|
Давние обиды и исторический страх: У Запада есть весомые причины противиться подъёму России - Sohu
26 февраля 2020, 16:09 • 114 • Политика
Китайский аналитик Sohu назвал причины, по которым Запад изо всех сил противится подъёму России. По его мнению, причины кроются в давних обидах и историческом страхе западных держав.
Запад изо всех сил старается воспрепятствовать подъёму России и на это у него есть три весомых причины. Об этом в своём блоге заявил аналитик из Китая, пользователь Sohu. После прихода к власти Владимира Путина подъём России для Запада стал настолько нежелателен, что он готов давить нашу страну санкциями и встретиться на поле боя, лишь бы не допустить подъёма России.
Первой причиной аналитик называет переживания западных держав из-за возможной мести со стороны России. По его словам, вмешательство Запада в дела СССР в начале его существования и в конце, а также западная "шоковая терапия", которой после распада Союза испытывали Россию, привели к взаимной ненависти между Западом и Россией. Теперь же западные страны переживают, что Россия поднимется и захочет свести счёты с давними обидчиками. Больше всего в этом случае, по мнению Sohu, Запад переживает из-за русской поговорки "Сказано - сделано".
Второй причиной аналитик называет то, что Россия в разные периоды своего существования якобы нападала на европейские страны и громила их. То есть даже "упоминания об учениях и «репетициях» разгрома Европы до сих пор пугают европейские державы".
В-третьих, по мнению Sohu, Запад боится пускать Россию в сферу своего влияния. Западные страны боятся, что этот "устрашающий, дикий варвар" своим могуществом и огромными ресурсами без проблем превзойдёт совокупные силы "Великобритании, Франции и Германии, и тогда западным державам будет трудно контролировать регион".
Аналитик подводит итог и объясняет, что "Запад боится подъёма России".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 февраля 2020, 03:39
|
21 февраля 2020, 15:54
|
26 февраля 2020, 03:09
|
22 февраля 2020, 08:09
|
25 февраля 2020, 10:54
|
20 февраля 2020, 04:09
|
25 февраля 2020, 01:09