Дайджест СМИ: Ассанж сядет надолго, Трамп играет с Huawei, Boeing 737 MAX начнёт полёты

Автор:

Кучер Егор

Беспрецедентные обвинения

Сразу целый ряд СМИ пишут о 17 новых обвинениях, предъявленных Джулиану Ассанжу. The Wall Street Journal указывает, что в четверг следствие раскрыло новые детали дела Ассанжа: к уже имеющимся обвинениям добавились пункты о «широкомасштабных усилиях» по получению секретной информации о войнах в Ираке и Афганистане. Издание считает, что новые обвинения могут стать прецедентом в любых других делах против журналистов.

Решение выдвинуть обвинения в шпионаже, которые являются редкостью за пределами США, быстро возобновило дебаты о том, может ли преследование Ассанжа за публикацию секретной информации привести к другим делам против журналистов, которые получают доступ к правительственным секретам,

— пишет издание.

Фото: www.globallookpress.com

Сторона обвинения описывает множество примеров с получением Ассанжем секретных документов и считает его виновным в публикации записок Госдепа США, в которых содержались имена американских агентов в Афганистане, Ираке, Китае, Сирии. Обвинение подчеркнуло риск, которому Ассанж подверг этих людей.

«Ассанж знал, понимал и полностью ожидал, что Мэннинг (информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг — прим. Царьград) взял и незаконно предоставил WikiLeaks секретные записи, содержащие информацию о национальной обороне Соединённых Штатов, которую он (Мэннинг) получил из секретных баз данных. Ассанж сознательно получал такие секретные записи от Мэннинга с целью публичного раскрытия их на веб-сайте WikiLeaks», — цитирует Bloomberg 37-страничное обвинительное заключение.

«В случае признания Ассанжа виновным ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения по 17 пунктам и пять лет по другим пунктам, заявило министерство юстиции. США требуют экстрадиции Ассанжа из Великобритании, где он отбывает 50-недельный срок за невыплату залога», — сказано в материале.

Джулиан Ассанж. Фото: www.globallookpress.com

Адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак в заявлении для телеканала NBC решительно осудил новые обвинения против своего подзащитного.

Сегодня правительство обвинило Джулиана Ассанжа в соответствии с Законом о шпионаже в том, что он поощряет источники предоставлять ему правдивую информацию и публикует её. "Фиговый листок", в котором речь идёт только о предполагаемом взломе компьютера, был убран. Эти беспрецедентные обвинения демонстрируют серьёзность угрозы, которую уголовное преследование Джулиана Ассанжа представляет для всех журналистов в их стремлении информировать общественность о действиях, предпринимаемых правительством США,

— сказал адвокат.

Boeing 737 MAX поднимется в небо

Как стало известно агентству Reuters, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) провело брифинг в штабе Международной организации гражданской авиации (ИКАО). По его итогам было определено, что самолёты Boeing 737 MAX вновь будут допущены к полётам уже в июне.

«Если эта цель будет достигнута, американским авиакомпаниям, вероятно, не придётся значительно продлевать дорогостоящие отмены полётов самолётов MAX, которые они уже установили для пикового лётного сезона. Но представители FAA предупредили, что пока точного регламента по возвращению самолётов в воздух пока нет», — сообщает агентство.

В Европе с Boeing 737 MAX дела обстоят сложнее, отмечает Reuters. В среду Канада и Европа заявили, что вернут самолёт в небо на своих условиях, а не на условиях FAA. FAA между тем ждёт результатов межведомственного анализа, который должен показать устранение компанией Boeing ошибки с автоматическим срывом положения носа самолёта. Эту ошибку считают основным связующим звеном в крушениях самолётов в Эфиопии и Индонезии, унёсших в общей сложности жизни 346 пассажиров.

На прошлой неделе Boeing сообщила, что она завершила обновление программного обеспечения системы MCAS, предотвращающей ошибки в запуске системы срывов курса, которая автоматически отключила носы двух разбившихся самолётов, несмотря на попытки пилота не допустить этого,

— отмечает агентство.

Фото: www.globallookpress.com

Трамп будет шантажировать Китай компанией Huawei

Как пишет издание Politico, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует использовать китайскую компанию Huawei в качестве «разменной монеты» на торговых переговорах с Китаем.

«После предупреждения о том, что "Huawei является чем-то очень опасным" с "точки зрения безопасности и с военной точки зрения", Трамп тем не менее сказал: "Возможно, Huawei будет включена в торговую сделку. Если мы заключим сделку, я могу представить, что Huawei войдёт в какую-то форму или часть торговой сделки"», — отмечает издание.

Примечательно, что это заявление Трамп сделал на пресс-конференции в Белом доме после мероприятия, на котором он обсуждал меры торговой поддержки американских фермеров, сильно пострадавших от торговой войны с Китаем. Politico пишет, что в ситуации с Huawei Трамп фактически повторяет то, что было с компанией ZTE.

Трамп пошёл по тому же пути в прошлом году с другой китайской телекоммуникационной компанией ZTE. В разгар торговых переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином Трамп публично призвал министерство торговли найти другой способ наказать ZTE, которая была запрещена в США в течение семи лет за нарушение санкций против Ирана и Северной Кореи. Позднее ZTE было позволено продолжать бизнес в США в обмен на выплату штрафа в размере одного миллиарда долларов и ослабление своего руководства,

— пишет издание.

Терезе Мэй сочувствуют

После появления информации о том, что премьер Великобритании Тереза Мэй может вот-вот покинуть свой пост из-за ключевых разногласий со своим кабинетом министров по Brexit, многие начали сочувствовать ей.

Т. Мэй. Фото: www.globallookpress.com

Так, The Guardian пишет, что начало карьеры Мэй было впечатляющим, и ничто не предвещало, что карьера эта так стремительно пойдёт под откос.

Все политические карьеры заканчиваются неудачей. Но не все заканчиваются жестоким избиением. По-видимому, неизбежный уход Терезы Мэй в качестве лидера тори столкнётся с жестокостью, редкой даже для британской Консервативной партии. На выборах 2017 года она получила почти столько же голосов избирателей, сколько Маргарет Тэтчер или Тони Блэр, но этот факт превратился в провал британской избирательной системы,

— пишет издание.

The Guardian считает заслугой Мэй попытку провести непростое решение по Brexit через разделённую Палату общин, чтобы найти компромисс. Реакция на это однопартийцев Мэй, полагает издание, должна стать «ужасным предупреждением» тому, кто сменит её у руля страны.

«Испуганные Brexit и раздираемые амбициями тори выбросили своё самое ценное политическое оружие — преданность вождю. Они разрушили её. <…> Неспособность Мэй заводить друзей или придворных союзников лишала её естественной поддержки, которая была ей необходима в её мучительном деле. Она казалась деревянной и негибкой даже в поисках компромиссов, в которых она так отчаянно нуждалась», — сочувственно пишет The Guardian.