«Давно не было такого успеха»: сборная России завоевала пять золотых медалей на Международной математической олимпиаде

Выпускники российских школ завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на Международной математической олимпиаде в Румынии. В неофициальном зачёте сборная России заняла второе место. Руководитель команды Назар Агаханов в интервью RT рассказал о самих соревнованиях и о подготовке к ним.

— Расскажите подробнее об олимпиаде и её статусе?



— Международные олимпиады — это самые важные творческие соревнования в мире. Основных олимпиад несколько: математическая, физическая и другие. Они проводятся раз в год. Победы на них являются очень престижными. И все мы рады успешному выступлению наших ребят. Шесть россиян завоевали пять золотых медалей и одну серебряную. А в неофициальном командном зачёте по сумме очков, набранных ребятами, мы заняли второе место. Давно такого успеха у нас не было. Поэтому очень приятно, что выступили хорошо.

В нынешнем году проводилась 59-я Международная математическая олимпиада. Это очень давнее мероприятие. Впервые олимпиада проводилась в 1959 году в Румынии. Тогда было только семь стран-участниц. В этом году 116 стран участвовало в олимпиаде. Это самое главное математическое соревнование в мире. И наши ребята, представлявшие Москву, Санкт-Петербург, Челябинск и Киров (Марат Абдурахманов (Челябинск), Артур Герасименко (Москва), Станислав Крымский (Санкт-Петербург), Сергей Лучинин (Киров), Владимир Петров (Санкт-Петербург), Егор Рябов (Москва). — RT) выступили очень хорошо.

— Сколько им лет?

— Все мальчики — выпускники школы. Дело в том, что на международной олимпиаде есть ограничения по возрасту — не старше 20 лет. Кроме того, участники не должны быть студентами университетов. Но такое ограничение — 20 лет — сделано для тех стран, где долго учатся в школах. У нас такого не бывает. Поэтому они все выпускники школ этого года. На следующий год у нас будет, соответственно, другая команда. Мы уже отбираем, присматриваем ребят для выступления в следующем году на олимпиаде, которая пройдёт в Великобритании. А в 2020 году Международная математическая олимпиада (IMO) будет проходить в Санкт-Петербурге, в нашей стране.

— Кто готовил команду?

— На протяжении последних лет подготовку команды ведёт тренерский совет. В этом учебном году главным тренером был назначен Кирилл Андреевич Сухов. Он работает педагогом дополнительного образования Президентского лицея (Президентский ФМЛ №239, Санкт-Петербург. — RT). Он разрабатывал программу подготовки совместно с коллегами из Петербурга и Долгопрудного. И они в течение года вели работу по подготовке команды.

— Вы уже общались с командой после появления результатов?

— Ещё не видел их. Дело в том, что лидер команды и руководитель сборной — по одному представителю от каждой страны — участвуют в составлении вариантов заданий. И поэтому, пока школьники не напишут олимпиаду, встречаться с ними нельзя. Вот как раз сейчас я их увижу, после разговора с вами. Мы идём на мероприятие, куда нас пригласили организаторы олимпиады и спонсоры, на вечер для нашей сборной и команды Румынии.

Вчера у нас была основная работа — отстаивание достижений наших участников у международного жюри. Нужно было защищать, объяснять, какие же решения они приводили — достаточно сложные — и добиваться как можно более высоких баллов для наших ребят, потому что в математике очень сложные рассуждения, и нужно объяснить, что эти рассуждения правильные.

— На каком языке были задания?

— По правилам международной олимпиады, все работы ведутся на английском языке. Сначала утверждается английская версия заданий, потом утверждаются переводы на основные официальные языки олимпиады: помимо английского это испанский, немецкий, русский и французский. А после этого происходит перевод заданий на национальные языки, на которых говорят школьники. На каком языке они хотят получить задание олимпиады, на таком и получают. Положено так, что каждый участник получает задание на двух языках: один на национальном, второй — на одном из официальных языков олимпиады, поэтому мы всегда записываем два языка — русский и английский. Но реально ребятам нужна только русская версия.