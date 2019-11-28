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Дайджест СМИ: Британия проиграет войну России, Турция отвергла антироссийский план НАТО
28 ноября 2019, 10:54 • 83 • В мире
Зарубежные СМИ 27 ноября пишут, что сухопутные силы Великобритании в случае конфликта с Россией в Восточной Европе потерпят полное поражение. Госсекретарь США Майк Помпео осудил испытания российских ЗРК С-400 в Турции. Между тем Анкара отказалась подписывать план НАТО о «российской агрессии». Поколение Z хочет покинуть Россию
Автор:
Кучер Егор
Война в Европе
Как сообщает BBC со ссылкой на Королевский Объединённый институт оборонных исследований (RUSI, Royal United Services Institution), Великобританию ждёт полное поражение в случае столкновения с армией России в Европе. Отмечается, что армия Британии, как и её союзники по НАТО, испытывает «критическую нехватку» артиллерии и боеприпасов.
— указывает BBC.
Фото: Department of Defense / Globallookpress
Однако исследование RUSI показало, что вооружённым силам Великобритании не хватает огневой мощи по сравнению с российскими военными, из-за чего британцы, неспособные подавить русскую артиллерию, вынуждены будет играть по правилам того, кто начнёт эскалацию.
«Российские артиллерийские и ракетные батареи уже доказали свою эффективность, уничтожив два украинских батальона в 2014 году в течение нескольких минут. Великобритания и другие силы НАТО имеют не только ограниченное количество артиллерийских орудий, но и испытывают нехватку боеприпасов и транспортных средств», — отмечается в докладе.
В нём также указано, что модернизация артиллерии Великобритании является «неотложным и критическим приоритетом». Между тем с выводами доклада уже не согласились в Минобороны Британии.
«Великобритания не одинока, а находится рядом со своими союзниками по НАТО, которые тесно сотрудничают друг с другом в воздушном, морском, сухопутном, ядерном и киберпространстве для предотвращения угроз и реагирования на кризисы. Будучи крупнейшим спонсором НАТО по обороне в Европе, вооружённые силы Великобритании хорошо оснащены для того, чтобы играть ведущую роль в противодействии угрозам и обеспечении безопасности британского народа в стране и за рубежом», — сказано в сообщении британского военного министерства.
Турция не согласилась с «российской агрессией»
Как сообщает Reuters со ссылкой на заявления высокопоставленных источников в НАТО, Турция отказалась поддержать план обороны альянса для стран Балтии и Польши, пока альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе против курдской милиции YPG (курдских отрядов самообороны) в северной Сирии.
«Источники сообщили, что Анкара сказала своему посланнику в НАТО не подписывать план и занимает жёсткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы альянс признал YPG террористами в официальной формулировке», — сообщает агентство.
Отмечается, что этот конфликт внутри НАТО происходит непосредственно перед 70-м юбилейным саммитом альянса, который пройдёт на следующей неделе в Лондоне. Посланники НАТО добиваются официального одобрения всеми 29 государствами-членами военного плана защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России. Без одобрения Турции НАТО не сможет быстро наращивать оборону в Прибалтике и Польше, сказано в сообщении.
Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress
— приводит Reuters заявление одного из высокопоставленных дипломатических источников в альянсе.
Другой источник также осудил поведение Турции, отметив, что оно является «разрушительным» для НАТО, тогда как странам-членам необходимо продемонстрировать единство. Это становится наиболее актуальным в свете скептицизма относительно альянса со стороны президента США Дональда Трампа, а также заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Помпео раздражён
Однако Турция за последние сутки вызвала раздражение своих союзников дважды. Как уточняет Reuters, госсекретарь США Майк Помпео решительно осудил начало испытания Анкарой купленных у России зенитно-ракетных комплексов С-400.
М. Помпео. Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress
В ходе пресс-конференции у Помпео спросили, не был ли пролёт над Анкарой турецких истребителей F-16 в понедельник одним из этапов в испытании С-400.
— ответил Помпео.
Reuters напоминает, что США называют С-400 системой, несовместимой со стандартами обороны НАТО, а также представляющей угрозу для новейших истребителей F-35. Агентство уточняет, что недавно Трамп принимал в Вашингтоне Реджепа Эрдогана и назвал встречу с турецким лидером «замечательной», хотя проблема с С-400 не была решена и стороны, вероятно, зашли в тупик.
«Левада-центр» «выгнал» поколение Z из России
Агентство Bloomberg не смогло пройти мимо очередного исследования, проведённого «Левада-центром». В нём отмечается, что большинство представителей поколения Z (люди в возрасте 18-24 лет), которые выросли «почти полностью под властью Путина», хотели бы покинуть Россию.
— сообщает агентство.
Фото: Paul Zinken / Globallookpress
Отмечается, что в опросе, который проходил с 26 сентября по 2 октября, принял участие 1601 человек. Стремление покинуть Россию возросло также и в других возрастных группах.
«30% людей в возрасте от 25 до 39 лет заявили, что хотели бы уехать, также об этом заявили 19% из числа жителей в возрасте 40-54 лет. В мае таковых было 23% и 14% соответственно», — говорится в сообщении.
Среди причин указывается «недовольство режимом Путина» из-за летних разгонов демонстрантов на акциях протеста. Второй причиной названо ухудшение экономики, из-за которого якобы всё больше жителей России хотят покинуть страну, в чём проявляется долгосрочный тренд. Наконец, третьей причиной названа мировая тенденция, которая характеризуется тем, что молодые люди сегодня «лучше знают иностранные языки, более мобильны и меньше боятся менять свою жизнь».
— сказано в сообщении.
Между тем отмечается, что о принятом решении уехать из России заявили лишь 1% опрошенных. Такое же число респондентов сказали, что сейчас находятся в процессе переезда за границу.
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