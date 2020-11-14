«Давит собственная администрация»: почему Трамп допустил возможность своего поражения на выборах

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что в течение следующих четырёх лет руководить США будет не его администрация. При этом официально Трамп до сих пор так и не признал своего поражения на выборах 3 ноября, продолжая оспаривать итоги голосования в нескольких ключевых штатах. Эксперты полагают, что сейчас окружение президента оказывает на него давление, заставляя отказаться от дальнейшей борьбы и признать победу Байдена. При этом Трамп уже борется не за исход выборов, а за своё политическое наследие, считают аналитики.

Президент США Дональд Трамп допустил, что следующую американскую администрацию, возможно, будет возглавлять не он. Об этом он сказал в ходе выступления, посвящённого борьбе с пандемией коронавируса.

«Общенациональный режим изоляции стоил нам 50 млрд долларов в день и сотни тысяч потерянных рабочих мест каждый день… Я, точнее текущая администрация, не будет вводить режим изоляции. Кто знает, чья администрация будет следующей, — это время покажет, но текущая администрация локдаун вводить не будет. В этом нет необходимости. Локдауны стоят жизней и вызывают множество проблем», — заявил Трамп.

Как отмечают эксперты, сделав такое заявление, глава государства фактически допустил, что победа по итогам прошедших выборов может достаться не ему.

Дональд Трамп

© Carlos Barria/Reuters

«У Трампа есть желание продолжать бороться и дальше. Он не может смириться с поражением. Но, с другой стороны, у него есть сомнения, так как на него оказывается сильное давление в его собственной администрации. Поэтому он посылает разные сигналы: то он победил, то готов признать поражение», — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Похожего мнения придерживается и профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«Трамп постепенно начинает признавать своё поражение на выборах, но делает это с определёнными оговорками. Тем не менее тенденция очевидна. Трамп понял, что выиграть на этих выборах ему не дадут», — сказал аналитик в интервью RT.

Напомним, официальные итоги голосования ещё не подведены, однако большинство СМИ на основе имеющихся данных присуждают победу Джо Байдену. При этом Трамп до сих пор не признал своё поражение и пытается оспорить результаты голосования в ряде штатов.

Спорный выбор

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно данным сайта Real Clear Politics, на сегодняшний день Байдену удалось заручиться поддержкой 306 членов коллегии выборщиков из 538, а Трампу — 232. Для победы кандидату на пост президента достаточно получить 270 голосов выборщиков. Байден уже назвал себя победителем прошедших выборов.

По сложившейся в США неформальной традиции, когда исход голосования становится очевидным, проигравшая сторона звонит победителю и признаёт своё поражение. С этого момента результаты выборов фактически считаются общепризнанными, даже если официально итоги голосования не подведены во всех штатах, говорят аналитики. Так было, в частности, в 2016 году, когда на следующий день после выборов Хиллари Клинтон позвонила Трампу и признала его победу.

Официально же выборы можно считать завершившимися лишь после того, как за кандидатов на пост главы государства проголосует коллегия выборщиков, исходя из результатов всенародного голосования. В этом году данная процедура пройдёт 14 декабря.

Однако баллотирующийся на второй срок Трамп не стал следовать устоявшейся традиции: спустя почти две недели после выборов республиканец так и не признал поражения и пытается оспорить в судах итоги голосования в нескольких штатах, где, по его мнению, были допущены серьёзные нарушения.

В частности, 10 ноября в штабе Трампа заявили о подаче иска, в котором говорится о незаконной системе голосования по почте в штате Пенсильвания. 13 ноября Трамп написал в Twitter, что победил в этом регионе.

«В Филадельфии и Питтсбурге (у наблюдателей. — RT) не было доступа к подсчёту 700 тыс. бюллетеней. А это значит, что, в соответствии с нашей великой Конституцией, мы победили в штате Пенсильвания!» — заявил Трамп.

Кроме того, уже принято решение вручную пересчитать голоса в штате Джорджия.

Джо Байден

© Jonathan Ernst/Reuters

Всего избирательный штаб Трампа и представители Республиканской партии подали иски в пяти ключевых штатах. Помимо Пенсильвании и Джорджии, речь идёт об Аризоне, Мичигане и Неваде, где также с небольшим перевесом лидирует Байден. При этом часть исков уже отклонены.

Однако, как отмечают эксперты, наличие серьёзных нарушений, которые могли бы изменить исход выборов, доказать штабу Трампа пока не удалось.

«Что касается вбросов, то их нужно найти и доказать. А найти и доказать их, если, как Трамп заявляет, у наблюдателей-республиканцев не было возможности следить за подсчётом голосов, на практике очень трудно. Кроме того, истеблишмент, прокуроры и судьи уже устали от выборов. Всем хочется определённой стабилизации. Даже внутри Республиканской партии уже идут процессы по адаптации к новым условиям», — считает Сидоров.

Марш миллионов

По словам экспертов, в своём неприятии итогов голосования Трамп сейчас фактически остался в одиночестве.

«Его администрация никогда не отличалась сплочённостью. Вряд ли они сегодня будут биться до конца за переизбрание Трампа. В этом просто нет смысла. Кроме того, Республиканской партии сейчас надо готовиться к промежуточным выборам 2022 года и следующим выборам президента — это важнее для них», — считает Сидоров.

Сторонники президента США Дональда Трампа на митинге

Reuters

© Hannah McKay

Верность президенту демонстрируют только простые американцы, которые проголосовали за него на выборах, отмечают эксперты. По данным газеты USA Today, в субботу на Фридом-плаза в Вашингтоне планируется провести сразу несколько мероприятий в поддержку Трампа. По словам организаторов, их участники намерены выступить против подтасовок в ходе голосования и в поддержку свободных и честных выборов. Сам Трамп не исключил, что посетит данные мероприятия.

Однако, по словам Андрея Сидорова, уличные акции ни на что повлиять уже не могут.

«Сторонники Трампа по понятным причинам чувствуют себя обиженными, считают, что их просто обманули и что нынешняя ситуация не соответствует их идеалам. Это вполне естественные эмоции. Но что-то изменить они не смогут», — полагает эксперт.

При этом он не исключил, что подобные акции могут заложить основы для нового политического движения.

«Они нащупывают общую почву для создания новой платформы, вокруг которой будут объединяться сторонники американского величия. Сейчас они объединяются на почве того, что выборы были нечестными, что они проходили в условиях давления улицы и предвзятых СМИ. Всё это, по их мнению, не соответствует американским идеалам демократии и американской Конституции, американского образа жизни», — пояснил Сидоров.

В свою очередь, Дмитрий Евстафьев констатировал, что сейчас Трамп уже борется не за исход выборов, а за своё политическое наследие.

«Трамп — боец, он будет биться до конца, максимально отжимая голоса выборщиков. Для него теперь главное — не победить конкретно на этих выборах, а полностью дискредитировать демократов. Он борется за своё наследие. Ему важно доказать не то, что он победил, а что демократы выборы фальсифицировали. Для этого будет достаточно полностью дискредитировать голосование по почте и доказать фальсификацию результатов в нескольких регионах», — заключил аналитик.