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"Давить, сдерживать и вступать в бой": Боррель отреагировал на слова Лаврова

30 марта 2021, 10:00  •  195 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Политик назвал заявление российского министра "безосновательным"
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не согласен с высказыванием Сергея Лаврова, касающегося отношений между Россией и ЕС. Об этом он написал в своем блоге.
Напомним, на прошлой неделе глава российского МИД оценил отношения с Евросоюзом во время встречи со своим китайским коллегой Ван И. Министр отметил, что они были уничтожены из-за односторонних решений, которые принимает Брюссель.
"Как верховный представитель ЕС я могу только сожалеть об этом шаге и заявить о своем явном несогласии с этим безосновательным утверждением", – написал Боррель.
Между тем, отметил он, Евросоюз обеспокоен тем, что Москва и Пекин явно намерены повысить степень своей независимости от Запада. Однако дипломат полагает, что сотрудничество между странами также основано, в первую очередь, на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что обе страны называют вмешательством в свои внутренние дела.
Он заявил, что Россия для Европы никогда не была экономическим соперником или важным торговым партнером. А вот Китай является второй экономической державой в мире и действительно важным торговым партнером как для США, так и для ЕС. Поэтому в будущем Запад должен придерживаться концепции в отношении Пекина "партнер, конкурент, соперник", а вот с Москвой действовать иначе – "давить, сдерживать и вступать в бой".
Тем не менее, указал он, Евросоюз всегда отдает предпочтение сотрудничеству, но следует и четко осознавать "враждебный характер отношений и стратегические намерения Китая и России".

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