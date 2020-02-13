Дайджеcт СМИ: Примадонна Путина, лучший гол в истории НХЛ забил русский, Блумбергу припомнили речь о Крыме

Автор:

Курганов Дмитрий

Феноменальный гол молодого Овечкина

Телеканал ESPN признал один из многочисленных голов Александра Овечкина лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Русский снайпер, проводящий за океаном блистательную карьеру в составе "Вашингтон Кэпиталз", забросил эту шайбу в ворота "Финикс Койотис" (сейчас "Аризона Койотис") 16 января 2006 года. Сольный проход к воротам соперника, казалось, остановил защитник, сбивший Овечкина с ног, однако форвард мгновенно сориентировался и в падении смог направить шайбу в цель, причём сделал это с острого угла.

Примечательно, что с тренерской скамьи "Финикса" за этим голом новичка наблюдал легендарный Уэйн Гретцки. Сейчас весь спортивный мир гадает, сможет ли Овечкин побить его считающийся "вечным" рекорд по числу голов в НХЛ (894, у Овечкина — 698, голы в плей-офф не считаются). И своей игрой российский хоккеист доказывает, что это вполне возможно. В 55 играх текущего сезона он забил уже 40 голов, а в январе был признан лучшим игроком месяца.

В топ-10 рейтинга, составленного экспертами ESPN, вошли ещё три гола, забитых российскими игроками. Второе место вместе с шведом Филипом Форсбергом занял Александр Свечников из "Каролины Харрикейнз". Они поражали ворота соперников в стиле игры в лакросс, буквально занося шайбу на клюшке из-за ворот, что становилось полной неожиданностью для голкиперов. Оба сделали это в нынешнем сезоне, однако Свечников сделал это первым, а позже успешно повторил трюк.

В мире этот приём стали называть "финтом Гранлунда" в честь финского хоккеиста, забившего такой гол в ворота сборной России в полуфинале чемпионата мира 2011 года.

Добавим, что шестое место в рейтинге голов от ESPN занял Павел Буре, а девятое — Павел Дацюк.

Примадонна Владимира Путина

Российская оперная певица Анна Нетребко и композитор Дайан Уоррен стали лауреатами музыкальной премии "Полар" 2020 года, которая носит неофициальный статус "Нобелевской премии по музыке". Король Швеции Карл XVI Густав вручит эти награды 9 июня в Гранд-Отеле Стокгольма.

Комментируя свой выбор, члены жюри отметили не только бесподобный голос Нетребко, но и "светящуюся харизму" артистки. По их мнению, такое необыкновенное сочетание притягивает не только любителей оперы, но и тех, кто далёк от неё.

Опера как форма искусства — это ещё и завоевание внимания публики. И никто сегодня не делает это лучше оперной дивы Анны Нетребко,

— отметили эксперты премии.

Российская оперная певица Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии "Полар" 2020 года. Фото: via www.imago-images.de / Globallookpress

Впрочем, шведское издание Dagens Nyheter не оценило по достоинству этот выбор, назвав его "скучным". Причём этот вывод сделан весьма странным образом. Автор статьи рассыпается в комплиментах Анне Нетребко, используя такие эпитеты, как "бархатный голос" и "невероятное обаяние" и сравнивая оперную диву с диснеевской Белоснежкой. А потом переходит к скандалам, "героиней" которых становилась певица. Журналистка приводит в качестве примера подарок опере в "сепаратистском Донецке" в размере одного миллиона рублей и осуждение нашумевшего движения #Metoo, когда Нетребко заявила, что всё это относится только к бесталанным артистам.

А дальше автор действует по принципу "если можно как-то приплести к теме Владимира Путина, сделай это". "Хотя она давно живёт в Австрии, Анна Нетребко продолжает быть ярким образцом типично русской красоты и предметом гордости Путина", — отмечается в тексте. Учитывая, что в заголовке она называется примадонной Путина, к этому шло. И при всех комплиментах в адрес "гламурной оперной дивы" при чтении статьи не покидает ощущение, что присутствует некая обида на российскую певицу. Заключается она в том, что Нетребко, видите ли, в своём концертном графике обделяет вниманием Швецию, потому что артистка "слишком знаменита", чтобы выступать в этой стране. Впрочем, это не мешает шведам наслаждаться записями выступлений певицы, например, в Метрополитен-опере.

"Можно предположить, что ради премии она всё-таки приедет в Стокгольм и, возможно, даже соизволит что-нибудь спеть. Вероятно, именно этим и объясняется невероятно консервативный выбор жюри", — в этих словах обида чувствуется по максимуму. А в конце, чтобы ещё как-то "уколоть" Нетребко, шведская журналистка отметила, что канадская певица и дирижёр Барбара Ханниган получила якобы более дорогую и ценную датскую Премию Леони Соннинг.

Напомним, что Анна Нетребко в 2008 году получила звание Народной артистки России, а четырьмя годами ранее стала лауреатом Государственной премии РФ.

Калифорния для США как Крым для России

Бывшему мэру Нью-Йорка Майку Блумбергу, который баллотируется в президенты США от Демократической партии, припомнили слова, которыми он чуть ли не оправдывал "вторжение Владимира Путина" на Украину, имея в виду присоединение Крыма к России. Теперешний соперник Трампа пять лет назад указал на то, что собственная история Америки далека от безупречности.

Как отмечается в материале The Daily Beast, заявления Блумберга были сделаны в феврале 2015 года во время выступления в Институте Аспена (Aspen Institute). Тогда он сказал, что Америка могла бы сделать то же самое, что и Россия, если бы рядом были территории, где большинство людей хотели бы стать американцами. "Техас и Калифорния вам ни о чём не напоминают? Мы просто вошли туда и забрали их", — отметил экс-мэр Нью-Йорка.

Издание упрекает Блумберга в том, что он в своей речи ничего не сказал о "зелёных человечках" в Крыму в период проведения референдума и о том, что поддерживаемое Вашингтон новое киевское правительство объявило голосование на полуострове нарушением украинского законодательства. При этом Блумберг отметил, что нельзя говорить о "правильном поступке Путина" или о том, что не нужно таким действиям противиться.

Политик привёл ещё один пример: "Нужен порт с незамерзающей акваторией? Залив Гуантанамо вам ничего не напоминает?" США продолжают цепляться за это место на побережье Кубы, хотя сейчас стратегически это не имеет никакого смысла. Действия России в 2014 году Блумберг объяснил несогласием с расширением НАТО и сравнил это с отказом США мириться с размещением советского ядерного оружия на Кубе, в 145 километрах от побережья Флориды.

Бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг баллотируется в президенты США от Демократической партии. Фото: Lev Radin / Globallookpress

The Daily Beast пишет, что расширение НАТО на восток в 1990-е годы не было замыслом администрации Билла Клинтона по подчинению России, однако Путин, по мнению автора, считает такие действия унижением для своей страны, которое "требует возмездия". Тем более что часть бывших республик СССР после обретения независимости пожелали стать частью западного военного альянса.

В общем, снова всё сводится к тому, что Россия не так поняла Запад и ведёт себя агрессивно. Попутно соперника Дональда Трампа на предстоящих в этом году президентских выборах упрекнули оправдании действий авторитарных лидеров на международной арене. Кстати, и Блумберг, и нынешний глава Белого дома "похвалили" лидера КНР Си Цзиньпина за то, что он "не диктатор". При этом слова Блумберга прозвучали во время подавления протестов в Гонконге, отмечается в статье.