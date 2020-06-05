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Давление США на "Северный поток - 2" ведёт к открытой войне. Германия заявила о готовности
05 июня 2020, 18:55 • 18 • Политика
Давление США на "Северный поток - 2" уже давно ведёт к войне. Сегодня Германия заявила о готовности.
И если о вооружённом противостоянии говорить не приходится, то политическое назрело уже очень давно. Об ответе на действия США в отношении газопровода заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Он отметил, что, если США не прекратят оказывать давление на "Северный поток - 2", Германия введёт штрафные пошлины на газ из США.
"Если это наконец не прекратится, мы должны обдумать серьёзные меры для того, чтобы защитить себя", - сказал он в комментарии РИА Новости, приведя в пример возможные штрафные пошлины на природный газ США.
Ранее, напомним, американский сенатор Тед Круз предложил ввести новые санкции против компаний, участвующих в российском проекте "Северный поток - 2". Он, как сообщает агентство Bloomberg, предложил на этот раз рестрикции против компаний, страхующих суда-трубоукладчики. Речь, правда, пока идёт лишь о черновом варианте проекта.
Официальный представитель компании - оператора проекта Nord Stream 2 Йенс Мюллер не постеснялся высказать упрёк в адрес США за подобное предложение, отметив, что анализ возможных последствий для строительства при принятии подобных американских санкций уже производится.
Йенс Мюллер считает, что американцы снова демонстративно показали пренебрежение к Евросоюзу, жителям европейских стран.
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