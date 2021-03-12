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Давосский форум подчинился Порошенко, стерев имя Княгини Ольги

12 марта 2021, 15:45  •  76 • Политика
Давосский форум убрал Княгиню Ольгу из списка женщин, изменивших историю. Таким образом представители форума отреагировали на скандал, затеянный Порошенко. Фактически глобалисты подчинились экс-президенту Украины.
Всемирный экономический форум в Давосе исключил из списка выдающихся женщин, изменивших историю, Княгиню Ольгу. В публикации отмечено, что решение принято "ввиду противоречивых исторических данных". А фактологическая часть сообщения, фиксирующая решение, выглядит так:
Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание.
На сайте Всемирного экономического форума список женщин, изменивших ход истории, был опубликован к Международному женскому дню. Однако накануне бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает Княгиню Ольгой украинкой. В изложении Порошенко Всемирный экономический форум назвал Княгиню Ольгу "основательницей современной России". А Пётр Порошенко, безусловно, с этой позицией согласен не был. Впрочем, надо понимать, что он в принципе переврал сказанное на странице форума. В материалах отмечалось, что Княгиня Ольга - основательница Киевской Руси, а уже потом отмечалось, что, таким образом, она и прародительница современной России. Ну, и к слову, на сайте форума мужа Княгини Ольги звали Иваном, а не Игорем.

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