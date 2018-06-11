Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт оценил мечты Порошенко о вступлении Украины в ЕС и НАТО до 2030 года
ФCБ следит за всеми болельщиками
Худший сценарий для Дамаска и Москвы в действии: США организовали пустынную бойн...
«Меркель идёт ва-банк»: зачем министры иностранных дел «нормандской четвёрки» со...
Главная / В мире

«Давление бесполезно»: выдвинут ли США ультиматум Индии из-за возможной сделки с Россией по С-400

11 июня 2018, 17:39  •  66 • В мире
Возможная поставка Индии российского комплекса С-400 «Триумф» станет одной из центральных тем на июльских переговорах между министрами обороны Индии и США. Издание Defense News полагает, что Соединённые Штаты намерены убедить азиатского партнёра отказаться от сделки с Москвой и приобрести взамен систему Patriot. В противном случае Белый дом получит право ввести санкции против индийских компаний. Однако индийская сторона утверждает, что не намерена менять свой подход в отношении С-400. Готов ли Нью-Дели пойти на уступки Вашингтону, выяснял RT.
 
ЗРК С-400 РИА Новости
 

Возможная покупка Индией российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Триумф» станет одной из основных тем грядущих переговоров между министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман и министром обороны США Джеймсом Мэттисом, сообщает Defense News. Встреча глав министерств обороны двух государств пройдёт в Вашингтоне в первых числах июля.

Индия и Россия обсуждают поставку С-400 с 2015 года. В настоящее время переговоры находятся на финальной стадии. По некоторым данным, Дели собирается приобрести десять дивизионов ЗРК на $6,2 млрд. Как отмечали источники РБК, предполагается, что все детали сделки будут окончательно согласованы к октябрю этого года.

5 июня министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Нью-Дели и Москва достигли заключительной стадии переговоров по поставкам ЗРК С-400.

«Переговоры, насколько я знаю, продолжаются очень долгое время. Мы достигли заключительной стадии переговоров по С-400», — цитирует министра РИА Новости.

О том, что в Нью-Дели не намерены менять свой подход в отношении С-400, заявил и посол Индии в РФ Панкадж Саран. Недавно он занял пост заместителя советника по национальной безопасности.

«У Индии и России долгая история военно-технического сотрудничества, в основе которого доверие и взаимная выгода. Никаких изменений в подходах Нью-Дели к этой области нашего партнёрства не произошло», — заявил он агентству ТАСС.

«Мы привержены всем нашим договорённостям в этой сфере, включая закупки С-400», — подчеркнул Саран.

Как утверждает Defense News, возможный контракт весьма беспокоит Соединённые Штаты. Также Вашингтон не устраивает тесная российско-индийская кооперация в сфере производства военной техники.

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Индия на протяжении последних десятилетий остаётся основным покупателем российского оружия. В 2013—2017 годах на поставки из РФ приходилось 62% от общего объёма импорта вооружений в эту страну.

Кроме того, в Индии размещено производство тяжёлых истребителей Су-30МКИ, танков Т-90С, 125-миллиметровых бронебойных снарядов «Манго». В ближайшие годы Москва планирует локализовать на территории азиатского государства выпуск вертолётов Ка-226, автоматов АК-103 и снарядов для реактивной системы залпового огня «Смерч».

В 1998 году Россия и Индия основали совместное предприятие BrahMos Aerospace Pvt. Ltd, которое производит противокорабельные крылатые ракеты PJ-10 и авиационные ракеты BrahMos-A. С сентября 2008 года инженеры из обеих стран разрабатывают гиперзвуковой комплекс BrahMos-II.

  • Российско-индийские ракеты BrahMos
  • © Wikimedia

Под угрозой санкций

 

Как отмечают западные СМИ, интенсивное военно-техническое сотрудничество между Россией и Индией, а также запланированный контракт на поставку С-400 вполне могут послужить поводом для введения санкций со стороны США.

После нештатного катапультирования: США приостановили использование стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer

В августе прошлого года в Соединённых Штатах был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который направлен на сдерживание России, Ирана и КНДР. Документ позволяет США вводить ограничительные меры против государств, которые инвестируют в оборонную промышленность РФ и заключают крупные оружейные контракты с Москвой.

В частности, 235-й раздел CAATSA даёт главе Белого дома право замораживать активы «нарушителей» и отказывать им в сотрудничестве с американскими и международными финансовыми учреждениями.

Официальные лица США неоднократно выражали обеспокоенность стремлением Индии приобрести С-400. Так, в конце мая глава комитета палаты представителей США по Вооружённым силам Уильям Торнберри заявил, что сделка с РФ может осложнить доступ Индии к американским военным технологиям.

По данным газеты The Times of India, в Минобороны страны недовольны претензиями США и жёсткой санкционной политикой Госдепартамента в отношении российской оборонки. Ранее издание The New York Times писало, что CAATSA в том числе призван «потеснить Россию» с растущего индийского оружейного рынка.

Прежде всего Вашингтон пытается убедить Дели отказаться от покупки С-400 в пользу ЗРК Patriot.

Впрочем, в индийских СМИ преобладает мнение, что Дели не пойдёт навстречу Вашингтону.

Исходя из анализа тактико-технических характеристик, Индия считает российский «Триумф» более эффективной системой ПВО/ПРО, чем Patriot.

Также, по информации западных медиа, руководство Индии учитывает реакцию других покупателей С-400 на угрозы со стороны США. Дели ориентируется главным образом на твёрдую позицию Турции (входит в НАТО). Анкара также может подпасть под санкции Вашингтона, однако этот риск никак не повлиял на положительное решение по сделке с РФ.

Соотношение цены и качества

«Лозунги вчерашнего дня»: почему лидеры G7 призывают Россию отказаться от «дестабилизирующего поведения»

 

В беседе с RT доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Волхонский отметил, что Нью-Дели не привык обращать внимание на политические разногласия между поставщиками вооружения. По мнению востоковеда, Индия не откажется от контракта на поставку С-400, если он отвечает её национальным интересам. 

«Дели проводит независимую политику. Действительно, Вашингтон давит на своего партнёра, но все эти попытки обречены на провал. Давление бесполезно. Индия не сделает выбор в пользу навязанных извне условий. А пример сделки по С-400 с Турцией лишний раз подтверждает правильность такого подхода», — сказал Волхонский.

  • Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
  • kremlin.ru

По словам эксперта, в сфере военно-технического сотрудничества Дели придерживается курса на диверсификацию, покупая часть вооружения в США и других странах. Однако это не мешает Москве сохранять доминирующие позиции на оружейном рынке страны.

«Индийцы тщательно оценивают условия контракта. При выборе оружия они ориентируются на соотношение цены и качества. Ведущее положение России на рынке Индии объясняется эффективностью отечественной военной техники. Если С-400 лучше, чем Patriot, то выбор индийцев очевиден», — подчеркнул Волхонский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
66
Источник
Похожие новости
11 июня 2018, 14:24
После официального представления: ВВС США на Окинаве приостанавливают полёты F-15 после крушения истребителя
09 июня 2018, 13:39
После нештатного катапультирования: США приостановили использование стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer
11 июня 2018, 17:39
«Давление бесполезно»: выдвинут ли США ультиматум Индии из-за возможной сделки с Россией по С-400

09 июня 2018, 13:39
«Полиция мыслей»: зачем Макрон продвигает закон о борьбе с «фейковыми новостями»
10 июня 2018, 12:24
«Лозунги вчерашнего дня»: почему лидеры G7 призывают Россию отказаться от «дестабилизирующего поведения»
09 июня 2018, 13:39
«Последний аргумент»: как разногласия между США и ЕС усиливают их стремление договариваться с Россией
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 июня 2018, 08:39
Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится
10 июня 2018, 06:10
Губернатор Севастополя жестко подставил Валентину Матвиенко (Руслан Осташко)
06 июня 2018, 22:24
«Бук», сбивший «Боинг», не мог приехать из России. А вот из Днепропетровска – запросто!
07 июня 2018, 06:39
Пришельцы. Из воды, не из космоса
05 июня 2018, 11:54
Лимонов завещал России ряд зарубежных территорий
08 июня 2018, 08:39
От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов
07 июня 2018, 21:09
Поклонская уверена, что Порошенко отдали приказ идти в атаку на Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.