«Давно предупреждали»: почему Украина и Польша призвали Байдена остановить «Северный поток — 2»

Глава МИД Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба обратились к президенту США Джо Байдену с призывом использовать все средства, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом они написали в совместной статье для американского издания Politico. Кулеба и Рау отмечают, что Польша и Украина давно «предупреждали об опасности» проекта для Европы. Эксперты считают, что Варшава и Киев призывают Байдена остановить реализацию «Северного потока — 2», так как боятся потерять доход от перекачки российского газа в Европу.

Глава МИД Польши Збигнев Рау и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовали в американском издании Politico статью, в которой призвали президента США Джо Байдена всеми доступными средствами помешать реализации проекта «Северный поток — 2».

Рау и Кулеба пишут, что Киев и Варшава «давно предупреждали об опасностях, связанных со строительством «Северного потока — 2».

«В конгрессе США услышали наши призывы к бдительности и решительности: там продолжили настаивать на мерах, рассчитанных против этого опасного, способствующего расколу проекта. Мы призываем президента США Джо Байдена всеми доступными ему средствами предотвратить осуществление данного проекта», — говорится в статье.

По словам глав МИД Польши и Украины, США не следует прислушиваться к заявлениям о том, что газопровод уже почти достроен и проект нужно просто довести до конца.

«Если он увенчается успехом, Россия сможет попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны собственные принципы, как и, в конечном итоге, безопасность и процветание Украины», — отмечают Кулеба и Рау.

Также министры заявили, что уважают «право Германии на выражение своей точки зрения».

«Однако при этом мы твёрдо убеждены, что подобные проекты нельзя рассматривать только лишь через призму двусторонних отношений — их надлежит рассматривать в более широком контексте интересов и безопасности Европы в целом», — пишут они.

Угрозы и требования

Напомним, что Польша и Украина последовательно выступают против реализации проекта «Северный поток — 2». Проект представляет собой две нитки газопровода протяжённостью более 1200 км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Трубы тянутся по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Власти и официальные лица Польши и Украины неоднократно выступали с заявлениями о том, что «Северный поток — 2» в том или ином качестве угрожает безопасности Европы.

В феврале эту позицию вновь озвучил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что «Северный поток — 2» является антиевропейским проектом, который подрывает экономику и безопасность ЕС.

Строительство газопровода «Северный поток — 2»

© REUTERS/Anton Vaganov

В свою очередь, глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что остановка строительства газопровода является для граждан Украины вопросом жизни и смерти. В своём Facebook он написал, что пока транзит российского газа в Западную Европу проходит через территорию Украины, газотранспортная система страны является «частью системы обороны». Изменение географии поставок газа навредит государству, отметил Коболев.

«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить «Северный поток — 2» — это, без преувеличения, вопрос жизни или смерти для наших граждан», — заявил глава «Нафтогаза».

Политолог и экономист Александр Дудчак отметил в беседе с RT, что Польша и Украина, публикуя подобные призывы к Байдену, хотят привлечь к себе внимание нового президента США, который пока не предпринял каких-либо мер, чтобы помешать завершению строительства «Северного потока — 2».

«Украина хотела бы сохранить транзит газа через свою территорию, в то время как Польша, исполняя роль восточноевропейского штата США, желает быть центром реэкспорта американского сжиженного газа в ЕС. Подобным обращением Киев и Варшава хотят привлечь к себе внимание новой администрации Белого дома», — пояснил политолог.

В свою очередь, утверждение, что после успешного завершения строительства газопровода Россия якобы попытается убедить украинцев, что они безразличны Западу, демонстрирует неадекватную оценку властями Украины своего места в европейской иерархии, отметил Александр Дудчак.

«Напрасно Украина считает, что её процветание и безопасность кого-то волнуют. Европа в первую очередь беспокоится об обеспечении собственных интересов, хотя руководство многих европейских стран оглядывается на США и боится перечить их мнению, даже вопреки собственным интересам», — подчеркнул эксперт.

Попытка политизировать строительство «Северного потока — 2», апелляция к Байдену и разговоры об интересах и безопасности Европы со стороны глав МИД Польши и Украины демонстрируют беспокойство Киева и Варшавы тем, что газопровод уже почти достроен, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Проект «Северный поток — 2» будет завершён. Другое дело, что он может стать последним российско-европейским проектом в среднесрочной перспективе, поскольку США больше не позволят, чтобы, как они считают, их экономическое пространство осваивали другие страны, в том числе Россия», — отметил эксперт в комментарии RT.

Американский фарватер

По словам экспертов, Украина и Польша ранее приветствовали шаги США, направленные против строительства «Северного потока — 2». Аналитики напомнили, что в 2019 году при администрации Дональда Трампа Вашингтон ввёл санкции против газопровода, после чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. Затем в конце 2020 года сенат США одобрил оборонный бюджет страны на 2021-й, в котором также содержались поправки о новых санкциях в отношении «Северного потока — 2».

Стоит отметить, что новоизбранный президент США Джо Байден пока лично не озвучивал свою позицию по «Северному потоку — 2». Однако официальные представители Белого дома заявляли, что проект угрожает Европе.

«Северный поток — 2» — это плохая сделка, поскольку он вызывает раскол в Европе, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России, а также потому, что этот проект идёт вразрез с заявленными целями Европы в области энергетики и безопасности», — приводит слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки издание Politico.

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель

© REUTERS/Tobias Schwarz

Информационное агентство Bloomberg 18 февраля сообщило, что вскоре администрация Байдена представит доклад по линии Госпеда по дополнительным санкциям в отношении российского газопровода. Однако 20 февраля стало известно, что Госдеп США в своём докладе конгрессу новых санкций по «Северному потоку — 2» не предложил. Также американское внешнеполитическое ведомство не вносило предложений о мерах в отношении каких-либо немецких или других европейских компаний, причастных к проекту трубопровода.

Американские и немецкие СМИ предположили, что Байден медлит с введением санкций против необходимого Берлину газопровода, чтобы нормализовать отношения с Германией, которые были подорваны действиями Трампа.

Напомним, в Берлине не согласны с позицией США по «Северному потоку — 2» — власти Германии выступают за достройку газопровода и против односторонних экстерриториальных санкций со стороны Вашингтона.

Отсутствие новых санкций подверглось критике со стороны Республиканской партии. Так, сенатор Джим Риш, являющийся самым высокопоставленным республиканцем в комитете по международным делам, напомнил, что конгресс США «утвердил множество законодательных инициатив, которые получили поддержку обеих партий, и специально расширил круг обязательных санкций таким образом, чтобы охватить виды работ по прокладке трубопровода, ведущихся в настоящий момент».

«Решение администрации игнорировать эти работы требует незамедлительного разъяснения», — заявил Риш.

Его позицию разделяет и член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Маккол, который заявил, что «имеющиеся на сегодняшний день механизмы санкций совершенно неадекватны».

«Если этот газопровод будет позволено достроить, то для Владимира Путина это станет настоящей победой», — считает конгрессмен.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, комментируя в беседе с RT нерешительность Вашингтона, отметил, что Джо Байден хочет восстановить доверительные отношения США с союзниками в ЕС, которые были при Бараке Обаме.

«Можно сказать, что Байден настроен на реставрацию прежнего американского курса, который существовал при Обаме, поэтому сейчас по многим вопросам резко меняет позицию США, пытается переделать то, что было сделано Трампом», — отметил эксперт.

Возможно, Байден не будет делать резких заявлений, ожидая что Германия сама пойдёт навстречу и ради укрепления германо-американских отношений сделает уступки по «Северному потоку — 2», считает Александр Камкин.

Обращение глав МИД Украины и Польши к Байдену мотивировано страхом потери доходов, отметил Андрей Сидоров.

«После ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию Киев и Варшава боятся потерять доходы от транзита, поэтому они пытаются как-то исправить сложившиеся положение и обращаются к Байдену, чтобы тот нажал на Берлин и не допустил завершения строительства газопровода», — отметил политолог.

При этом Германия благодаря «Северному потоку — 2» станет общеевропейским энергетическим хабом и увеличит свой политический вес, отметил Андрей Сидоров.

«В то же время Украине и Польше придётся искать другие статьи доходов, и вряд ли у них это получится. Во многом именно по этой причине главы МИД Польши и Украины опубликовали данное письмо», — отметил политолог.