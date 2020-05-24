Давно пора напомнить латышским легионерам СС о Жестяной Горке

Waffen SS – «гордость латышского народа и государства»?

В городе Резекне на востоке Латвии в ходе работ по благоустройству сквера у мемориала узникам нацистского концлагеря было обнаружено массовое захоронение советских военнопленных, относящееся к осени 1941 г. Как пояснил историк Влад Богов, командование вермахта сразу после начала войны с Советским Союзом создало на территории Латвии лагеря для содержания взятых в плен воинов Красной армии. В Резекне такой лагерь появился в июле 41-го, позднее – в Даугавпилсе и Риге.

В городском парке Резекне обнаружены останки солдат. Апрель, 2020 года. Фото предоставлено генкольсунством России chayka.lv

Только за один день специалисты извлекли фрагменты скелетов 50 человек. Следов от пулевых ранений нет, значит, военнопленные погибли от болезней, от тяжёлых условий содержания в концлагере, не выдержав в нём и нескольких месяцев.

По словам председателя правления общества ветеранов и их родственников RRO LAKCA г. Резекне Ярослава Иванова, на месте, где после войны разместился сквер, находился концентрационный лагерь Шталаг № 347/340. По самым скромным подсчётам, в лагере погибли более 35 тысяч военнопленных. При строительстве жилых домов в конце 1960-х – начале 1970-х годов были обнаружены останки 5 тысяч узников, перезахороненных затем на Братском (Католическом) кладбище города. А на месте страшной находки устроили сквер и установили памятник жертвам Шталага в виде бетонной стены, разместив на ней мемориальные плиты.

Городская власть в лице мэра Александра Барташевича считает, что обнаруженные останки узников концлагеря лучше не тревожить, а сделать подсыпку земли и официально объявить, что здесь находится воинское захоронение. Это разумно, потому что в таком случае его можно попытаться включить в перечень объектов, подлежащих охране в государственном порядке в соответствии с правительственным соглашением между РФ и Латвией о статусе латвийских захоронений на территории России и российских захоронений на территории Латвийской Республики. Входящие в этот список захоронения воинов Красной армии на территории Латвии охраняются законом и находятся под присмотром местной власти.

Как ни странно, мемориал на территории нацистского концлагеря в Резекне захоронением официально не считается, хотя известно, что здесь покоятся тысячи красноармейцев. В согласованный сторонами список он не включён, а значит, нельзя поручиться за сохранность этого места упокоения жертв нацизма.

Опасения небеспочвенны, учитывая антисоветскую, русофобскую политику центральных латвийских властей, настаивающих на том, что изгнание немцев привело не к освобождению Латвии, а к «советской оккупации». Эта политика воплощается в проводимом Ригой курсе на реабилитацию нацизма.

Военнослужащие Латышского легиона Waffen SS официально объявлены в Латвии национальными героями. Престарелые ветераны получают пенсии от министерства обороны, удостоены государственных наград. Ежегодно 16 марта праворадикалы, отмечая «день латышского легионера», устраивают по центру столицы страны торжественное шествие к рижскому монументу Свободы.

«Наш долг – до глубины души чтить этих патриотов Латвии. Будем помнить, что с каждым годом легионеров в наших рядах, к сожалению, остается всё меньше. Сейчас в рядах Латвийского общества национальных воинов их только чуть более тридцати. Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память. Латвийские легионеры – гордость латышского народа и государства» – эти слова министра обороны Артиса Пабрикса, произнесённые в сентябре прошлого года, прозвучали на церемонии, участвовать в которой министр посчитал делом принципиальным, – чествования латышских легионеров, погибших в сентябре 1944 г. в боях у местечка Море под ударами наступавших на Ригу войск Красной армии.

Итак, легионеры Waffen SS – гордость латышского народа и государства?

А не они ли устраивали зверские расправы над военнопленными, участвовали в карательных акциях против советских граждан в Ленинградской и Новгородской областях РСФСР, в Белоруссии, в Латвии?

Эксгумация останков советских граждан - жертв нацистского режима - у деревни Жестяная Горка

Вспомнить о кровавом следе этой «гордости Латвии» заставила страшная находка у деревни Жестяная Горка на Новгородчине в 2019 году. Здесь участники Общероссийского общественного объединения «Поисковое движение России» обнаружили захоронения, в которых, по оценкам экспертов, находятся останки более 2600 советских граждан, замученных и убитых нацистскими оккупантами. Главным следственным управлением СК России и Генеральной прокуратурой России дана правовая оценка этим фактам и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ – геноцид.

Следствием установлено, что жители деревни Жестяная Горка стали жертвами карательных операций, проводимых в ходе оккупации в 1942–1943 годах. Согласно архивным материалам, для массового убийства советских граждан из числа мирного населения была сформирована «тайлькоманда» полиции безопасности и СД. В состав группы входили 33 карателя – выходцы из Латвии. Члены команды систематически расстреливали, причиняли несовместимые с жизнью телесные повреждения холодным оружием и иными способами мирным гражданам, в том числе женщинам, детям, а также советским военнослужащим, попавшим в плен.

При приближении наступающей Красной армии карателям удалось унести ноги. Многие из них нашли убежище в странах, где сквозь пальцы смотрели на проблему наказания нацистских преступников. В марте 2020 года фондом «Историческая память» на круглом столе в МИА «Россия сегодня» был представлен доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона Waffen SS, которые проживают ныне в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.

Вот лишь один фрагмент из этого доклада, дающий представление о том, чем занимались на советской земле пособники германских нацистов из 19-й латышской дивизии войск СС: «18 декабря 1943 года в деревне Заля-Гора, западнее Новгорода, было расстреляно около 250 мирных жителей; в начале января 1944 года вышеуказанное подразделение участвовало в массовых расстрелах в городе Чудово Ленинградской области; 21 января в деревне Глухая были заперты в сарае и расстреляны из пулеметов около 200 человек. Всего с 18 декабря 1943 года по 2 апреля 1944 года личный состав 19-й латышской дивизии войск СС участвовал в карательных акциях, в ходе которых было уничтожено 23 деревни (в 13 из них расстреляно до 1300 человек)».

Почти одновременно с обнародованием доклада российских историков о работе отчиталась Служба государственной безопасности Латвии. «Как и прежде, – говорится в отчёте, – в 2019 году Россия приложила решительные усилия для дискредитации ежегодного шествия памяти легионеров СС 16 марта. Однако латвийское общество в целом устойчиво к подобным провокациям».

Означает ли такая устойчивость («в целом»), что в оценке кровавых преступлений своих соотечественников власти Латвии и её народ едины?