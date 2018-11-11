|
«Давление на независимые СМИ»: в России ответили на задержание российского журналиста в США
11 ноября 2018, 18:39 • 76 • В мире
Задержание и допрос российского журналиста Александра Малькевича в Вашингтоне свидетельствуют о проведении американскими властями кампании по давлению на российскую прессу и о стремлении создать предлог для очередных санкций против России. Об этом заявили в МИД РФ. Российское посольство в США направило в Госдеп запрос об обстоятельствах задержания Малькевича. Как отметили в Совфеде, доказательств «вмешательства» журналиста в выборы представлено не было, а допрос задержанного связан с его профессиональной деятельностью, которая «раздражает американский истеблишмент».
globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda/ РИА Новости
Задержав российского журналиста и члена Общественной палаты Александра Малькевича в Вашингтоне, США пытаются создать предлог для введения новых санкций против России. Об этом заявили в МИД РФ.
Главный редактор англоязычного информационного агентства USA Really Александр Малькевич был задержан сотрудниками ФБР 9 ноября в аэропорту Вашингтона. По словам журналиста, его около полутора часов допрашивали о «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году.
«Были продублированы все мифы, всё то, что вообще ходит в американских СМИ: «вмешательство» в выборы в 2016 году, в 2018 году, ФАН (USA Really — дочерний проект ФАН. — RT), Хусяйнова, ГРУ», — цитирует Малькевича ФАН.
Как подчеркнул журналист, его спрашивали, знаком ли он с российскими чиновниками и посещал ли посольство РФ в Вашингтоне. При этом сотрудники ФБР, по мнению россиянина, были «хорошо подготовлены».
«Они в курсе абсолютно всего. Всё то, что было в открытом доступе — все мои интервью, все материалы, которые выходили в американской прессе, аудиоподкасты, — они досконально проштудировали. Эта публика знает всё вообще», — добавил он.
Малькевич отметил, что был задержан для получения уведомления «о разбирательстве по поводу необходимости включить USA Really в список СМИ — иностранных агентов в США».
«Оказывается, американское правосудие и, шире, американская власть ждут, чтобы USA Really зарегистрировалось в качестве иностранного агента, потому что это то, что нам вменяют в вину», — сказал он.
Малькевич находился в США как наблюдатель на прошедших 6 ноября промежуточных выборах. После задержания он прибыл в Париж, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что допрос журналиста и требование регистрации USA Really как иностранного агента свидетельствуют о давлении американских властей «не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США».
Посольство России в США отправило в Госдеп запрос об обстоятельствах задержания Малькевича. Об этом заявили в российском диппредставительстве.
«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего», — сообщается в Twitter посольства.
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
07 ноября 2018, 07:39
|
07 ноября 2018, 01:09
|
10 ноября 2018, 23:24
|
08 ноября 2018, 03:09
|
06 ноября 2018, 03:54
|
10 ноября 2018, 23:09
|
10 ноября 2018, 02:28