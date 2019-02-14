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«Давняя традиция»: в конгресс США внесли законопроект о новом пакете санкций в отношении России

14 февраля 2019, 11:24  •  62 • В мире
В сенат США внесён законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», который предполагает введение новых рестрикций в отношении России. Авторами акта стали представители Республиканской и Демократической партий, которые в прошлом году уже выступали с аналогичной инициативой. Тогда их проект не был принят. В новую редакцию вошли положения об инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018-го, когда украинские суда совершили провокацию, нарушив государственную границу России. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предостерёг госсекретаря США Майка Помпео от введения «ничем не обоснованных ограничительных мер». Как заявили в Совете Федерации, Москва сможет ответить Вашингтону, если подобные санкции будут введены.
 
Reuters © Jim Young
 

Американские сенаторы как от Республиканской партии, так и от Демократической представили новый законопроект об усилении санкционного давления на Россию — акт «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». В опубликованном на сайте сенатора Роберта Менендеса заявлении по этому поводу отмечается, что документ призван усилить политическое, экономическое и дипломатическое давление на РФ «в ответ на вмешательство России в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, в том числе в Керченском проливе».

Этот документ представляет собой ужесточённый вариант аналогичного законопроекта, который Менендес и республиканец Линдси Грэм пытались провести через конгресс в 2018 году. Тогда акт не получил поддержки сената. Новый билль предусматривает введение санкций в отношении ряда российских банков, СПГ и других энергетических проектов, киберсектора и суверенного долга РФ, а также рестрикции в отношении ряда политических деятелей, олигархов и членов их семей.

Предлагается ввести санкции против «24 агентов ФСБ, признанных соучастниками атаки в Керченском проливе, в ответ на задержание Россией 24 украинских моряков».

Сенаторы также предлагают наложить ограничения на российский судостроительный сектор «в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе или где-либо ещё».

Помимо прочего, документ предполагает законодательно закрепить приверженность Соединённых Штатов членству в НАТО и установить необходимый минимум в 2/3 голосов сенаторов для возможного выхода из Североатлантического альянса. Также в законопроекте прописаны положения, которые «ускоряют передачу избыточных оборонных изделий странам — членам НАТО для снижения зависимости некоторых стран НАТО от российской военной техники».

Кроме того, сенаторы предлагают создать ряд новых структур, включая национальный центр обработки информации для реагирования на гибридные угрозы и управление киберпространства и цифровой экономики.

Также в случае одобрения документа госсекретарь США должен будет сообщить конгрессу, отвечает ли РФ критериям для её обозначения в качестве государства — спонсора терроризма, а компетентные органы должны подготовить отчёт об активах президента РФ Владимира Путина и убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова в 2015 году.

«Санкции и другие меры, изложенные в этом законопроекте, самые жёсткие из когда-либо введённых и являются прямым результатом сохраняющегося желания Путина подорвать американскую демократию», — заявил Линдси Грэм.

В свою очередь, демократ Бен Кардин сказал, что конгресс «продолжает играть ведущую роль в защите нацбезопасности США от продолжающейся агрессии России против демократических институтов внутри страны и за рубежом».

«По крайней мере одна ветвь власти полностью понимает необходимость дальнейшей защиты нашей страны и наших союзников от Кремля», — подчеркнул Кардин.

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Ещё один соавтор нового законопроекта, республиканец Кори Гарднер, назвал Россию «беззаконным режимом, который одержим подрывом международного права и разрушением либерального миропорядка во главе с США».

Во вторник, 12 февраля, стало известно, что Соединённые Штаты и Европейский союз готовят новые санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Как заметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, в Москве уже «не обращают внимания» на подобные акции Запада.

Наряду с этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора c госсекретарём США Майком Помпео предостерёг Вашингтон от «ничем не оправданного шага» по введению нового пакета финансовых ограничений за «мутную историю» с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Продолжение безумной санкционной кампании»

Новые санкции Соединённых Штатов никоим образом не связаны с инцидентом в Керченском проливе, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это продолжение давней традиции антироссийской политики США, которую я бы сравнил с вредной привычкой выкуривать трубку перед завтраком, травя всех окружающих», — цитирует сенатора РИА Новости.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал, что Вашингтон продолжает выстраивать свою санкционную политику против тех государств, которые считает угрозой для себя.

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«Продолжение этой безумной (санкционной. — RT) кампании, которую ведут США. Конечно, я не уверен, что эти заявления будут поддержаны», — заметил парламентарий.

Москва может пойти на ответные меры и задействовать все имеющиеся ресурсы в случае принятия данного законопроекта, подчеркнул первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также отметил, что российские отрасли, указанные в американском документе, не испытают «критических перегрузок» при введении санкций.

«Мы уже привыкли к таким выкрутасам американцев. Будем разбираться, не было ещё случая, чтобы мы не справились», — пояснил он.

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