Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев предупредили уже прямым текстом

Автор YouTube-канала "Армен Гаспарян" поинтересовался, а понимает ли пан Кравчук, чем обернётся подобное давление на Россию.

"Он понимает, что у него шансов добежать до Канады не будет, как и не будет перспектив у такого государства, как Украина", - прямым текстом объяснил ситуацию политолог.

Он добавил, что Леонид Кравчук - человек уже в возрасте, но тут же задал вопрос: а молодых-то за что этот политик обрекает на столь незавидную участь?

Ранее Кравчук отметил, что сейчас в отношении России действуют частичные санкции. Они направлены не на государство, а на конкретных лиц. По мнению экс-президента Украины, ситуацию нужно менять. Он предложил начать с отключения РФ от международной платёжной системы.

Леонид Кравчук также выразил надежду, что Джо Байден, когда получит полномочия президента США, сделает НАТО силой, с которой Москва будет вынуждена считаться. Политик намекнул, что Украина готова искать новые формы влияния и давления на страну, которую считает агрессором.