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Давние знакомые с судимостями: что известно о подозреваемых в избиении мужчины в Красноярске

15 октября 2019, 23:54  •  33 • В России
Подозреваемые в избиении Дмитрия Сисигина в Красноярске давно знали потерпевшего. Об этом RT рассказала знакомая одного из свидетелей инцидента. Пострадавший умер в больнице, 22 дня пролежав в коме, а видео попало в сеть на прошлой неделе и вызвало широкий общественный резонанс. Выяснилось, что один из подозреваемых — сын бывшего судьи и местного депутата. Мужчин задержали 15 октября. При этом, как стало известно RT, все участники драки, в том числе жертва, были ранее судимы.
 
Погибший Дмитрий Сисигин, Сергей Шмелёв и Андрей Шилов vk.com
 

Уже несколько дней идёт обсуждение избиения 31-летнего жителя Красноярска Дмитрия Сисигина. Видео, снятое, предположительно, после инцидента, появилось в сети на прошлой неделе. По версии следствия, в ночь с 14 на 15 сентября, по версии следствия, двое мужчин — Андрей Шилов и Сергей Шмелёв — «после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства, где на лестничной площадке и в квартире нанесли множественные телесные повреждения».

На ролике, выложенном в соцсетях, крупным планом показано лицо молодого мужчины, покрытое каплями крови. Парень спиной двигается от двери вглубь квартиры. На заднем плане в это время один мужчина с руганью толкает другого. У двери в квартиру испуганно кричит женщина.

Сисигин пролежал 22 дня в коме и скончался в больнице, не приходя в сознание.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту побоев, которое в связи со смертью потерпевшего было переквалифицировано на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

При этом для двоих подозреваемых в избиении Сисигина была избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы. Шилова и Шмелёва задержали только 15 октября — после того, как видео вызвало широкий резонанс.

«После случившегося с Сисигиным МВД опросило обоих. Шмелёва оставили под подпиской о невыезде, а Шилова отпустили, так как он уверял, что он тут ни при чём, — пояснили RT в пресс-службе СУ СК по Красноярскому краю. — Когда потерпевший скончался, дело передали в СК. Обоих подозреваемых задержали и допросили. У нас проходят свидетелями ещё два человека с того видео — снимавший всё на телефон Сергей Александрин и пока не установленная девушка, которую все трое якобы встретили уже в подъезде и завели в квартиру».

МВД начало служебную проверку, в ходе которой намерено выяснить, почему предположительные участники драки до сих пор оставались на свободе.

Расследование уголовного дела по факту гибели Сисигина взято на контроль прокуратуры Красноярского края и СК, сообщили RT в ведомствах.

Сын судьи

По данным местных СМИ, выбор для подозреваемых меры пресечения, не связанной с ограничением свободы, объясняется должностями родственников Андрея Шилова (именно он фигурирует крупным планом на видео). Его отец Иван — председатель совета депутатов в посёлке Емельяново под Красноярском, мать Людмила — адвокат в местной коллегии, а в прошлом — судья в Емельяновском районном суде. Дядя Андрея — Николай Шилов — раньше возглавлял Емельяновский район, а несколько лет назад перешёл на должность директора Красноярского аграрного колледжа.

По данным материалов красноярского краевого суда, сын чиновника и судьи имеет судимость за грабёж и незаконный оборот наркотиков. В 2014 году он был приговорён к трём годам лишения свободы условно и выплате штрафа в размере 5 тыс. рублей.

По данным источника RT, знакомого с ситуацией, из-за этого мать Андрея покинула должность судьи. 

RT попытался связаться с матерью Андрея Шилова, но она была недоступна для комментариев, как и его отец.

Как пояснили в совете депутатов, Иван Шилов находится с 10 октября в отпуске, но это не связано со скандалом: об истории, в которой, предположительно, замешан его сын, Шилов-старший узнал уже на отдыхе.

«Для кого-то это новости, а для кого-то — шок и горе, — рассказал RT глава администрации Емельяново Олег Бычков. — Среди молодёжи случаются драки, но не такие, чтобы снимали на видео и издевались».

  • Давние знакомые с судимостями: что известно о подозреваемых в избиении мужчины в Красноярске
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О втором подозреваемом — Сергее Шмелёве — известно только то, что он родился и вырос в Емельяново и, судя по информации из соцсетей, увлекается автомобилями. По данным СКР, он также ранее был судим: за мошенничество и грабёж.

Сергей Александрин, снимавший конфликт на телефон, также был неоднократно судим, в том числе за хранение наркотиков. Об этом RT рассказала его бывшая тёща Оксана. Она уверяет, что он пытался помирить молодых людей и просил Шмелёва и Шилова больше не бить их общего друга.

По словам Оксаны, все четверо участников драки, включая погибшего Сисигина, были друзьями долгие годы. При этом в причастность Александрина к гибели красноярца она не верит.

Как рассказала бывшая тёща Александрина, компания молодых людей не давала покоя всему району. Например, Сергей Шмелёв постоянно поднимал руку на свою мать и вымогал у женщины деньги, утверждает Оксана: «Мы со Шмелёвым в одном доме живём. К нему постоянно милиция приезжала».

В свою очередь, Сисигин, как выяснил RT, был судим трижды. В сентябре 2011 года его приговорили к трём годам и двум месяцам тюрьмы за хранение наркотиков. В 2013-м он вышел по УДО. В декабре 2015-го он получил один год условно за вождение в пьяном виде, его также лишили прав на два года. Впоследствии Сисигин снова сел за руль нетрезвым и получил один год и один месяц колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили устраиваться на работу водителем два года и 11 месяцев.

Как рассказал RT сосед погибшего Виктор Ерохин, парень жил один, лишь несколько раз его видели с девушкой. По словам соседа, молодой человек всегда относился к нему внимательно и даже защищал от шумных соседей.

Сисигин работал в Лесосибирском проектно-производственном архитектурно-планировочном бюро.

В компании сообщили RT, что он действительно там трудился, но тюремное прошлое на нём не сказывалось: «Хороший, нормальный парень был. Может быть, по молодости оступился».

Также, по данным местных СМИ, Дмитрий Сисигин занимался биатлоном и был кандидатом в мастера спорта. RT удалось найти результаты юношеских соревнований за 2003 год, где Сисигин занял предпоследнее место. Других свидетельств его спортивной карьеры обнаружить не удалось. В союзе биатлонистов Красноярского края RT заявили, что спортсмена с такой фамилией у них нет.

Другая версия

Сам Шилов вину не признаёт, а его отец назвал сообщения о сыне «ложью». Некая «группа товарищей, которые знают этих ребят с обратной стороны», опубликовала от имени Андрея Шилова в соцсетях свою версию событий. В частности, они утверждают, что видео смонтировано.

«В ночь с 14 на 15 сентября Сисигин Дмитрий, Шмелёв Сергей и Шилов Андрей встретились у подъезда дома Дмитрия. В подъезде между Сисигиным и Шмелёвым началась словесная перепалка, которая переросла в драку. В момент драки в подъезд зашёл Александрин и они с Шиловым начали разнимать Шмелёва с Дмитрием. После драка началась между всеми. Потом ребята поднялись домой, чтобы собраться в клуб», — говорится в сообщении.

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Как утверждают знакомые Шилова, Сисигин «в клуб ехать отказался, так как у него было плохое самочувствие, и решил остаться дома со Шмелёвым». Шилов и Александрин якобы уехали, с Дмитрием остался только Шмелёв, «с которым они продолжили дальше распивать спиртные напитки и употреблять наркотики».

Через несколько часов соседи вызвали полицию из-за громкой музыки, говорится в сообщении, а полиция — скорую для Сисигина. «Кто знает, что было между погибшим и Шмелёвым, когда они остались вдвоем?» — замечают авторы поста.

После того, как видео появилось в сети, красноярцы начали организовывать митинг у здания краевой прокуратуры. Целью было обратить внимание местных властей на безнаказанность нападавших на Сисигина.

«Я сама — мать, и могу понять и чувства матерей задержанных, и мать, потерявшую своего сына. Но целью было привлечь внимание властей, чтобы они это так не оставили. Я хочу, чтобы нас увидели и услышали», — рассказала RT организатор митинга Анжелика.

От идеи митинга местные жители решили не отказываться даже после того, как подозреваемые в избиении Сисигина были задержаны. Впрочем, как передаёт корреспондент RT, на акцию собрались не более десятка человек: журналистов было куда больше, чем непосредственно участников.

16 октября суд изберёт меру пресечения для Андрея Шилова и Сергея Шмелёва.

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