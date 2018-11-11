«Давление на независимые СМИ»: в России ответили на задержание российского журналиста в США

Задержание и допрос российского журналиста Александра Малькевича в Вашингтоне свидетельствуют о проведении американскими властями кампании по давлению на российскую прессу и о стремлении создать предлог для очередных санкций против России. Об этом заявили в МИД РФ. Российское посольство в США направило в Госдеп запрос об обстоятельствах задержания Малькевича. Как отметили в Совфеде, доказательств «вмешательства» журналиста в выборы представлено не было, а допрос задержанного связан с его профессиональной деятельностью, которая «раздражает американский истеблишмент».

Задержав российского журналиста и члена Общественной палаты Александра Малькевича в Вашингтоне, США пытаются создать предлог для введения новых санкций против России. Об этом заявили в МИД РФ.

«Рекомендуем властям США задуматься, в каком свете они выставляют свою демократию гонениями на российских журналистов. Требуем прекратить такую практику. Рассчитываем также, что в Вашингтоне осознают недопустимость дальнейшего расшатывания отношений между нашими странами в угоду американской внутриполитической конъюнктуре», — говорится в заявлении.

Главный редактор англоязычного информационного агентства USA Really Александр Малькевич был задержан сотрудниками ФБР 9 ноября в аэропорту Вашингтона. По словам журналиста, его около полутора часов допрашивали о «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году.

«Были продублированы все мифы, всё то, что вообще ходит в американских СМИ: «вмешательство» в выборы в 2016 году, в 2018 году, ФАН (USA Really — дочерний проект ФАН. — RT), Хусяйнова, ГРУ», — цитирует Малькевича ФАН.

Как подчеркнул журналист, его спрашивали, знаком ли он с российскими чиновниками и посещал ли посольство РФ в Вашингтоне. При этом сотрудники ФБР, по мнению россиянина, были «хорошо подготовлены».

«Они в курсе абсолютно всего. Всё то, что было в открытом доступе — все мои интервью, все материалы, которые выходили в американской прессе, аудиоподкасты, — они досконально проштудировали. Эта публика знает всё вообще», — добавил он.

Малькевич отметил, что был задержан для получения уведомления «о разбирательстве по поводу необходимости включить USA Really в список СМИ — иностранных агентов в США».

«Оказывается, американское правосудие и, шире, американская власть ждут, чтобы USA Really зарегистрировалось в качестве иностранного агента, потому что это то, что нам вменяют в вину», — сказал он.

Малькевич находился в США как наблюдатель на прошедших 6 ноября промежуточных выборах. После задержания он прибыл в Париж, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что допрос журналиста и требование регистрации USA Really как иностранного агента свидетельствуют о давлении американских властей «не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США».

«Как в истории с телеканалом RT, официальный Вашингтон старается помешать донесению объективной информации», — подчеркнули в МИД.

Посольство России в США отправило в Госдеп запрос об обстоятельствах задержания Малькевича. Об этом заявили в российском диппредставительстве.

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего», — сообщается в Twitter посольства.

В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками @FBI в аэропорту Вашингтона российского журналиста А.Малькевича @McCevich в госдеп Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка...

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