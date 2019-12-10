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«Давление на Россию»: В Крыму оценили резолюцию Генассамблеей ООН по милитаризации полуострова

10 декабря 2019, 16:54  •  98 • В России

Причина повторного принятия украинской резолюции Генассамблеей ООН по «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей» - это дипломатическая линия информационного давления на Россию со стороны США и их союзников.

Такое мнение КП высказал политолог Владимир Джаралла.

Напомним, за принятие резолюции проголосовало 63 страны, их количество сократилось на три с прошлого года. Против принятия документа выступили 19 стран, среди которых, помимо России, Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР и другие. Резолюцию предложил Киев.

В документе требуют от России вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с кораблей ВМС, поскольку «российское военное присутствие в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины».

- Причина повторного появления этой резолюции - дипломатическая линия информационного давления на Россию со стороны США и их союзников, которые привлекают к голосованию другие страны, либо зависящие от них, либо в обмен на что-то, - отмечает политолог Джаралла. - Это тот случай, когда размер имеет значение. Поэтому, более интересно наблюдать за динамикой голосования: с каждым разом число стран, голосующих за антироссийскую резолюцию, снижается.

Также политолог отметил, что в документе, как и прежде, нет правды, поскольку его составители не знакомы с реальным положением дел в Крыму.

Джаралла подчеркнул, что с практической точки зрения принятый документ не имеет особого значения.

- Мы лишний раз убедились, что в мире стремятся не узнать правду, а играть с информацией, идя иногда на откровенную ложь. По счастью, мы от этого не зависим, строя свою жизнь самостоятельно, - заключил политолог.

Напомним, аналогичная резолюция была принята Генассамблеей ООН и в прошлом году. Тогда в МИДе отметили, что появление подобных документов – рычаг давления на Москву Сергей Аксенов тогда заявил, что резолюция оскорбляет крымчан, а Генассамблея ООН подрывает свой авторитет.

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