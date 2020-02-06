Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую атаку

Автор:

Кучер Егор

Путин, перемены и рыцарский характер

Чешское издание Parlamentní listy публикует интервью с политологом Каринэ Геворгян, которая отмечает, что Владимир Путин вовремя почувствовал необходимость изменения политической системы России, чтобы сделать её более легитимной. Политолог также считает, что Запад уже по привычке критикует Путина, не понимая всей значимости проводимой им политики.

"Западные СМИ постоянно критикуют Путина. Но никто не может обвинить его в глупости. Он обладает складом характера, за который его называют «рыцарем». Он явно стремится удержать Россию от потрясений, защищает себя и своих близких от трагического конца. Он также выбрал подходящий момент: в США идёт процесс импичмента, в Европе — Brexit", — сказала изданию Геворгян.

По её мнению, Путин почувствовал, что мир меняется, отказывается от постмодернистского устройства. В качестве примера Геворгян привела недавние заявления президента США Дональда Трампа, который проводит политику отказа от глобализации и "на каждом углу" говорит о патриотических и консервативных ценностях. Трамп при этом выражает мнение победившей в США элиты, считает она.

"Куда идёт Россия со своей слабой экономикой и сильным суверенитетом? Она идёт вперёд. В предыдущие годы Путин особенно интересовался укреплением внешней политики России. Сегодня его задачей является укрепление России как государства всеобщего благосостояния, о чём свидетельствует его послание Федеральному собранию", — добавила Геворгян.

На просьбу дать оценку ушедшему правительству Дмитрия Медведева политолог ответила, что "Россия осталась цивилизованной страной, нравится это кому-то или нет", а проблема была в целеполагании. Геворгян отметила, что на самом деле кабинет Медведева "просто вышел из моды".

Никто не может обвинить Путина в глупости. Он обладает складом характера, за который его называют "рыцарем". Фото: kremlin.ru

Политолога также попросили прокомментировать утверждение о том, что изменения в России приведут к ослаблению центральной власти и росту влияния региональных администраций, что может быть опасным.

"Нелегко найти оптимальный баланс для такой сложной системы, как в России. Парадокс в том, что по мере ослабления рычагов федерального правительства в регионах начинаются хаос и снижение уровня жизни. Сложные проблемы перед федеральным центром всё те же. Они основаны на одной и той же структуре. Продолжать управлять в «ручном режиме» неэффективно. Вот почему важно, с одной стороны, укреплять системные возможности центра, а с другой стороны, необходимо развивать местные органы власти, чтобы контролировать местную элиту", — добавила она.

США пойдут в атаку на "Северный поток — 2"

Как пишет немецкое издание Handelsblatt, США намерены обложить санкциями не только строителей газопровода "Северный поток — 2", но и партнёров "Газпрома" в Европе, включая покупателей российского газа.

"Американцы скоро могут нанести ещё один удар по «Северному — потоку 2». Если Россия попытается завершить недостающие километры трубопровода в Балтийском море, Палата представителей и Сенат готовы принять ещё один закон о санкциях, сообщают дипломатические круги в Вашингтоне", — написало издание.

Согласно этим данным, санкции США могут быть введены в отношении европейских инвесторов, участвующих в проекте, а также компаний, которые будут покупать газ, "если он вообще когда-нибудь пойдёт".

Американцы скоро могут нанести ещё один удар по "Северному потоку — 2". Фото: Nord Steram 2 / Globallookpress

"Говорят, что всё может произойти очень быстро, возможно, уже в феврале или марте", — добавляет Handelsblatt.

В материале говорится, что компании-партнёры "Газпрома" уже осведомлены о готовящихся мерах. В частности, об этом заявил представитель немецкой энергетической компании Uniper, которая участвует в финансировании трубопровода. Он сказал, что в компании продолжают внимательно следить за развитием событий.

"Трубопровод стоимостью 10 млрд долларов может стать инвестиционными руинами на дне Балтийского моря. Но правительство Германии не бросает борьбу. Оно по-прежнему считает, что трубопровод может быть завершён в «разумные сроки». В конце концов, он почти готов. Между Россией и Германией трубы отсутствуют на участке всего в 150 километров", — пишет газета.

Газета также отмечает, что проблемой сейчас является не Россия, которая готова достроить газопровод самостоятельно, несмотря на санкции, а немцы, которые "боятся усилить раздражение американцев". Однако немецкие дипломаты заявляют, что "ведут кампанию за приостановку санкций США".

США испугались неуловимых "русских хакеров"

The New York Times в преддверии американских выборов пишет, что в 2020 году пресловутые "русские хакеры" стали более изощрёнными и теперь маскируются под иранских, чтобы не попасть в поле зрения спецслужб США.

"Агентство национальной безопасности и его британские коллеги в октябре выпустили необычное предупреждение: русские вернулись и стали ещё хитрее. Они отметили, что группы, связанные с российскими спецслужбами, недавно внедрились в сети элитного иранского хакерского подразделения, атакуют правительства и частные компании на Ближнем Востоке и в Великобритании в надежде, что в этом обвинят Тегеран", — пишет газета.

Должностные лица федерального уровня и в штатах США, занимающиеся подготовкой выборов, уже понимают, что новая кибервойна не будет похожа на прошлую, сказано в материале. Вместе с тем США якобы серьёзно улучшили свою защиту от вмешательства: Facebook ищет угрозы, о существовании которых он едва ли знал в 2016 году.

"Военные чиновники США рассматривают вопрос о том, следует ли вести информационную войну и принять ответные меры против вмешательства в выборы путём взлома высокопоставленных российских чиновников и утечки их личных электронных писем или финансовой информации", — заявляет газета.

Должностные лица федерального уровня и в штатах США абсолютно уверены, что будет "вмешательство России" в выборы президента. Фото: Str / Globallookpress

Однако The New York Times уверена, что дела у США плохи. Официальные лица якобы всё ещё готовы "заглотить наживку" Москвы, а политические кампании не готовы серьёзно вкладываться в киберзащиту. Миллионы американцев могут "поверить фейковым новостям". К угрозам теперь добавляется и Иран, у которого есть "личные счёты" с США после убийства Касема Сулеймани, добавляет издание.

"Новая малая ядерная боеголовка США — плохая идея"

Как сообщает Associated Press, США начали размещать новые ядерные боеголовки малой мощности W76-2 на подводных лодках для противостоянии России. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

"Американские военные развернули новое дополнение к своему ядерному арсеналу — ракету большой дальности, вооружённую ядерной боеголовкой уменьшенной разрушительной силы. Так называемая ракета малой мощности дополняет другое, более мощное оружие на борту бесшумных подводных лодок, бороздящих океаны", — сообщает AP.

Джон Руд заявил в интервью AP в понедельник, что включение этой боеголовки малой мощности в арсенал подводных лодок с баллистическими ракетами Trident II якобы снижает риск ядерной войны. Он сказал также, что США продолжат политику использования ядерного оружия только в "чрезвычайных обстоятельствах", а новая боеголовка "поможет США отговорить Россию от риска начать ограниченный ядерный конфликт".

Между тем издание The National Interest уже назвало включение этой боеголовки в состав ядерных сил США "плохой идеей". По его мнению, всё дело в том, что США безнадёжно отстали от России по объёмам тактического ядерного оружия и теперь планируют ликвидировать отставание под предлогом укрепления военной мощи.

"Правительство США опасается, что Россия примет новую военную доктрину, предусматривающую выборочное использование тактического ядерного оружия. По некоторым оценкам, российский тактический ядерный запас составляет от 1200 до 5000 боеголовок. Это гораздо меньше, чем около 20 000 единиц тактического ядерного оружия в Советском Союзе, но гораздо больше, чем запасы в США, которые сократились с примерно 9 000 боеголовок в 1980 году до примерно 230 сегодня", — пишет издание.

Наличие у России продвинутой системы ПВО С-400 не гарантирует США, что их самолёты смогут "попасть куда нужно" и не быть сбитыми. Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress

Однако у США есть большая проблема: их тактическое ядерное оружие представлено бомбами, сбрасываемыми с самолётов. Учитывая наличие у России продвинутой системы ПВО С-400, нет никаких гарантий, что самолёты смогут "попасть куда нужно" и не быть сбитыми. А ракетного тактического ядерного вооружения в США, в отличие от России, почти нет.

"Кошмарный сценарий для Вашингтона — это своего рода ядерный шантаж, в котором Россия использует тактическое ядерное оружие, чтобы сорвать планы НАТО по ответу на российское вторжение в страны Балтии", — пишет The National Interest.

Но все планы США по укреплению своего арсенала тактическими ядерными ракетами уже попросту опоздали, это "плохая идея", полагает издание.

"Холодная война уже показывала нам аналогичные страхи перед ядерным шантажом, если одна из сверхдержав отстанет в гонке вооружений. И всё же никто не использовал ядерное оружие — тактическое или стратегическое — с 1945 года", — отмечает издание.

Лидеры стран-обладательниц ядерного оружия поняли, что ядерный порог уже преодолён и события легко могут перерасти в глобальную ядерную войну, поэтому создание новых боеголовок — пустая трата денег, полагает The National Interest.