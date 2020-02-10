Дайджест СМИ: Британская песня о "Буревестнике", коронавирусный ГУЛАГ и чьи танки не выдержат мосты в Польше

Автор:

Курганов Дмитрий

Изоляция в сибирском захолустье

Рупор антироссийской пропаганды заокеанского розлива телеканал CNN попытался максимально мрачно обрисовать то, как Россия эвакуировала своих граждан из Китая, где от нового коронавируса 2019-nCoV умерли уже более 900 человек. В репортаже американского СМИ всё представлено так, будто людей поместили в тюрьму, а не помогли им.

Неудивительно, что акцент сделан на регионе, где находится санаторий, в котором в течение двух недель эвакуированные российские граждане будут находиться на карантине. Логика журналистов понятна, но оттого она менее примитивной не становится. Раз Тюменская область находится в Сибири, а место пребывания ограничено, значит, это "вирусный ГУЛАГ", где людей изолируют от внешнего мира.

Сам санаторий называется "захолустным местом советских времён", хотя вряд ли кто-то ждал, что в течение 14 дней он будет жить в пятизвёздочном отеле и нежиться в бассейне. Очевидно, что это невозможно. При этом в санатории есть беспроводной доступ в интернет, люди снимают видео и выкладывают в интернет, публикуют посты в соцсетях. И сразу видно, кто настроен позитивно, отмечая, что кормят вкусно, персонал приветлив, в комнаты приносят даже сладости и фрукты, а кто во всём видит лишь плохое.

В тюменском санатории "Градостроитель" сделано всё для комфортного прохождения карантина эвакуинованными из Китая. Фото: Coronavirus Prevention Office / Globallookpress

Вторая часть сюжета посвящена отношениям России и Китая. CNN делает предположение, согласно которому российское государственное телевидение намеренно обвиняет американцев в том, что коронавирус – их рук дело. Раз у Москвы и Пекина напряжённые отношения, то такая риторика якобы поможет России защитить свои важные отношения с Китаем. Разумеется, о гуманитарной помощи, за которую жители Поднебесной искренне благодарят нашу страну, американские пропагандисты ничего не говорят, как и о том, что соседние страны связывает нечто большее, чем общая нелюбовь в Штатам.

Водные преграды

Американское интернет-издание Breaking Defence назвало реки естественным препятствием для успеха в потенциальном вооружённом конфликте с Россией. Автор обращает внимание читателей, что большую часть текущего столетия США воевали преимущественно в пустыне, в то время как местом возможных боевых действий против России станет Восточная Европа, на территории которой много рек.

Американцы обеспокоились, выдержат ли польские мосты транспортировку танков M1 Abrams. Фото: Grossinger / Shutterstock.com

В материале отмечается, что в то время как в период холодной войны в западной части Старого Света возводились мосты, способные выдержать 60-тонные танки НАТО, в восточной части мосты строились исходя из того, чтобы по ним могли проехать советские танки весом 45 тонн (например, Т-72). В качестве примера приводится протекающая с севера на юг Польши река Висла. Чтобы пересечь её с целью отправки подкрепления или отступления войск, придётся пользоваться мостами, которые, скорее всего, не выдержат, например, M1 Abrams, британский Challenger или немецкий Leopard II. Поэтому такое перемещение техники будет чревато её потерей.

Breaking Defence пишет, что масштабная замена перечисленных моделей на более лёгкие будет очень дорогой и нецелесообразной. И хотя у американских инженерных войск есть определённый опыт и "некоторые возможности" по наведению мостов под огнём противника, этого недостаточно, чтобы преодолеть одну из самых крупных рек Восточной Европы.

Также издание предостерегает от недооценки мостов и необходимости их пересечения, поскольку во все времена такие сооружения были важными стратегическими объектами и местами крупных кровопролитных сражений. "Пересечение рек по мостам – это не необычный манёвр. Это то, что вооружённым отрядам приходится делать регулярно", – отмечается в материале.

Старая песня о главном

Газета Daily Express разразилась классической статьёй в британском стиле, главной целью которой стала всесторонняя критика российской ракеты 9М730 "Буревестник". Описывая это экспериментальное оружие с ядерной энергоустановкой и ядерной боеголовкой, издание напоминает, что оно стало одним из шести новых видов стратегических вооружений, представленных президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года.

Ракета 9М730 "Буревестник". Фото: MOD Russia / Globallookpress

Британское СМИ делает акцент на том, как русские преподносят "Буревестник" (революционная конструкция, почти неограниченная дальность полёта), и в то же время указывает на то, что на практике эта ракета якобы оказалась ненадёжной. Daily Express приводит данные американской разведки, согласно которым 11 из 12 испытаний "Буревестника" были признаны неудачными. При этом в фильме "The Race to Find Russia's Lost Nuke" ("В поисках потерянной российской ракеты"), появившемся в блоге Dark5, утверждается, что российские военные не смогли определить, куда упала ракета в ходе одного из испытаний.

Интересно, что опубликованный в 2018 году фильм в статье называется "документальным". Авторы считают, что этот неудачный пуск ракеты состоялся в ноябре 2017 года и осуществлялся он с военной базы "Панково" на острове Южный, где испытания ядерного оружия проводились ещё в 50-х годах прошлого века.

"Во время испытаний полёт этой ракеты длился лишь две минуты, после чего она потеряла контроль над направлением движения и упала в море где-то у северного побережья России", – утверждается в фильме.

В 2018 году из Североморска вышли восемь кораблей, которые проводили учения по безопасности навигации, однако на Западе считают, что на самом деле целью миссии был именно поиск утерянного "Буревестника" с последующим его поднятием на поверхность. А когда в августе 2017 года в Баренцевом море произошёл "загадочный взрыв", унесший жизни нескольких моряков, США немедленно связали его с испытанием ракеты. Россия подобного рода гипотезы отрицает. Британское СМИ признаёт, что доказательств теории действительно представлено не было.

Запуск "Булавы". Фото: MOD Russia / Globallookpress

"Примерно то же самое писали про "Булаву" и "Сармат". Раз вопят, значит, всё путём", – справедливо отметил один из российских читателей.

Тот факт, что Daily Express вдруг решила вспомнить об этой истории с "Буревестником", лишний раз показывает, что антироссийская риторика на Западе становится всё более примитивной и вместе с тем противоречивой. С одной стороны, из России лепят образ враждебно настроенной страны, а с другой – пытаются убедить общественность, что этот медведь не так уж и страшен. Это метание из стороны в сторону вызывает разве что снисходительную улыбку.