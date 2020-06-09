Давно пытается завоевать любовь британцев: Стало известно, кто сменит королеву Елизавету II

С самого начала пандемии коронавируса королева Великобритании находится на строгой самоизоляции в Виндзорском замке. Инсайдеры поговаривают, что и после окончания эпидемии Елизавета II едва ли вернётся к своим обязанностям. По крайней мере, до осени она на публике вряд ли появится.

В связи с этим часть королевских обязанностей может взять на себя её сын, принц Чарльз, а также его супруга Камилла Паркер-Боулз, которая активно готовится к новому этапу своей жизни. О том, что Камилла метит на место королевы-консорт при короле Чарльзе, слухи в Британии ходят уже давно: герцогиня Корнуольская настойчиво пытается завоевать доверие и любовь будущих подданных. Кроме того, жена принца регулярно показывает Елизавете II, что именно она достойна стать её преемницей.

Такой ход событий может спутать все карты Кейт Миддлтон, которой СМИ также нередко приписывают королевские амбиции. Тем более что сейчас супруга принца Уильяма вынуждена исполнять дополнительные королевские обязанности в связи с отказом принца Гарри и Меган Маркл от королевских титулов.