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Дайджест СМИ: Ассанж сядет надолго, Трамп играет с Huawei, Boeing 737 MAX начнёт полёты
24 мая 2019, 15:39 • 7 • В мире
Западная пресса 24 мая пишет о новых обвинениях против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который может остаться за решёткой до конца своей жизни. Дональд Трамп признался, что планирует использовать санкции США против Huawei в качестве разменной монеты в переговорах с Китаем
Автор:
Кучер Егор
Беспрецедентные обвинения
Сразу целый ряд СМИ пишут о 17 новых обвинениях, предъявленных Джулиану Ассанжу. The Wall Street Journal указывает, что в четверг следствие раскрыло новые детали дела Ассанжа: к уже имеющимся обвинениям добавились пункты о «широкомасштабных усилиях» по получению секретной информации о войнах в Ираке и Афганистане. Издание считает, что новые обвинения могут стать прецедентом в любых других делах против журналистов.
— пишет издание.
Фото: www.globallookpress.com
Сторона обвинения описывает множество примеров с получением Ассанжем секретных документов и считает его виновным в публикации записок Госдепа США, в которых содержались имена американских агентов в Афганистане, Ираке, Китае, Сирии. Обвинение подчеркнуло риск, которому Ассанж подверг этих людей.
«Ассанж знал, понимал и полностью ожидал, что Мэннинг (информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг — прим. Царьград) взял и незаконно предоставил WikiLeaks секретные записи, содержащие информацию о национальной обороне Соединённых Штатов, которую он (Мэннинг) получил из секретных баз данных. Ассанж сознательно получал такие секретные записи от Мэннинга с целью публичного раскрытия их на веб-сайте WikiLeaks», — цитирует Bloomberg 37-страничное обвинительное заключение.
«В случае признания Ассанжа виновным ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения по 17 пунктам и пять лет по другим пунктам, заявило министерство юстиции. США требуют экстрадиции Ассанжа из Великобритании, где он отбывает 50-недельный срок за невыплату залога», — сказано в материале.
Джулиан Ассанж. Фото: www.globallookpress.com
Адвокат основателя WikiLeaks Барри Поллак в заявлении для телеканала NBC решительно осудил новые обвинения против своего подзащитного.
— сказал адвокат.
Boeing 737 MAX поднимется в небо
Как стало известно агентству Reuters, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) провело брифинг в штабе Международной организации гражданской авиации (ИКАО). По его итогам было определено, что самолёты Boeing 737 MAX вновь будут допущены к полётам уже в июне.
«Если эта цель будет достигнута, американским авиакомпаниям, вероятно, не придётся значительно продлевать дорогостоящие отмены полётов самолётов MAX, которые они уже установили для пикового лётного сезона. Но представители FAA предупредили, что пока точного регламента по возвращению самолётов в воздух пока нет», — сообщает агентство.
В Европе с Boeing 737 MAX дела обстоят сложнее, отмечает Reuters. В среду Канада и Европа заявили, что вернут самолёт в небо на своих условиях, а не на условиях FAA. FAA между тем ждёт результатов межведомственного анализа, который должен показать устранение компанией Boeing ошибки с автоматическим срывом положения носа самолёта. Эту ошибку считают основным связующим звеном в крушениях самолётов в Эфиопии и Индонезии, унёсших в общей сложности жизни 346 пассажиров.
— отмечает агентство.
Фото: www.globallookpress.com
Трамп будет шантажировать Китай компанией Huawei
Как пишет издание Politico, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует использовать китайскую компанию Huawei в качестве «разменной монеты» на торговых переговорах с Китаем.
«После предупреждения о том, что "Huawei является чем-то очень опасным" с "точки зрения безопасности и с военной точки зрения", Трамп тем не менее сказал: "Возможно, Huawei будет включена в торговую сделку. Если мы заключим сделку, я могу представить, что Huawei войдёт в какую-то форму или часть торговой сделки"», — отмечает издание.
Примечательно, что это заявление Трамп сделал на пресс-конференции в Белом доме после мероприятия, на котором он обсуждал меры торговой поддержки американских фермеров, сильно пострадавших от торговой войны с Китаем. Politico пишет, что в ситуации с Huawei Трамп фактически повторяет то, что было с компанией ZTE.
— пишет издание.
Терезе Мэй сочувствуют
После появления информации о том, что премьер Великобритании Тереза Мэй может вот-вот покинуть свой пост из-за ключевых разногласий со своим кабинетом министров по Brexit, многие начали сочувствовать ей.
Т. Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Так, The Guardian пишет, что начало карьеры Мэй было впечатляющим, и ничто не предвещало, что карьера эта так стремительно пойдёт под откос.
— пишет издание.
The Guardian считает заслугой Мэй попытку провести непростое решение по Brexit через разделённую Палату общин, чтобы найти компромисс. Реакция на это однопартийцев Мэй, полагает издание, должна стать «ужасным предупреждением» тому, кто сменит её у руля страны.
«Испуганные Brexit и раздираемые амбициями тори выбросили своё самое ценное политическое оружие — преданность вождю. Они разрушили её. <…> Неспособность Мэй заводить друзей или придворных союзников лишала её естественной поддержки, которая была ей необходима в её мучительном деле. Она казалась деревянной и негибкой даже в поисках компромиссов, в которых она так отчаянно нуждалась», — сочувственно пишет The Guardian.
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