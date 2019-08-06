Дайджест СМИ: Берлин оправдывается перед Москвой, в США опубликован учебник по войне с Россией

Автор:

Кучер Егор

Немецкое вмешательство

Телерадиокомпания Deutsche Welle опубликовала статью, в которой отвергла обвинения со стороны МИД России во вмешательстве в ситуацию с протестами в Москве 27 июля и 3 августа. Издание заявило о своём возмущении словами официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

На телеканале «Россия-1» Захарова обвинила Deutsche Welle во вмешательство в акции протеста. Представитель МИДа заявила, что Deutsche Welle опубликовала обращение: «Москвичи! Выходите на улицу». «Без сомнения, этот финансируемый государством вещатель в Германии полностью вовлечён в наши внутренние дела», — сказала Захарова,

— напоминает телекомпания.

М. Захарова. Фото: www.globallookpress.com

Deutsche Welle категорически отвергла как наличие такого призыва, так и факт какого-либо вмешательства. Журналисты отметили, что заявление Захаровой прозвучало на фоне задержания журналиста Deutsche Welle Сергея Дика, который удерживался в отделении полиции в Марьино в течение полутора часов.

«Мы видим это утверждение со стороны госпожи Захаровой на фоне временного ареста нашего корреспондента Сергея Дика», — сказал представитель DW Кристоф Баттерелт.

Немецкая телерадиокомпания написала запрос в МИД России и получила в понедельник ответ:

«Мы напоминаем вам о необходимости соблюдать законы Российской Федерации. Их несоблюдение недопустимо под прикрытием статуса иностранного журналиста».

В МИД напомнили, что, как только журналисты начинают делать призывы к массовым протестам, они перестают быть сотрудниками СМИ и становятся участниками событий со всеми вытекающими последствиями.

Здание МИД РФ. Фото: www.globallookpress.com

В своём материале Deutsche Welle приводит мнение экспертов, которые называют задержание Дика «грубым попранием свободы слова» и «методами полицейского государства».

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Как сообщает Wall Street Journal, администрация Трампа ввела полное экономическое эмбарго против правительства Венесуэлы, что должно значительно увеличить давление на режим президента Николаса Мадуро и те страны, которые продолжают поддерживать его, заявил высокопоставленный представитель правительства США.

Президент Трамп в понедельник поздно вечером подписал распоряжение о заморозке всех государственных активов и запрещении сделок с ними, не учитывая специально оговорённых исключений. Это первая акция такого рода против правительства в Западном полушарии за более чем 30 лет. Этот шаг ставит Венесуэлу в один ряд с Северной Кореей, Ираном, Сирией и Кубой, единственными другими странами, которые в настоящее время находятся под такими жёсткими мерами со стороны США,

— пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

С момента начала политического кризиса в Венесуэле в этом году США наложили санкции на более чем 100 физических и юридических лиц, включая государственную нефтяную компанию PDVSA, Венесуэльский банк развития и Центральный банк Венесуэлы.

«Теперь санкции могут быть наложены практически на любую компанию или отдельное лицо, иностранное или американское, которое занимается бизнесом или предлагает поддержку любому, кто связан с правительством Мадуро», — пишет газета со ссылкой на заявление американского чиновника.

Как сообщает издание, на прошлой неделе у Трампа спросили, рассматривает ли он возможность санкций за сотрудничество с Венесуэлой, учитывая, что им занимаются Россия, Китай и Иран. Трамп ответил на это «да, рассматриваю».

Руководство по войне с Россией

Как пишет National Interest, армия США опубликовала руководство о том, как победить Россию в гибридной войне. В «Руководстве по войне нового поколения против России», датированном декабрём 2016 года и недавно опубликованном в интернете, исследуется тактика гибридных военных действий России и способы противодействия им со стороны армии США.

По данным издания, справочник состоит из 68 страниц, на которых приводятся данные о российских вооружениях и их изображения. Руководство посвящено «российским средствам ведения асимметричной войны», включает в себя операции на Украине и в Крыму, в которых «участвовали небольшие отряды, действовавшие под прикрытием».

В нём делается вывод, что российская стратегия основана на достижении смены режима путём объединения с местными силами, а не обычной военной победы российских войск,

— пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

«Не всякая смена режима должна производиться военным путём, но, когда активируется военный рычаг, это делается с помощью местного населения и при его поддержке. Участие местных жителей придаёт силу военным действиям на мировой арене», — сказано в руководстве.

В справочнике отмечается, что Россия переняла подход США, предусматривающий использование на поле боя пилотируемых и беспилотных сенсорных систем для обнаружения вражеских сил, которые затем могут быть уничтожены авиацией и артиллерией.

«Российские силы взяли эту концепцию и применили её к своей доктрине. Российская концепция состоит в том, что армия способна вести разрушительное непрямое воздействие, защищая свои силы при помощи средств ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы). После этого начинают маневрировать "бронированные элементы", которые обеспечивают время и пространство для ведения непрямого нападения, а затем цикл начинается снова», — сказано в руководстве.

КНДР запустила две ракеты

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Как сообщило южнокорейское агентство Yonhap, КНДР снова провела проверку своей новой ракетной системы под пристальным наблюдением северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Корейское центральное информационное агентство сообщило, что запуск "недавно разработанной многоцелевой ракеты ранним утром в пятницу" был нацелен на изучение её возможностей, таких как лётные характеристики, способность контролировать траекторию и скорость попадания», — сообщает агентство.

Ким «выразил большое удовлетворение результатом огневого испытания», говорится в сообщении. Очередные пуски были произведены в провинции Хванхэ-Намдо в направлении моря, были запущены два неопознанных снаряда, рассказали южнокорейские военные. По словам Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды пролетели около 220 километров на высоте около 25 километров.

В пятницу Северная Корея также запустила два снаряда и заявила, что они были запущены из новой системы залпового огня. Это противоречит мнению Сеула и Вашингтона о том, что это были баллистические ракеты малой дальности,

— указывает Yonhap.

Агентство напоминает, что последние пуски ракет стали уже четвёртым по счёту испытанием в КНДР после внезапной встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа в корейской демилитаризованной зоне 30 июня. Серия запусков произошла накануне возможного возобновления переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном по денуклеаризации.