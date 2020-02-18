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Давят на рану. Зеленский театрально обвинил ополченцев вместо того, чтобы остановить ВСУ

18 февраля 2020, 16:24  •  47 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский театральными словами обвинил ополченцев ЛНР в обострении на фронте, заявив, что защитники Донбасса "устроили циничную провокацию с целью надавить на дебальцевскую рану", которая, по его словам, "никогда не заживёт". Тем временем он не принял ни одного решения, чтобы остановить реальные провокации ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский в драматичной манере обвинил ополченцев Луганской народной республики в обострении на фронте и гибели украинских боевиков. Он напомнил о пятой годовщине операции "Дебальцевский котёл", где были позорно разбиты украинские военные, напавшие на Донбасс.
"Это не просто циничная провокация, целью которой является надавить на дебальцевскую рану, которая никогда не заживёт полностью", - заявил он в своём Facebook и добавил, что "это - попытка сорвать мирный процесс на Донбассе".
По словам Зеленского, ВСУ понесли потери в результате якобы нападения ополченцев.
Он также объявил о срочном созыве Совета нацбезопасности Украины.

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