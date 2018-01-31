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Давос повернулся к Киеву задом

31 января 2018, 18:39  •  499 • Аналитика
Прошедший на прошлой неделе в швейцарском Давосе 48-й Всемирный экономический форум закончился для украинской делегации почти скандально. Мировые СМИ до сих пор на разные лады смакуют отказ президента США Дональда Трампа встречаться с главой Украины Петром Порошенко. Этот конфуз подготовили сами украинцы. За неделю до форума министр иностранных дел Украины Павел Климкин убеждал всех, что в Давосе подготовлены полноценные двусторонние переговоры, а не встреча «на ногах». Не случилось.



Эксперт прогнозирует дефолт Украины


Дональд Трамп улетел, не повидавшись. Вместо него с Порошенко встретился и провёл «содержательные и конструктивные переговоры» госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Украинцы воспользовались этой встречей по полной программе. Они провели так важную для себя фотосессию с американским партнёром, а Пётр Порошенко порадовал украинские СМИ очередным комментарием о «полной поддержке Соединёнными Штатами» его политики.

За этой пропагандистской шумихой от общественного внимания укрылось главное. Украинская делегация возвратилась домой без обычных для такого вояжа инвестиционных договоров и соглашений. Их заменил распиаренный во все пропагандистские трубы деловой завтрак Петра Порошенко с 80-ю потенциальными инвесторами.

Как отметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера, украинский экономист Олег Устенко, после прошлогоднего Давоса Киев едва наскрёб $2.5 млрд. прямых иностранных инвестиций. Устенко назвал их «голодным пайком». Ведь «в недавней истории страны были годы, когда к нам закачивали по 10 млрд. долларов инвестиций. Даже тогда мне казалось, что этого недостаточно», – сокрушается теперь эксперт.

Инициированный Дональдом Трампом переток капитала в долларовые позиции в самой Америке оставил сегодня Украину и без такой инвестиционной малости. Новость печальная. Особенно на фоне нарастающего долгового кризиса. Как посчитал другой украинский экономист Виктор Скаршевский, в 2018-2020 годах Украине необходимо погасить $26 миллиардов.

«Уже в феврале 2018 года Киев должен выплатить МВФ $450 млн., – рисует безрадостные перспективы Скаршевский. – А общие выплаты по внешним долгам составят $7 млрд., и это без $2 млрд., которые, возможно, «Нафтагазу» придется заплатить «Газпрому» и $3 млрд. российского долга».

Эксперт к месту вспомнил практику первого посмайданного министра финансов Украины, американки украинского происхождения Натальи Яресько и пришёл к выводу: «Придется снова садиться за стол переговоров, договариваться о реструктуризации, иначе всё идет к дефолту в 2019 году».

Вряд ли к этому совету прислушаются власти в Киеве. Их вполне устраивает гашение долговых обязательств за счет получения новых кредитов. Большого экономического резона в этой практике нет. Зато явно просматривается личная выгода. Её отметил уже упомянутый здесь Международный фонд Блейзера. По оценкам фонда, «в течение 2017 года через различные коррупционные каналы в Украине распределилось от 5 до 10 млрд. долларов».

Поэтому в Давосе Пётр Порошенко старательно обхаживал директора-распорядителя МВФ Кристин Логард. Впрочем, селфи с ней тоже оказалось провальным и не принесло ожидаемого кредитного транша. Однако глава украинской делегации в Давосе от этого не растерял свой показной оптимизм.

«Вероятно, – суеверно скрещивал перед журналистами пальцы Порошенко, – до апреля у нас будет миссия, и мы получим следующий транш. Мы на 80% выполнили требования Фонда и решительно настроены на проведение дальнейших реформ». Президент Украины не расшифровал, какие реформы он имеет в виду. Комментаторы сошлись во мнении, что это, прежде всего, борьба с коррупцией, терзающей сегодня бюджет страны.

«Токсичная» Украина

Такое положение не добавляет Украине инвестиционной привлекательности. Больше того, работа в Киеве, равно, как и экономические контакты с ним, говоря современным языком, делают такие персоны и компании «токсичными». За примерами далеко ходить не надо. Можно ещё раз вспомнить Наталью Яресько, бесславно вернувшуюся за океан в качестве рядового сотрудника Евразийского центра Атлантического совета.
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Спустились с украинских правящих небес на грешную землю литовец Айварас Абромавичус, эстонка Яника Мерило, гражданин Германии Саша Боровик, «грузинский реформатор» Джамбул Эбаноидзе и другие рекрутированные Западом персоналии, включая бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, пребывающего ныне в Киеве под домашним арестом.

«Вляпались в Украину» не только засланные чиновники, но и мировые бизнес-гиганты, которые, по мнению колумниста Вести.ua Тараса Козуба, испортили свою репутацию из-за работы в Киеве. «За четыре года новая украинская власть успела если не «похоронить», то существенно подпортить репутацию десяткам серьезных международных компаний, рискнувшим прийти и поработать в нашей стране», – отметил Козуб.

Первым в ряду оскандалившихся считают RothschildTrust, согласившийся взять в управление («слепой траст») бизнес президента Порошенко. Вскоре выяснилось, что под прикрытием авторитетной международной компании Порошенко для оптимизации налогообложения ушёл в оффшоры. Так он приумножил свои капиталы, в том числе, и за счёт использования ресурса президентской власти.

Вторым по степени резонансности стал скандал с проверкой деятельности «ПриватБанка» компанией PriceWaterhouseCoopers, входящей в «большую четвёрку» международного аудита. В начале 2016 года PwC выдала банку заключение о его финансовом благополучии, а уже в конце года Нацбанк Украины (НБУ) признал «ПриватБанк» неплатёжеспособным.

Киевские власти, «спасая крупнейшее украинское финансовое учреждение», объявили о национализации «ПриватБанка». В свою очередь НБУ обвинил PwC в махинациях с активами «ПБ». По версии Нацбанка, аудиторы сознательно переоценили залоги банка – «в разы больше их реальной стоимости».
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PriceWaterhouseCoopers лишили лицензии на работу в стране и исключили из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение проверок банков. Напрасно аудиторы взывали к общественности, убеждали её, что киевские власти не национализировали «ПриватБанк», а попросту «экспроприировали». При этом они намеренно использовали методики НБУ, не учитывавшие спад в экономике страны. PwC никто не услышал, да и слушать не стал. Зато за компанией надолго закрепилось «пятно» недобросовестного аудитора.

Другой случай связан с компанией Colliers International, входящей в тройку мировых лидеров по предоставлению услуг в сфере недвижимости. Украинское Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению «коррупционными» активами (АРМА) привлекло её для совместной деятельности.

Эксперты обратили внимание, что АРМА предоставила CI возможность управлять активами без участия в тендерах и соблюдения других обязательных процедур. Дальнейшее разбирательство показало: Colliers International всего-навсего лишь украинская франшиза известной компании, получившая от неё за плату право на ведение бизнеса под брендом CI.

Сама франчайзинговая компания имеет богатую родословную, ведущую через кипрские оффшоры к секретарю СНБО Александру Турчинову и его компаньонам. Потому она позволяла себе вольности обращения с недвижимостью, часто напоминающие рейдерские захваты. Эта деятельность не добавила авторитета Colliers International и поколебала её позиции на международном рынке.

Об этих и других историях мир уже наслышан устно и через прессу. Газета Washington Post, например, сделала для своих читателей неприятный вывод: «Коррупции в Украине позавидует даже нигерийский принц». Не случайно о компаниях, которые заходят работать на Украину, «в мире ходит не лучшая слава».

Эти компании, по оценке эксперта Руслана Бортника, «не могут эффективно работать без участия в коррупции или осведомленности о процессах». Иными словами, находиться на Украине иностранному бизнесу – «это всегда иметь определенное пятно, загрязнение репутации». Стоит ли после этого удивляться, что «потенциальные инвесторы» ограничились в Давосе лишь деловым завтраком с президентом Порошенко.

Украинская делегация уехала домой без заключённых договоров и соглашений. Это лучшее подтверждение деградации инвестиционного климата в стране, его очевидной «токсичности»...
Автор: Геннадий Грановский

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