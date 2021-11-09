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Давление на русских в Казахстане усилилось, подтвердил политолог

09 ноября 2021, 19:25  •  164 • Политика
Казахстан, как и все постсоветские республики, идёт по пути отмежевания от России, подчеркнул политолог Максим Вилисов.
Министр Сергей Лавров в программной статье напомнил о жестоких случаях притеснения русского населения в Казахстане и подчеркнул, что Россия продолжит работать с каждым из подобных инцидентов. Между тем директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов в беседе с телеканалом "360" отметил, что политика вмешательства России может ухудшить ситуацию. С другой стороны, и давление на русских в Казахстане растёт постоянно, подчеркнул политолог.
Вилисов отметил, что сегодня в Казахстане изменилась государственная политика:
Произошла волна переименований в северной части страны, где названия исторически русские менялись на казахские.
Кроме того, казахская элита пытается продвинуть так называемую "казахизацию". Однако часто это делается спорными методами, вплоть до откровенного экстремизма, признал эксперт. Таким образом, Россия стоит перед сложным выбором, и политика должна быть очень тонкой - чтобы и русских в Казахстане поддержать, и ситуацию не ухудшить.

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