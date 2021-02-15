Давление США на Германию по "Северному потоку-2" губительно для них самих

Давление Вашингтона на Берлин из-за проекта "Северный поток-2" вредит самим американцам. Об этом заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Эксперт считает, что в ситуации с российским газопроводом происходит столкновение традиционных немецких ценностей с подчинением политике США, которое началось с конца Второй мировой войны, когда Германия стала "протекторатом" Штатов. По его словам, благосостояние немцев во многом основано на их умении рационально расходовать деньги. Они даже собирают купоны на скидки, отметил Коновалов.

"Жители Германии полагают, что ее экономика хороша именно из-за умения немцев экономить. У них очень прагматичный подход и к жизни, и к политике", – сказал специалист.

Однако сейчас они сталкиваются с другим подходом, который им навязывают американцы с 1945 года. Впрочем, полагает эксперт, Вашингтону не удастся продавить Берлин в вопросе "СП-2". Скорее всего, ФРГ жестко ответит Штатам, защищая и свой национальный престиж, и вложения в балтийскую трубу.

"Политика американцев губительна для них самих по простой причине: есть ситуации, когда нельзя загонять своего самого верного и запуганного союзника в угол. В этом случае они действуют именно так", – подчеркнул Коновалов.

Он напомнил, что в данной случае речь идет о больших деньгах и о понимании немцами смысла суверенитета государства.

Ранее сегодня стало известно, что Вашингтон будет готов вести конкретные переговоры с Берлином по теме "Северного потока-2" после того, как будут окончательно сформированы профильные министерства в Штатах.