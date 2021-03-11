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Давтян не прошёл: Саркисян вернул Пашиняну предложение о смене главы Генштаба

11 марта 2021, 13:10  •  141 • Политика
Президент Армении Армен Саркисян отказался утвердить кандидатуру Артака Давтяна на пост нового начальника Генштаба ВС Армении Кандидатуру Давтяна предложил премьер-министр Никол Пашинян. Об этом сообщили впресс-службе президента Армении.
"Президент Республики возвратил со своими возражениями предложение Премьер-министра о назначении Артака Давтяна Начальником Генерального штаба ВС РА", - подтвердили в пресс-службе президента Армении.
Как отметил прехидент, в Армении продолжается политический кризис, ситуация остаётся напряжённой, что может иметь непредсказуемые и необратимые последствия государства и государственности. Проблем много, их решение требует также срочных и системных изменений, в том числе, конституционных и законодательных. У противостоящих сторон отсутствуют взаимопонимание и желание идти навстречу друг другу. Стали частыми призывы к нетерпимости.
"Моей единственной целью было и остаётся удержать страну от потрясений и предотвратить создание такой ситуации, которая может привести к непредсказуемым последствиям", - объяснил Саркисян.
Чтобы обсудить выход из кризиса, глава республики пригласил к диалогу премьер-министра Никола Пашиняна, руководителей парламентских фракций и руководителей Движения спасения Отечества. Встреча назначена на 13 марта. Она пройдёт в Президентской резиденции.

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