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Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев предупредили уже прямым текстом

13 декабря 2020, 18:50  •  123 • Политика
Украинский политик Леонид Кравчук призвал Запад давить Россию через НАТО, а также новыми санкциями. Киев предупредили прямым текстом о последствиях таких действий. "Шансов добежать до Канады не будет", - отметил политолог Армен Гаспарян.
Автор YouTube-канала "Армен Гаспарян" поинтересовался, а понимает ли пан Кравчук, чем обернётся подобное давление на Россию.
"Он понимает, что у него шансов добежать до Канады не будет, как и не будет перспектив у такого государства, как Украина", - прямым текстом объяснил ситуацию политолог.
Он добавил, что Леонид Кравчук - человек уже в возрасте, но тут же задал вопрос: а молодых-то за что этот политик обрекает на столь незавидную участь?
Ранее Кравчук отметил, что сейчас в отношении России действуют частичные санкции. Они направлены не на государство, а на конкретных лиц. По мнению экс-президента Украины, ситуацию нужно менять. Он предложил начать с отключения РФ от международной платёжной системы.
Леонид Кравчук также выразил надежду, что Джо Байден, когда получит полномочия президента США, сделает НАТО силой, с которой Москва будет вынуждена считаться. Политик намекнул, что Украина готова искать новые формы влияния и давления на страну, которую считает агрессором.
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