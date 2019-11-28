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Дай порулить

28 ноября 2019, 01:09  •  74 • Карикатуры
© Виталий Подвицкий
По информации The New York Times, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэлем Макрон поссорились из-за чрезмерно независимой политики и амбиций французского лидера, а последней каплей стали слова Макрона о том, что у НАТО "умер мозг".

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