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Дайджест СМИ: Берлин оспорил ограничения для «Газпрома», Украина осудила Apple за русский Крым
29 ноября 2019, 22:39 • 98 • В мире
Зарубежные СМИ 29 ноября обсуждают решение Германии оспорить в суде ЕС ограничения для «Газпрома» на прокачку газа по газопроводу OPAL. Президент США Дональд Трамп прибыл с неожиданным визитом в Афганистан, где заявил о намерении возобновить переговоры с талибами. Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за пропаганды ЛГБТ на фестивале. Украина потребовала от Apple вновь обозначить Крым украинским
Автор:
Кучер Егор
Германия вступилась за «Газпром»
Как сообщает «Польское радио», Германия подала апелляцию на решение Европейского суда, предписывающее «Газпрому» загружать газопровод OPAL лишь на 50%. Этот газопровод является ответвлением от «Северного потока — 2».
— сообщает сайт «Польского радио».
Фото: Nord Stream AG / Globallookpress
Отмечается, что ограничения на использование «Газпромом» мощностей газопровода OPAL были наложены в сентябре, когда суд ЕС отменил принятое в 2016 году решение Еврокомиссии о более широком использовании трубы.
«Польское радио» называет сентябрьское решение «победой Польши» и недовольно действиями Германии, которая, «однако, успела подать апелляцию».
«Это значит, что Польше придётся снова отстаивать свою правоту в Люксембурге», — сообщает польское СМИ.
Основной аргумент Варшавы состоит в том, что полное использование мощности OPAL якобы ставит под удар энергетическую безопасность Европы, включая Польшу.
Apple позволил России «украсть часть сердца Украины»
На Украине разгорается скандал в связи с решением корпорации Apple отметить в своих российских сервисах Крым как регион России. Как пишет The Washington Post, американский IT-гигант, по словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, «помогает России украсть часть сердца Украины».
В. Пристайко. Фото: Danil Shamkin / Globallookpress
— цитирует газета украинского министра.
The Washington Post пишет, что о решении Apple обозначить Крым как часть России было объявлено председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василием Пискарёвым, который «открыто злорадствовал» по этому поводу и не скрывал своей радости от того, что «мы получили именно то, что хотели». По словам Пискарёва, Apple изначально хотела пометить Крым как не принадлежащий никому, однако Россию это категорически не устраивало.
«Наша ситуация с Apple сейчас разрешена. Мы видим, что всё произошло так, как мы этого хотели», — сказал Пискарёв после встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.
Пискарёв добавил, что Apple уже предоставила России визуальное подтверждение изменений, однако комитет Госдумы продолжит следить за картами и погодными сервисами Apple.
Фото: Richard B. Levine / Globallookpress
— пишет газета.
Венгрия протестует против «Евровидения»
Как сообщает The Guardian, Венгрия решила не отправлять своего участника на песенный конкурс «Евровидение» в следующем году из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, которая присутствует на фестивале.
«Венгрия не будет участвовать в конкурсе песни "Евровидение" в следующем году, по слухам, решение было принято, так как конкурс "слишком нетрадиционный" по мнению крайне правых представителей правительства и государственных СМИ», — пишет газета.
Отмечается, что никакой официальной причины для отказа озвучено не было, однако The Guardian связывает его с «усилением гомофобной риторики» в Венгрии, где глава правительства Виктор Орбан провозгласил политику «Семья прежде всего», направленную на стимулирование рождаемости.
«Ранее в этом году спикер венгерского парламента сравнил усыновление детей однополыми парами с педофилией, в то время как проправительственный телевизионный комментатор назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и заявил, что отказ от участия пойдёт на пользу психическому здоровью страны», — пишет The Guardian.
Фото: Pavlo Gonchar, Ana Fernandez / Globallookpress
Источник в венгерской государственной вещательной телекомпании MTVA сообщил The Guardian, что отказ от «Евровидения» может быть связан с политикой вещателя.
«Общественные СМИ в Венгрии тесно связаны с правительством и способствуют распространению информации о миграции и других вопросах. Ранее венгерский веб-сайт index.hu цитировал неназванные источники в государственных СМИ, предполагая, что причиной отказа, скорее всего, будет "избыточно нетрадиционный" характер конкурса», — пишет газета.
Трамп приехал в Афганистан
Как пишут большинство центральных американских СМИ, президент США Дональд Трамп накануне прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, где заявил о намерении возобновить переговоры с движением «Талибан» (организация запрещена в России).
«Президент Трамп объявил о возобновлении мирных переговоров с талибами в ходе неожиданной поездки в Афганистан для празднования Дня благодарения с войсками США», — пишет The Wall Street Journal.
Д. Трамп с военнослужащими в Афганистане. Фото: White House / Planetpix / Globallookpress
— заявил Трамп после встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.
Издание отмечает, что Трамп при этом не уточнил возможных сроков начала переговоров. На данный момент талибы отказываются от переговоров с Кабулом, однако президент Гани всё ещё стремится урегулировать 18-летний афганский конфликт методом переговоров.
«Я нигде не мог бы отметить этот День благодарения лучше, чем прямо здесь, среди вас, самых крепких, сильных и храбрых воинов на свете», — заявил Трамп, угощая около 1,5 тыс. американских солдат гарниром и индейкой в столовой на базе ВВС США в Баграме.
Трампа там также приветствовал Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов, который прибыл в страну отдельно ранее, в среду.
The Wall Street Journal пишет, что Трамп при этом вновь заявил о том, что хочет сократить военный контингент США в Афганистане с около 14 тыс. солдат до 8,6 тыс. военнослужащих. Пентагон пока не подтвердил окончательные цифры.
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