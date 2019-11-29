Дайджест СМИ: Берлин оспорил ограничения для «Газпрома», Украина осудила Apple за русский Крым

Автор:

Кучер Егор

Германия вступилась за «Газпром»

Как сообщает «Польское радио», Германия подала апелляцию на решение Европейского суда, предписывающее «Газпрому» загружать газопровод OPAL лишь на 50%. Этот газопровод является ответвлением от «Северного потока — 2».

Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно газопровода OPAL, внутреннего газопровода системы "Северный поток". Дело "Германия против Польши" зарегистрировано, и ему присвоен номер,

— сообщает сайт «Польского радио».

Фото: Nord Stream AG / Globallookpress

Отмечается, что ограничения на использование «Газпромом» мощностей газопровода OPAL были наложены в сентябре, когда суд ЕС отменил принятое в 2016 году решение Еврокомиссии о более широком использовании трубы.

«Польское радио» называет сентябрьское решение «победой Польши» и недовольно действиями Германии, которая, «однако, успела подать апелляцию».

«Это значит, что Польше придётся снова отстаивать свою правоту в Люксембурге», — сообщает польское СМИ.

Основной аргумент Варшавы состоит в том, что полное использование мощности OPAL якобы ставит под удар энергетическую безопасность Европы, включая Польшу.

Apple позволил России «украсть часть сердца Украины»

На Украине разгорается скандал в связи с решением корпорации Apple отметить в своих российских сервисах Крым как регион России. Как пишет The Washington Post, американский IT-гигант, по словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, «помогает России украсть часть сердца Украины».

В. Пристайко. Фото: Danil Shamkin / Globallookpress

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, аннексия Россией Крыма более пяти лет назад выглядела так, будто ваш злейший враг украл часть вашего сердца. Но недавнее решение Apple пометить Крым как часть России в своих российских приложениях заставило украинцев почувствовать, что кто-то "невежественно плюёт на вашу боль",

— цитирует газета украинского министра.

The Washington Post пишет, что о решении Apple обозначить Крым как часть России было объявлено председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василием Пискарёвым, который «открыто злорадствовал» по этому поводу и не скрывал своей радости от того, что «мы получили именно то, что хотели». По словам Пискарёва, Apple изначально хотела пометить Крым как не принадлежащий никому, однако Россию это категорически не устраивало.

«Наша ситуация с Apple сейчас разрешена. Мы видим, что всё произошло так, как мы этого хотели», — сказал Пискарёв после встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

Пискарёв добавил, что Apple уже предоставила России визуальное подтверждение изменений, однако комитет Госдумы продолжит следить за картами и погодными сервисами Apple.

Фото: Richard B. Levine / Globallookpress

Изменение, которое не показывает международной границы между Россией и Крымом, применяется к приложениям Apple внутри России. В Крыму приложения Apple показывают регион как часть России. На Украине и в других странах приложения Apple не помечают Крым как часть какой-либо страны, не показывая международной границы с Россией или Украиной. Так же ранее в этом году поступили и Google Карты, которые перестали идентифицировать Крым как принадлежащий какой-либо стране,

— пишет газета.

Венгрия протестует против «Евровидения»

Как сообщает The Guardian, Венгрия решила не отправлять своего участника на песенный конкурс «Евровидение» в следующем году из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, которая присутствует на фестивале.

«Венгрия не будет участвовать в конкурсе песни "Евровидение" в следующем году, по слухам, решение было принято, так как конкурс "слишком нетрадиционный" по мнению крайне правых представителей правительства и государственных СМИ», — пишет газета.

Отмечается, что никакой официальной причины для отказа озвучено не было, однако The Guardian связывает его с «усилением гомофобной риторики» в Венгрии, где глава правительства Виктор Орбан провозгласил политику «Семья прежде всего», направленную на стимулирование рождаемости.

«Ранее в этом году спикер венгерского парламента сравнил усыновление детей однополыми парами с педофилией, в то время как проправительственный телевизионный комментатор назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и заявил, что отказ от участия пойдёт на пользу психическому здоровью страны», — пишет The Guardian.

Фото: Pavlo Gonchar, Ana Fernandez / Globallookpress

Источник в венгерской государственной вещательной телекомпании MTVA сообщил The Guardian, что отказ от «Евровидения» может быть связан с политикой вещателя.

«Общественные СМИ в Венгрии тесно связаны с правительством и способствуют распространению информации о миграции и других вопросах. Ранее венгерский веб-сайт index.hu цитировал неназванные источники в государственных СМИ, предполагая, что причиной отказа, скорее всего, будет "избыточно нетрадиционный" характер конкурса», — пишет газета.

Трамп приехал в Афганистан

Как пишут большинство центральных американских СМИ, президент США Дональд Трамп накануне прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, где заявил о намерении возобновить переговоры с движением «Талибан» (организация запрещена в России).

«Президент Трамп объявил о возобновлении мирных переговоров с талибами в ходе неожиданной поездки в Афганистан для празднования Дня благодарения с войсками США», — пишет The Wall Street Journal.

Д. Трамп с военнослужащими в Афганистане. Фото: White House / Planetpix / Globallookpress

"Талибан" хочет заключить сделку — посмотрим, готовы ли они к этому. Если они это делают, то делают, а если нет, то нет,

— заявил Трамп после встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Издание отмечает, что Трамп при этом не уточнил возможных сроков начала переговоров. На данный момент талибы отказываются от переговоров с Кабулом, однако президент Гани всё ещё стремится урегулировать 18-летний афганский конфликт методом переговоров.

«Я нигде не мог бы отметить этот День благодарения лучше, чем прямо здесь, среди вас, самых крепких, сильных и храбрых воинов на свете», — заявил Трамп, угощая около 1,5 тыс. американских солдат гарниром и индейкой в столовой на базе ВВС США в Баграме.

Трампа там также приветствовал Марк Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов, который прибыл в страну отдельно ранее, в среду.

The Wall Street Journal пишет, что Трамп при этом вновь заявил о том, что хочет сократить военный контингент США в Афганистане с около 14 тыс. солдат до 8,6 тыс. военнослужащих. Пентагон пока не подтвердил окончательные цифры.