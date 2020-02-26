Давние обиды и исторический страх: У Запада есть весомые причины противиться подъёму России - Sohu

Запад изо всех сил старается воспрепятствовать подъёму России и на это у него есть три весомых причины. Об этом в своём блоге заявил аналитик из Китая, пользователь Sohu. После прихода к власти Владимира Путина подъём России для Запада стал настолько нежелателен, что он готов давить нашу страну санкциями и встретиться на поле боя, лишь бы не допустить подъёма России.

Многие не понимают, почему Запад так боится возрождения России? Причин для этого несколько, - цитирует Sohu ИноСМИ.

Первой причиной аналитик называет переживания западных держав из-за возможной мести со стороны России. По его словам, вмешательство Запада в дела СССР в начале его существования и в конце, а также западная "шоковая терапия", которой после распада Союза испытывали Россию, привели к взаимной ненависти между Западом и Россией. Теперь же западные страны переживают, что Россия поднимется и захочет свести счёты с давними обидчиками. Больше всего в этом случае, по мнению Sohu, Запад переживает из-за русской поговорки "Сказано - сделано".

Второй причиной аналитик называет то, что Россия в разные периоды своего существования якобы нападала на европейские страны и громила их. То есть даже "упоминания об учениях и «репетициях» разгрома Европы до сих пор пугают европейские державы".

В-третьих, по мнению Sohu, Запад боится пускать Россию в сферу своего влияния. Западные страны боятся, что этот "устрашающий, дикий варвар" своим могуществом и огромными ресурсами без проблем превзойдёт совокупные силы "Великобритании, Франции и Германии, и тогда западным державам будет трудно контролировать регион".

Аналитик подводит итог и объясняет, что "Запад боится подъёма России".