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Давление на русских в Казахстане усилилось, подтвердил политолог
09 ноября 2021, 19:25 • 164 • Политика
Казахстан, как и все постсоветские республики, идёт по пути отмежевания от России, подчеркнул политолог Максим Вилисов.
Министр Сергей Лавров в программной статье напомнил о жестоких случаях притеснения русского населения в Казахстане и подчеркнул, что Россия продолжит работать с каждым из подобных инцидентов. Между тем директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов в беседе с телеканалом "360" отметил, что политика вмешательства России может ухудшить ситуацию. С другой стороны, и давление на русских в Казахстане растёт постоянно, подчеркнул политолог.
Вилисов отметил, что сегодня в Казахстане изменилась государственная политика:
Кроме того, казахская элита пытается продвинуть так называемую "казахизацию". Однако часто это делается спорными методами, вплоть до откровенного экстремизма, признал эксперт. Таким образом, Россия стоит перед сложным выбором, и политика должна быть очень тонкой - чтобы и русских в Казахстане поддержать, и ситуацию не ухудшить.
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