Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич и сенатор Эми Клобучар (штат Миннесота) по очереди осудили Уоррен за её поддержку Medicare. Умеренные кандидаты тоже определили её медицинскую программу как чрезмерно дорогую и неработоспособную. «Медицину для всех» поддержал только сенатор-демократ Берни Сандерс.

Бывший конгрессмен Бето О’Рурк из Техаса обвинил Уоррен в поддержке «карательной» налоговой политики. Бизнесмен Эндрю Янг расспросил сенатора о её планах «раздробить» крупные технологические компании. Сенатор Камала Д. Харрис (Калифорния) отчитала Уоррен за то, что она не поддерживает закрытие твиттера Дональда Трампа. Член Палаты представителей Тулси Габбард (Гавайи) поставила под сомнение полномочия Уоррен по внешней политике.

Бывший вице-президент Джо Байден старался оставаться в тени, чтобы отвратить от себя критику в связи с коррупционными делами его сына Хантера Байдена на Украине. «В отличие от последних дебатов, Байдена критиковали по минимуму», – говорится в материале The Washington Post.

Д. Байден. Фото: Edward M. PioRoda/Globallookpress

Дебаты Демократической партии проходили в то время, когда вся американская политика поглощена темой импичмента Трампа. Напомним, ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси дала старт процедуре импичмента президента в связи с просьбой главы Белого дома к руководству Украины начать расследования против своего конкурента Джозефа Байдена.

Примечательно, что демократы «набросились» на Уоррен тогда, когда она, по опросам, обошла своего главного конкурента. За неё готовы отдать голоса 30%, за Байдена – 27% избирателей.

Немецкий министр: Германии нужно забрать игиловцев

Глава МВД земли Нижняя Саксония Борис Писториус считает, что Германии нужно вернуть на родину немецких наёмников ИГИЛ (организация, запрещённая в России). Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.

Политически их никто не реабилитирует, но однажды мы будем обязаны сделать это (вернуть немецких граждан в рядах ИГИЛ. – Прим. Царьграда). Мы не можем отказаться от этого. В конце концов, мы также требуем от других государств принять тех граждан, которых депортируем мы. Здесь речь идёт о доверии к конституционному строю Германии, мы должны осудить правонарушителей здесь, в Германии,

– сказал Писториус.

Немецкий министр отметил, что в результате вторжения Турции в Сирию ИГИЛ (организация, запрещённая в России) может стать сильнее. Курдские ополченцы вынуждены сосредоточить всю военную мощь на защите от Турции, вместо того чтобы контролировать тюрьмы.

Б. Писториус. Фото: MUller-Stauffenberg via www.ima/Globallookpress

«По этой причине война (Турции против курдских ополченцев в Сирии. – Прим. Царьграда) должна быть немедленно прекращена», – заметил Писториус.

Он также призвал Германию оказать помощь бегущим от наступления турецких войск курдам.

«Весь Европейский союз должен предоставить помощь бегущему гражданскому населению. Нам также срочно нужна международная инициатива для возобновления переговоров между Турцией и РПК», – добавил он.

По мнению главы МВД Нижней Саксонии, курды – жертвы циничной силовой политики, и их используют все: США – для борьбы с ИГИЛ, Башар Асад – для восстановления контроля над северной Сирией, и даже Россия – «чтобы расширить своё влияние и оттеснить Иран и Сирию».

Китай возмутился законопроектом о санкциях США за Гонконг

В Пекине жёстко раскритиковали закон, предусматривающий санкции против властей Гонконга, пишет South China Morning Post.

Пекин обвинил американских законодателей в «политическом заговоре», чтобы помешать развитию Китая, после того как Палата представителей США одобрила закон, который открывает путь для дипломатических решений и экономических санкций против правительства Гонконга,

– отмечает гонконгская газета.

Здание Конгресса США. Фото:Zhang Jun/Globallookpress

Накануне Палата представителей приняла Гонконгский законопроект о правах человека и демократии от 2019 года. Он требует от правительства США оценить, являются ли политические события в Гонконге основанием к тому, чтобы Вашингтон относился к городу как к торговой единице, независимой от материковой части Китая.

Законодательство также прокладывает путь к санкциям против лиц, которые считаются ответственными за действия, направленные на подрыв автономии Гонконга.

Официальный представитель правительства Китая по делам Гонконга и Макао Ян Гуан выразил «протест и решительное осуждение» в связи с принятием закона. «Такое грубое вмешательство во внутренние дела Китая добавляет поддержку оппозиционным и радикальным силам в Гонконге», – говорится в заявлении.

Уже несколько месяцев в Гонконге продолжаются массовые протесты в связи с попытками властей принять закон об экстрадиции, позволяющий передавать преступников из Гонконга на материковую часть Китая. Законопроект расценивается митингующими как ещё один шаг, чтобы лишить Гонконг автономии.