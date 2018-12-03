Давление продолжается: Полиция и СБУ устроили обыск в храмах Житомирской области

В Житомирской области прошли обыски в храмах Украинской Православной Церкви. Украинские следователи пришли в Свято-Крестовоздвиженский кафедральный собор, а также другие православные храмы региона. Многие связывают это с продолжающимся давлением украинских силовиков на каноническую Православную Церковь Украины.

Украинская полиция и Служба безопасности Украины (СБУ) устроили обыски в помещениях и частных домах Житомирской, Новгород-Волынской и Овручско-Коростенской епархий канонической Украинской Православной Церкви. В качестве повода были использованы обвинения в «разжигании межнациональной розни». Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко.

Уточняется, что обыски были устроены в понедельник 3 декабря в рамках уголовного производства по статье «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии». В частности, обыски прошли в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе.

На прошлой неделе аналогичные действия были проведены украинскими силовиками Киево-Печерской лавре. Эксперты предполагают, что украинские правоохранители «шьют дело» против настоятеля Киево-Печерской лавры Митрополита Павла.