Давить на Турцию или сразу наносить удары. Постоянные атаки на Хмеймим провоцируют Россию на решительные действия

Террористы запрещенной в России и ряде стран мира группировки "Джебхат ан-Нусра" вновь попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, подтвердили в Министерстве обороны России. Ранее источники сообщали об атаке. Последняя попытка была предпринята боевиками 18 мая, при этом ими использовались реактивные системы залпового огня.

Россия продолжает отбивать подобные атаки, которые в последнее время становятся частым явлением.

"После атаки террористов никаких разрушений и пострадавших нет. База работает в штатном режиме", - подчеркнули в министерстве.

Минимизацией подобных атак со стороны российской группировки занимаются зенитно-ракетные комплексы "Тор М2", сообщил Царьграду главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В беседе с Царьградом о ситуации в Сирии говорил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он напомнил, Идлиб - зона, которая находится в ведении Турции. А значит, и пресечение атак с этой территории - задача Анкары.

"Идлиб по-прежнему продолжает оставаться террористическим анклавом, но совершенно очевидно, и здесь вопрос к нашим турецким партнёрам, к Анкаре, которые брали на себя определённые обязательства по Идлибу, поэтому Турции мы вправе задать вопрос: когда вы наконец выполните те обязательства, которые брали, и при необходимости проведёте нейтрализацию тех террористических сил, которые там находятся? Вот это важно".

Продолжая свой комментарий, Коротченко отметил, Турция играет "сразу на двух шахматных досках", как и "любая азиатская страна".

"Поэтому понимая, что, с одной стороны, мы с Турцией сейчас сближаемся во всех отношениях, параллельно с этим Анкара разыгрывает и свою партию на другой шахматной доске. Поэтому здесь наши усилия, дипломатические прежде всего, должны быть нацелены на то, чтобы давить на Турцию. По крайней мере, проблему Идлиба так или иначе надо решать. В этом случае нам не останется ничего, как наносить удары силами ВКС, задействуя сирийскую армию для проведения операции по наведению в Идлибе порядка. Турция, разумеется, этому противится. Тогда пусть выполнит часть своей работы, чтобы не заставлять нас делать всё это".

36 реактивных снарядов были выпущены с восточного направления - населенного пункта Завия, что в зоне Идлиба, 5 мая. Эту территорию контролируют представители группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (под таким названием выступает теперь запрещенная в России "Джебхат ан-Нусра", впрочем, оставаясь запрещенной и после смены имени).

Представитель Министерства обороны России ранее выразил обеспокоенность тем, что в идлибской зоне деэскалации ситуация становится напряженнее. Боевики постоянно идут на конфликт, нарушая режим прекращения огня. В атаках снова пытались использовать боевые дроны. На сей раз беспилотники корректировали огонь по российской авиабазе. При этом средствам ПВО уже трижды за прошлую неделю приходилось прикрывать Хмеймим от массобстрела. В прошлые налеты дроны были основным источником атаки, и каждый раз успешно сбивались российскими войсками.

В конце апреля в Сети распространяли сведения об атаке российской базы в Сирии. Видео публиковали с подводкой о беспилотнике, который ударил по авиабазе. Так, @syria24media настаивал, что удар был нанесен с воздуха.

Syria- Footage of the night time drone attack on the Russian #Khmeimim military airbase in rural #Tartus #Syria #Russia #Russianarmy #Syrianarmy #Syria24please feel free to share like and follow for daily Syrian Arab Army updates... https://t.co/PNMmFOT26W