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Дайджест СМИ: Берлин вступился за «Северный поток-2», последний день Мэй, как Путин превзошёл Трампа
23 мая 2019, 13:39 • 26 • В мире
Западные СМИ 23 мая пишут о реакции Германии на обещание США ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2». В Британии стало известно, что премьер Тереза Мэй может уйти в отставку уже 24 мая после мятежа в её кабинете из-за Brexit. Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что президент России Владимир Путин застал врасплох американского коллегу Дональда Трампа.
Автор:
Кучер Егор
Берлин осуждает США
Как сообщает Reuters, Германия решительно осуждает угрозы США ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2».
– сообщает агентство.
Фото: www.globallookpress.com
Оно напоминает о заявлении министра энергетики США Рика Перри в Киеве 21 мая. Он сказал тогда, что в США «в скором времени» будет подготовлен законопроект о жёстких санкциях против «Северного потока – 2».
«Оппозиция Nord Stream 2 всё ещё очень жива в США. Я ожидаю, что в недалёком будущем Сенат США, а также Палата представителей США направят президенту США законопроект, который будет иметь очень и очень обременительные ограничения для компаний, которые продолжают сотрудничать в создании Nord Stream 2. Так что следите за обновлениями», – приводит слова Перри Bloomberg.
Как Путин обошёл Трампа
Washington Post пишет о последнем заявлении бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона перед членами Палаты представителей. Тиллерсон, в частности, рассказал, каким провалом для Дональда Трампа оказалась его первая встреча с Путиным в Германии в 2017 году.
– пишет издание.
Издание отмечает, что советники Трампа предупреждали его, что Путин использует каждую возможность, чтобы добиться своего. Один из представителей комитета по иностранным делам Палаты представителей также заметил, что Трамп уступал Путину в подготовке.
«В отличие от Хельсинки прошлым летом, когда Трамп встречался с Путиным без советников, Тиллерсон присутствовал на встрече в Гамбурге, помогая ему советами. Эксперты говорят, что несоответствие в подготовке было неудивительным, учитывая глубокий опыт и смекалку Путина», – пишет издание.
По словам присутствовавших на заседании комитета, Тиллерсон призвал «делать как можно больше, чтобы противостоять России». Члены палаты спросили экс-госсекретаря о причинах его отставки.
Рекс Тиллерсон. Фото: www.globallookpress.com
«После вопросов Тиллерсон пояснил, что, хотя он и президент преследовали одну и ту же цель, они не разделяли одну и ту же «систему ценностей». Когда его попросили описать ценности Трампа, Тиллерсон ответил: «Я не могу», – пишет издание.
Мэй уходит
Как стало известно лондонской Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится покинуть свой пост уже через день – 24 мая.
– пишет Times.
Газета отмечает со ссылкой на источники, что отставка Мэй может произойти после встречи с главой парламентского Комитета 1922 года Грэмом Брэди 24 мая. В среду вечером в отставку подала глава палаты общин Андреа Лидсом. Она стала уже 36-м по счёту министром правительства Мэй, покинувшим свой пост из-за несогласия с премьером, отмечает Times. Лидсом резко осудила предложение Мэй голосовать проведение второго референдума в обмен на одобрение сделки с ЕС по Brexit.
«Я больше не верю, что наш подход приведёт к результатам на референдуме», – написала Лидсом в своём письме об отставке, добавив, что ещё одно голосование британцев за Brexit будет крайне спорным.
Консерваторы выразили разочарование в связи с тем, что глава Комитета 1922 года не открыл дорогу очередной попытке вынести вотум недоверия Мэй. Однако потом стало известно, что члены комитета согласовали свою позицию, и если премьер не скажет сэру Брэди, что она уходит с поста, то они будут готовы озвучить свои голоса.
Т. Мэй. Фото: www.globallookpress.com
SpaceX потребовала денег у ВВС США
Как сообщает Reuters, компания Илона Маска SpaceX подала в суд на ВВС США, требуя проведения конкурса на 2,3 млрд долларов о создании американского аналога российского ракетного двигателя РД-180.
– сообщает агентство.
Reuters отмечает, что SpaceX не хочет проигрывать борьбу за тендер на разработку нового двигателя этой компании или Blue Origin Джеффа Безоса. Особенно в условиях, когда на рынке долгое время доминировали United Launch Alliance (ULA) и объединение Boeing и Lockheed Martin.
«SpaceX утверждает, что ВВС США нарушили контрактные правила по пяти различным пунктам, и попросила суд прекратить поставки трём компаниям и провести переоценку предложения», – отмечет агентство.
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