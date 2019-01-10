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Давос рискует остаться без Трампа: Президент США списал на шатдаун возможную отмену поездки
10 января 2019, 22:24 • 62 • Политика
Президент США Дональд Трамп списал на шатдаун возможную отмену своей поездки на Всемирный экономический форум, о которой ранее уже сообщили СМИ. Таким образом, Давос рискует остаться без Трампа.
Ранее стало известно о том, что Давос рискует остаться без одного из наиболее ожидаемых своих гостей - президента США Дональда Трампа. Сейчас, как сообщает агентство Reuters, и сам глава Белого дома подтвердил возможную отмену своей поездки на Всемирный экономический форум. При этом Трамп списал это на шатдаун.
Пока же, как отметил американский лидер, поездка в Давос в его планы входит. Но если администрации и конгрессу так и не удастся прийти к согласию и возобновить финансирование правительства Соединенных Штатов, то посещение ВЭФ остается на грани срыва.
В настоящее время бюджетный кризис в Америке не утихает, шатдаун - остановка работы правительства - в разгаре. Напомним, его вызвал конфликт между демократами и республиканцами США по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой, на котором настаивает Трамп. Демократы же не желают давать на эту затею денег.
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